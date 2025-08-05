山陰・山陽地方に顧客基盤を持つ山陰合同銀行と「exaBase 生成AI」について顧客紹介に関する契約を締結

株式会社エクサウィザーズ

株式会社エクサウィザーズ（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：春田 真、以下 エクサウィザーズ）のグループ会社である株式会社Exa Enterprise AI（東京都港区、代表取締役：大植 択真、以下 Exa Enterprise AI）は、株式会社山陰合同銀行（島根県松江市、頭取：吉川 浩、以下 山陰合同銀行）と、国内市場シェア1位*1の法人向けChatGPTサービス「exaBase 生成AI」について顧客紹介に関する契約を締結したことをお知らせします。山陰合同銀行は、島根県を含む山陰地方を中心に山陽・関西・東京まで広範なネットワークを有し、地域企業の経営支援およびDX推進に取り組んでいます。山陰合同銀行が持つ顧客基盤とExa Enterprise AIの生成AI活用ノウハウを組み合わせ、地域企業のDX加速と業務効率化を支援してまいります。

☑ 背景

島根県を含む山陰地方では、専門人材の不足や労務管理の煩雑化が深刻化しており、生産性向上とデジタルシフトが急務となっています。そうした中、生成AIは稟議書・提案書の作成、データ整理、FAQ生成など幅広い業務をサポートし、投資負担が比較的小さいことから中小企業でも導入しやすく、注目されています。

地域密着型金融機関である山陰合同銀行は、100以上（2025年4月時点）の店舗を持ち取引先企業の経営課題を解決するためのビジネスマッチングやコンサルティング提案を積極的に展開しています。また、中小企業庁の「中小企業デジタル化応援隊」事業推進パートナーに金融機関として全国で初めて選定されており、IT人材育成にも積極的に取り組んでいます。

これまでに、エクサウィザーズと山陰合同銀行は生成AIを活用した広告クリエイティブ校正システムの検証を行うなど、業務DXの取り組みを行ってきました*2。

両社は、exaBase 生成AIの販売・導入支援を通して、山陰・山陽地方ならびに関西・東京地域の中小企業の生産性向上に寄与するものと考え、この度の契約締結に至りました。

☑当社の取り組み

・exaBase 生成AIの導入促進

山陰合同銀行の取引企業に対して、Exa Enterprise AIがexaBase 生成AIの導入コンサルティング、ユースケースの提案などを実施します。

・導入した企業へのサクセスプログラムの提案

導入した企業に対して、活用状況モニタリング、生成AI人材育成講座、定着支援ワークショップ等の有償の伴走支援サービスを提供し、継続的な効果創出をサポートします。

Exa Enterprise AIは今後も、地域に顧客基盤を持つ企業との連携を通じて生成AIサービスやプロダクトを提供することで、日本企業の生産性向上への貢献を目指してまいります。

☑ exaBase 生成AI の主要機能

（１）高いセキュリティとコンプライアンスへの対応

・高精度・高速レスポンスのGPT-4oやGemini、Claudeが国内リージョンで利用可能

・会話内容の学習データとして利用しないオプトアウト設定

・禁止ワード登録、機密情報ブロック機能、ログ蓄積/レポート機能により、情報の漏えいを防止

（２）独自の支援機能による生産性向上

・企業内の規定や各種資料（PowerPoint、Word、PDF、CSV、txt）とのデータ連携機能により、高精度な回答を作成

・AI専門家が作成した、質の高い回答を引き出すプロンプト（指示文）のテンプレートを標準実装

・生産性向上の時間効果を計算し、exaBase 生成AIの画面上で確認

（３）低コストかつコントロール可能

・1ユーザーあたり月額900円の基本料金

・ユーザーやグループごとの利用コストを可視化

・利用コストの上限を設定可能

exaBase 生成AIについて詳しくは以下をご覧ください。

https://exawizards.com/exabase/gpt/

☑ exaBase 生成AI パートナー企業の募集について

Exa Enterprise AI では exaBase 生成AI を取り扱うセールスパートナー／OEM パートナーを募集しています。詳細は下記窓口までお問い合わせください。

WEBサイト：https://exawizards.com/exabase/gpt/agent/

問い合わせ：exabasegai-agent@exwzd.com

〈パートナー例〉

・株式会社データ・キュービック：2025年3月19日付リリース(https://exawizards.com/archives/29748/)

・株式会社百十四銀行：2025年７月23日付リリース(https://exawizards.com/archives/30614/)

・ダイワボウ情報システム株式会社：2024年5月28日付リリース(https://exawizards.com/archives/27469/)

・株式会社フジテックス：2024年5月24日付リリース(https://exawizards.com/archives/27448/)

・東京エレクトロンデバイス株式会社：2024年4月25日付リリース(https://exawizards.com/archives/27322/)

*1 出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所「法人向け生成AI導入ソリューションサービス市場動向 2024年度版」(https://mic-r.co.jp/mr/03170/)、2024年8月13日付プレスリリース：「exaBase 生成AI」が 「法人向け生成AI導入ソリューションサービス市場動向 2024年度版」 において市場シェア1位を獲得(https://exawizards.com/archives/27919/)

*2 エクサウィザーズ、山陰合同銀行と生成AIを活用した広告クリエイティブ校正の協働検証を開始(https://exawizards.com/archives/28466/)（2024年11月5日付）

【Exa Enterprise AI 会社概要】

会社名 ：株式会社Exa Enterprise AI

所在地 ：東京都港区芝浦4丁目2－8 住友不動産三田ファーストビル5階

設立 ：2023年10月

代表者 ：代表取締役 大植 択真

事業内容：生成AI等のテクノロジーを利活用したプロダクト・サービス等の企画・開発・販売による企業の業務改革、生産性向上

URL ：https://exawizards.com/eai/

【エクサウィザーズ 会社概要】

会社名 ：株式会社エクサウィザーズ（証券コード4259）

所在地 ：東京都港区芝浦4丁目2－8 住友不動産三田ファーストビル5階

設立 ：2016年2月

代表者 ：代表取締役社長 春田 真

事業内容：AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決

URL ：https://exawizards.com/