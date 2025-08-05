北九州市【8月26日】人材確保・定着のカギは“Z世代の心をつかむ”「人的資本経営セミナー 新卒採用 編」参加企業・団体募集中！
定員まで残り数枠！この機会に若手人材の確保・定着のヒントを見つけてみませんか？
セミナー概要
採用市場が大きく変化する今、“若手人材の確保と定着”をテーマに、セミナーを開催します。
本セミナーでは、学生の最新動向や選ばれる企業の魅力づくり、インターンシップ設計のコツをわかりやすく解説。
明日から実践できる人材戦略とあわせて、“すぐに使える補助金制度”をご紹介します。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/76777/table/240_1_df1b249ef5493cb81d79069f583c4ecc.jpg?v=202508051127 ]
「Z世代の定着率を高めたい」
「若手人材の採用戦略を見直したい」
そんな思いをお持ちの経営者・人事担当者の皆様、ぜひご参加ください。
会場は、JR小倉駅から徒歩5分
セミナー終了後には、個別企業コンサルティングも実施 （4社限定）
プログラム[表2: https://prtimes.jp/data/corp/76777/table/240_2_c0d834ca13b597086ab7dd9ae90442dc.jpg?v=202508051127 ]
セミナー終了後には、希望制で、個別企業コンサルティング(https://www.shigotomarugoto.info/cmsdesigner/dlfile.php?entryname=info2020&entryid=00518&fileid=00000003&/%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%287-25.8-26%29.pdf&disp=inline)も開催します。（事前予約制）
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/76777/table/240_3_a3333edd3047e631edf0b9f098265afd.jpg?v=202508051127 ]
申し込み方法
右のQRコードまたは、申込フォーム(https://6246bbd9.form.kintoneapp.com/public/kitakyushu-hr03)よりお申込みください。
【申込締切】８月２５日（月）１２：００
WEBサイトおよびチラシ
詳細は、特設サイト(https://recpar-lg.com/kitakyushu-hr/)または北九州市HP(https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/p098_00001.html)をご覧ください。
（チラシ）https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/001154776.pdf
お問い合わせ
人的資本経営推進事業事務局（運営：リクルーティングパートナーズ株式会社）
TEL 0120-946-059 ［受付時間 / 平日10:00~18:00］
E-Mail kitakyushu-hr@3140pa.com
所管 北九州市産業経済局 雇用・産業人材政策課