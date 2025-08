GIGABYTE、Core i7とRTX 5050を搭載し、17万円を切った16.0型AIゲーミングノートPC「GAMING A16」アプライド専売モデル

1

2025年8月5日 - GIGABYTE Technology Co., Ltd. 台湾・新北市 - コンピュータテクノロジーで世界をリードするGIGABYTE Technologyは、CPUに第13世代Intel Core i7プロセッサ、GPUにNVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載したエントリー向け16.0型AIゲーミングノートPC「GAMING A16 CTHI3JP893SH」をアプライドを通して8月6日より販売を開始いたします。販売価格(税込)は、169,800円です。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326613&id=bodyimage1】GAMING A16 CTHI3JP893SHは、CPUに10コア/16スレッドの第13世代Intel Core i7-13620Hプロセッサ(ベースクロック2.4GHz、Turbo Boost時4.9GHz)を採用。GPUにはAI性能を大幅に強化するとともに3Dグラフィックス処理にもAIを活用することで高速化を果たした、最新Blackwellアーキテクチャを採用したNVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載しています。2560基のCUDAコアと8GBのGDDR7メモリを装備し、最大440 AI TOPSのAI性能を実現します。また、ディスクリートGPUの性能をフルに引き出せるようにするMUXスイッチテクノロジーも搭載しており、より応答性にすぐれたゲームプレイができるようになります。ディスプレイには、リフレッシュレート165Hz、応答速度3msの16.0型WUXGA液晶パネル(画面解像度1920×1200ピクセル、アスペクト比16:10)を採用しました。四辺をスリムベゼル化し、画面対ボディ比は90%を実現しています。ディスプレイは180度まで開閉可能となっており、会議や旅行などさまざまなシーンにフィットします。GIGABYTE独自の冷却技術WINDFORCEとして、74枚ブレードの薄型ファンをデュアルで搭載し、さらに2つの吸気、4つの排気エアチャネルを立体的に配置することで冷却効率を高めた3D VortXなどの新技術を採用しました。また、AIクーリング機能により、負荷が低いときは0dBの静音環境を実現します。ネットワーク機能としては、1Gbps有線接続を実現するギガビットLANチップを搭載するとともに、Intel WirelessモジュールによるWi-Fi 6E無線接続に対応し、安定したネットワーク接続を支援します。キーボードには、しっかりした打鍵フィードバックのある静音仕様の単色RGBバックライトキーボード(日本語配列)を採用しています。サウンド機能としては、Dolbyの最新3D空間オーディオ技術Dolby Atmosに対応し、没入感にすぐれたサラウンドオーディオ体験を実現します。また、USB PD 3.0充電をサポートし、旅行や出張などの際の持ち運びにとても便利な製品となっています。USB PD 3.0充電を使えば、約30分でバッテリーを50%の状態まで急速充電することが可能です。システム管理アプリケーションとして、GIGABYTE独自のAIエージェント「GiMATE」を搭載しています。先進的なLLM(大規模言語モデル)を利用し、ホットキーを押すことで音声認識による操作を実現する「Press and Speak」機能を統合しており、より自然で直感的なノートPCの操作を可能にします。また、AIを活用したオーバークロック性能の最適化を行なう「AIブーストII」や用途に応じて最適なエネルギー効率を実現する電源管理機能の「AIパワーギアII」、環境に応じて音響を調整する「AIオーディオ」とノイズキャンセリング機能を最適化する「AIボイス」、PC本体の温度をモニタリングしファンを制御する「スマート・クーリング」、覗き見検知などの「AIプライバシー」といった機能を統合し、ゲームやビデオ会議などのシナリオごとに最高のユーザー体験をもたらします。