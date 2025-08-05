埼玉県上尾市「原市駅」から徒歩圏内、公営火葬場にも良アクセスの『家族葬のファミーユ上尾原市ホール』が8/12（火）にオープン～「1日1組」で使える家族葬ホール～

埼玉県上尾市「原市駅」から徒歩圏内、公営火葬場にも良アクセスの『家族葬のファミーユ上尾原市ホール』が8/12（火）にオープン～「1日1組」で使える家族葬ホール～