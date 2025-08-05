埼玉県上尾市「原市駅」から徒歩圏内、公営火葬場にも良アクセスの『家族葬のファミーユ上尾原市ホール』が8/12（火）にオープン～「1日1組」で使える家族葬ホール～
株式会社きずなホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 グループCEO：中道 康彰）グループの中核事業会社である株式会社家族葬のファミーユ（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡崎 仁美）は、2025年8月12日（火）に「家族葬のファミーユ 上尾原市（あげおはらいち）ホール（所在地：埼玉県上尾市原市）」をオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326601&id=bodyimage1】
（外観イメージ）「1日1組」で他を気にせず過ごせるのが特長のファミーユホール
このたび、家族葬のファミーユが埼玉県上尾市に新店舗の「ファミーユ上尾原市ホール」を出店します。
場所は埼玉都市交通ニューシャトル「原市駅」から徒歩圏内かつ、地域の主要な幹線道路である通称「第二産業道路」沿いで、公共交通機関・車ともにアクセスしやすい立地です。公営火葬場の「上尾伊奈斎場つつじ苑」も車で約6分の近距離で、大切な方との最後の時間を慌てることなくゆっくりと過ごせます。
ホール外観は温かみのあるベージュ系カラーでまとめました。大きい窓が開放的なデザインですが、交通量の多い道路側には植栽と木調ルーバーを設置し、ご家族のプライベート性を確保しています。
ホール内は、式場空間と会食・ラウンジスペースを一体化し、フレキシブルに使用できる機能性の高い設計です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326601&id=bodyimage2】
（地図）火葬場「つつじ苑」、5月オープンの「ファミーユ東大宮」ともに車で約6分の距離
■「家族葬のファミーユ 上尾原市ホール」概要
所在地：埼玉県上尾市原市3727-1
建物構造：鉄骨造
敷地面積：865.51平米
建築面積：154.76平米
駐車場：11台
施設内容：式場15席、会食室12席、遺族控室、導師控室、安置室
アクセス：＜電車＞ 埼玉都市交通ニューシャトル「原市駅」から徒歩約5分
JR宇都宮線・湘南新宿ライン「東大宮駅」から車（タクシー）で約7分
＜ 車 ＞ 東北自動車道「岩槻I.C.」から約20分
URL： https://www.famille-kazokusou.com/search_area/saitama/ageoshi/post-1699.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326601&id=bodyimage3】
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 ＪＥＩ浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 中道 康彰
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場：9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社家族葬のファミーユ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326601&id=bodyimage1】
（外観イメージ）「1日1組」で他を気にせず過ごせるのが特長のファミーユホール
このたび、家族葬のファミーユが埼玉県上尾市に新店舗の「ファミーユ上尾原市ホール」を出店します。
場所は埼玉都市交通ニューシャトル「原市駅」から徒歩圏内かつ、地域の主要な幹線道路である通称「第二産業道路」沿いで、公共交通機関・車ともにアクセスしやすい立地です。公営火葬場の「上尾伊奈斎場つつじ苑」も車で約6分の近距離で、大切な方との最後の時間を慌てることなくゆっくりと過ごせます。
ホール外観は温かみのあるベージュ系カラーでまとめました。大きい窓が開放的なデザインですが、交通量の多い道路側には植栽と木調ルーバーを設置し、ご家族のプライベート性を確保しています。
ホール内は、式場空間と会食・ラウンジスペースを一体化し、フレキシブルに使用できる機能性の高い設計です。
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（地図）火葬場「つつじ苑」、5月オープンの「ファミーユ東大宮」ともに車で約6分の距離
■「家族葬のファミーユ 上尾原市ホール」概要
所在地：埼玉県上尾市原市3727-1
建物構造：鉄骨造
敷地面積：865.51平米
建築面積：154.76平米
駐車場：11台
施設内容：式場15席、会食室12席、遺族控室、導師控室、安置室
アクセス：＜電車＞ 埼玉都市交通ニューシャトル「原市駅」から徒歩約5分
JR宇都宮線・湘南新宿ライン「東大宮駅」から車（タクシー）で約7分
＜ 車 ＞ 東北自動車道「岩槻I.C.」から約20分
URL： https://www.famille-kazokusou.com/search_area/saitama/ageoshi/post-1699.html
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■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 ＪＥＩ浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 中道 康彰
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場：9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社家族葬のファミーユ
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