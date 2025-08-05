『機動戦士ガンダム』 新規録り下ろしボイス搭載「シャア専用」オーバーイヤーヘッドホンを期間限定で受注販売 ～ 「ANIMA AOW03 CHAR′S」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、オーバーイヤーヘッドホン『ANIMA AOW03』との、『機動戦士ガンダム※1』シャア専用コラボレーションモデルを受注販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326207&id=bodyimage1】
本機種「ANIMA AOW03」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現した有線＆無線対応オーバーイヤーヘッドホン。Bluetooth5.4、AAC／aptXに加えてaptX Adaptiveコーデック対応、ゲームのような低遅延性が求められる際に必要な有線入力の対応、専用アプリ「ANIMA Studio」※2にも連動したモデルとなります。有線（コード付属）にも対応しておりますので音楽ゲームにも最適。連続再生約37時間。付属のUSBタイプCケーブルによる充電方式です。
本コラボレーションモデルはジオン公国軍「シャア・アズナブル」専用モデル。右側アルミ製ハウジングプレートに「ジオン公国のイメージモチーフ」、左側アルミ製ハウジングプレートに「シャア・アズナブル」のエンブレムを配置。新規録り下ろし音声ガイダンスは電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等、計15ワードのボイスを搭載。ヘッドホンパッケージは描き下ろしイラストデザインとなっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて8月6日（水）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認、店頭設置の専用QRコードにて受注受付が可能です。尚、描き下ろしイラストデザインの「アクリルスタンド」「アルミ製ヘッドホンスタンド」及び、「ヘッドホンポーチ」を、通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、8月6日（水）15:00より販売開始致します。
※1 『機動戦士ガンダム』
1979年に放送開始したTVアニメであり、ガンダムシリーズの記念すべき一作目。登場人物の心情やメカニックなどを緻密に描き、従来のロボットアニメにはないリアルな世界観も好評を博した。
■「機動戦士ガンダム」公式サイト：http://www.gundam.jp/tv/index.html
■「GUNDAM.INFO」公式ガンダム情報ポータルサイト：https://www.gundam.info/
■「ガンダムインフォ」公式X（@gundam_info）：https://x.com/gundam_info
※2 「ANIMA Studio」
ANIMA製品の機能を拡張する専用アプリ。ANIMA製品本体のシステムボイスを変更する機能や、製品本体の音質を
変更する機能などを備え、ユーザー自らが好みにカスタマイズが可能です。
※iOS / Android両対応。OSバージョンiOS 14.1以上、Android ９.0以上。
■App Store https://apps.apple.com/jp/app/anima-studio/id1567839543
■Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.anima.app&hl=ja
【オーバーイヤーヘッドホン】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326207&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326207&id=bodyimage3】
【オーバーイヤーヘッドホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/CHARS_HEADPHONES.aspx
■秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326207&id=bodyimage1】
本機種「ANIMA AOW03」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現した有線＆無線対応オーバーイヤーヘッドホン。Bluetooth5.4、AAC／aptXに加えてaptX Adaptiveコーデック対応、ゲームのような低遅延性が求められる際に必要な有線入力の対応、専用アプリ「ANIMA Studio」※2にも連動したモデルとなります。有線（コード付属）にも対応しておりますので音楽ゲームにも最適。連続再生約37時間。付属のUSBタイプCケーブルによる充電方式です。
本コラボレーションモデルはジオン公国軍「シャア・アズナブル」専用モデル。右側アルミ製ハウジングプレートに「ジオン公国のイメージモチーフ」、左側アルミ製ハウジングプレートに「シャア・アズナブル」のエンブレムを配置。新規録り下ろし音声ガイダンスは電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等、計15ワードのボイスを搭載。ヘッドホンパッケージは描き下ろしイラストデザインとなっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて8月6日（水）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認、店頭設置の専用QRコードにて受注受付が可能です。尚、描き下ろしイラストデザインの「アクリルスタンド」「アルミ製ヘッドホンスタンド」及び、「ヘッドホンポーチ」を、通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、8月6日（水）15:00より販売開始致します。
※1 『機動戦士ガンダム』
1979年に放送開始したTVアニメであり、ガンダムシリーズの記念すべき一作目。登場人物の心情やメカニックなどを緻密に描き、従来のロボットアニメにはないリアルな世界観も好評を博した。
■「機動戦士ガンダム」公式サイト：http://www.gundam.jp/tv/index.html
■「GUNDAM.INFO」公式ガンダム情報ポータルサイト：https://www.gundam.info/
■「ガンダムインフォ」公式X（@gundam_info）：https://x.com/gundam_info
※2 「ANIMA Studio」
ANIMA製品の機能を拡張する専用アプリ。ANIMA製品本体のシステムボイスを変更する機能や、製品本体の音質を
変更する機能などを備え、ユーザー自らが好みにカスタマイズが可能です。
※iOS / Android両対応。OSバージョンiOS 14.1以上、Android ９.0以上。
■App Store https://apps.apple.com/jp/app/anima-studio/id1567839543
■Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.anima.app&hl=ja
【オーバーイヤーヘッドホン】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326207&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326207&id=bodyimage3】
【オーバーイヤーヘッドホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/CHARS_HEADPHONES.aspx
■秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」