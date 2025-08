サウスコ、新製品「T6 プレス加工 フリクションヒンジ」を発表

[大阪] - 2025年8月5日 - サウスコは、ドアパネル周りの金物部品の省コスト化ニーズに応える経済性に優れた新製品「T6 フリクションヒンジ」を発表しました。摩擦による抵抗を備えるフリクションおよびトルクヒンジは、その利点からドアパネル用途で数十年にわたり使用されています。抵抗によって、ドアパネルの位置決めを楽に行え、また重いドアパネルを軽い力で動かすことができるため、ドアパネルが勢いよく開く、または急に閉じるのを防ぎ、利用者の安全性向上に寄与していますが、このような利点を持つヒンジは従来、トルクフリーヒンジに比べて非常に高価という課題がありました。トルク機構付およびステンレス鋼製の金物は業界標準であるにもかかわらず、予算の厳しさが増す中、設計のあらゆる部分の最適化において過大なコスト要因になる可能性があります。サウスコのT6 フリクションヒンジは、このような高コストの課題を解決した製品です。精密プレス加工によるヒンジの管部をピンにしっかりと巻き付ける構造を実現。遊びを抑え、摩耗を起こさず、動きを妨げることなく十分な摩擦を確保することで、製造コストの大幅な削減や、あらゆる予算規模で摩擦ヒンジによる高品質の製品づくりを可能にします。加えて、T6 フリクションヒンジはステンレス鋼製のため、屋内外の用途に適しています。サウスコ・ジャパン、ビジネスデベロップメントマネジャーの村岡 豪は「T6 フリクションヒンジは、省コスト化を可能にし、またステンレス鋼製のため耐腐食性に優れ、美しい見た目を実現します。構造にプレス加工を採用することで価格を下げ、ながら摩擦機能を付加することで、ハイエンドの位置制御ヒンジを使わずに『遊び』の課題を解決します」とコメントしました。T6 フリクションヒンジについて詳しくは、southco.com をご覧いただくか、info@southco.comまでお問合せください。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326619&id=bodyimage1】サウスコについてサウスコ(Southco, Inc.)は、技術力に根ざした金物などのアクセスソリューションの設計・製造で世界をリードしています。"Create First Impression That Last" (出会いの感動が続く製品づくり)をモットーに、品質、性能から美しい外観や人間工学的な使いやすさまで、お客様の用途設計に貢献する製品をお届けしています。75年以上にわたり、サウスコの革新的なアクセスソリューション製品は、輸送機器、各種産業、医療機器、データセンターなどの用途で、顧客製品のエンドユーザーがまず目にし、触れる「タッチポイント」部品の品質とデザイン性で、世界の大手メーカーおよびそのブランドの価値創造に貢献しています。トップレベルの技術力の蓄積、革新的な製品と、専門家によるグローバルサポート体制で、世界中の機器設計者に幅広い高品質のアクセスソリューションをお届けしています。www.southco.com (サウスコ・ジャパン ウェブサイトhttps://southco.com/ja_jp_int/ )Southco Asia Limited(アジアパシフィック地域本社)2401, Tower 2, Ever Gain Plaza, 88 Container Port Road, Kwai Chung, Hong KongPhone: +852 3127 1500 Fax: +852 3127 1512 info@southco.com

