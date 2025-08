レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本再生医療および細胞と遺伝子治療コールドチェーン物流市場は、バイオファーマの技術革新が牽引し、2033年までに1億1,530万米ドルに急増する見込み

1

2

3

次へ

日本再生医療および細胞と遺伝子治療コールドチェーン物流市場は、2033年までに1億1,530万米ドルの市場規模に達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)15.86%で成長するという大きな成長が見込まれている。この成長は、輸送や保管中の温度変動に非常に敏感な細胞治療や遺伝子治療に対する精密な温度制御ロジスティクスに対する需要の高まりが原動力となっている。市場のドライバー個人化された細胞療法の上昇の採用日本再生医療および細胞と遺伝子治療コールドチェーン物流市場の主要な推進力です。 個別化治療、特に自家療法は、臨床試験でますます普及しており、これらの治療法に焦点を当てた200以上の試験があります。 個人化された処置のための要求が上がると同時に、信頼でき、有効なコールドチェーンの解決のための必要性はより重大になる。 武田薬品のような企業は、-180°Cという低い保存温度を必要とするCAR-T細胞のような治療法をサポートするために、極低温インフラストラクチャに多額の投資を行っています。 また、日本政府による再生医療研究への500億円の投資は、コールドチェーンロジスティクスサービスの拡大に大きく貢献しています。【 無料サンプル 】当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけますhttps://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-regenerative-medicine-and-cell-gene-therapy-cold-chain-logistics-market地方分権化と極低温施設のローカライズ特に東京や大阪などの主要都市では、製造業の地方分権化により、局所的な低温貯蔵の必要性がさらに高まっています。 これにより、全国の極低温貯蔵施設の数が40%拡大しました。 低温貯蔵および輸送サービスの需要は、腫瘍学および希少疾患に焦点を当てた承認された再生薬の増加に合わせて、50によって2025%増加すると予想されます。市場の制約超低温要件を管理する際の複雑さ日本再生医療および細胞と遺伝子治療コールドチェーン物流市場における重要な課題は、再生医療および細胞および遺伝子治療製品の超低温要件を管理する複雑さです。 これらの療法は頻繁に-196°C低い保管温度を要求し、長距離輸送の間にこれらの温度を維持することは航空貨物のための低温学の交通機関のコ 日本では120の認定低温貯蔵施設しかないため、このような専門的な物流サービスの需要の高まりに対応する能力は限られています。 さらに、長時間の通過時間にわたって超低温を維持すると、温度の変動が20%増加し、治療の完全性を危険にさらす可能性があります。主要企業のリスト:● Transportation Services Playerso World Couriero DHL Groupo Cryoport Systemso United Parcel Service of America, Inc.o Others● Storage Services Playerso Patheon K.K. (Thermo Fisher Scientific)o Mitsubishi Logistics Corporationo Cytivao Cryoport Systemso United Parcel Service of America, Inc.o Others● Packaging Services Playerso Catalent, Inco United Parcel Service of America, Inc.o Others● Monitoring and Tracking Services Playerso United Parcel Service of America, Inc.o Cytiva市場機会コールドチェーン物流におけるAIとIoTの統合AIとIoT技術の融合は、日本再生医療および細胞と遺伝子治療コールドチェーン物流市場に新たなイノベーションの機会を創出しています。 IoT対応センサーは、すでに5,000以上の出荷で使用されており、リアルタイムの温度監視を提供しており、温度のエクスカーションを30%削減するのに役立ちました。 AI主導の予測分析を実装することで、経路計画を最適化し、配送効率を20%向上させます。 さらに、ブロックチェーン技術は、出荷追跡にますます使用されており、コールドチェーンプロセスの完全性を確保し、物流ネットワーク全体の透明性を提供しています。 これらの技術の進歩は厳密な温度調整を要求する遺伝子療法のために特に重大である。 ヘルスケア物流のためのデジタルインフラへの政府の投資は、これらの技術の採用を加速させ、コールドチェーン物流部門の成長を推進しています。