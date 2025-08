Nintendo Switch/PlayStation5用ソフト『ポピープレイタイム トリプルパック』 発売延期のお知らせ

株式会社ハピネット

株式会社ハピネット(本社:東京都台東区、代表取締役社長:水谷敏之、証券コード:7552)は、Nintendo Switch/PlayStation 5用ソフト『ポピープレイタイム トリプルパック』の発売日を、2025年 9月25日(木)に延期することをお知らせいたします。

――――――――――――――――

発売延期のお詫びとお知らせ

――――――――――――――――

2025年9月4日(木)に発売を予定しておりましたNintendo Switch/PlayStation 5用ソフト『ポピープレイタイム トリプルパック』につきまして、パッケージ版制作における技術的な問題により、発売日を2025年9月25日(木)に延期することといたしました。

本作の発売をお待ちいただいておりますお客様を始め、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

何卒ご理解と変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

変更前発売日 2025年9月 4日(木)予定

↓

変更後発売日 2025年9月25日(木)予定

【商品概要】

タイトル:ポピープレイタイム トリプルパック

発売日:2025年9月25日(木)

価格:4,950円(税込)

対応機種:Nintendo Switch/ PlayStation 5

ジャンル:サバイバルホラー

プレイ人数:1人(オンラインプレイ非対応)

CERO:C

言語:【テキスト】日本語/英語/韓国語/フランス語/イタリア語/ドイツ語/スペイン語/ブラジルポルトガル語/ロシア語

【音声】日本語/英語

コピーライト:(C) 2025 Mob Entertainment, Inc. Poppy Playtime and related trademarks are registered trademarks of Mob Entertainment, Inc. Licensed to and distributed in Japan by HAPPINET CORPORATION. All other trademarks or registered trademarks belong to their respective owners. All rights reserved.

Maximum Entertainment(TM) and the Maximum Entertainment(TM) logo are trademarks of Maximum Entertainment, LLC. All rights reserved. All other trademarks or registered trademarks belong to their respective owners.

公式サイト:https://poppyplaytime.happinet-games.com/

トレーラー:https://youtu.be/gMmWO6xNiRk

Happinet GAMES / Happinet Indie Collection 公式X:@happinet_game(https://x.com/happinet_game)

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

“PlayStation”、“PS5”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。