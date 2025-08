〔グッチ ホースビット〕ファインジュエリー コレクションに新作が登場

株式会社ケリングジャパン

グッチは、ブランドを象徴する〔グッチ ホースビット〕ファインジュエリー コレクションの新作を発表いたします。乗馬の世界からインスピレーションを得た伝統的なホースビット モチーフをフィーチャーし、18Kイエローゴールドまたは18Kホワイトゴールドにダイヤモンドをあしらった新作のネックレス、ブレスレット、イヤリング、リングが登場します。

1940年代の終わりにグッチの職人がノートに初めて描いたとされるホースビット モチーフは、1950年代以降、グッチのアクセサリーやローファーのコレクションに取り入れられてきました。1970年代にはブレスレットとウォッチが登場し、2004年に初のファインジュエリー コレクションが発表されました。今なお進化を続けるこのジュエリーコレクションは、時代を超えてグッチの伝統と乗馬のエレガンスを体現しています。

18Kホワイトゴールドのジュエリーは、ダイヤモンドのプレシャスなきらめきが気品あふれる美しさを際立たせます。ネックレスは、ホースビット ペンダントのサイズ違いで2種類あり、それぞれのペンダントの一部にパヴェ ダイヤモンドが施されています。ブレスレットは、ホースビット チャームにダブルのチェーンを組み合わせたしなやかなチェーンタイプと、ひとつのホースビット モチーフをシンボリックにデザインした2種類のカフタイプがあります。イヤリングは、洗練されたフープタイプ、ダブルホースビットのペンダントが揺れるピアス、開閉式で着け外しやすいモダンなイヤーカフがあり、すべてにダイヤモンドがあしらわれています。さらにホースビット モチーフをパヴェ ダイヤモンドがエレガントなきらめきで飾るリングも登場します。

18Kイエローゴールドのジュエリーには、2種類のネックレス、2種類のブレスレット、3種類のリング、そして1種類のピアスがあり、大胆でモダンなスタイルが印象的です。ネックレスは、同一サイズまたは異なるサイズのホースビットモチーフを連ねたデザインです。ブレスレット、リング、ピアスも同じデザイン コンセプトで、ホースビットがチェーンのようになめらかに連なりながら、洗練された輝きを放ちます。さらに両端にホースビット モチーフをあしらったコントラリエリング(オープンタイプのリング)やシンプルでありながらホースビットが存在感を放つリング、革新的ともいえるフレキシブルな開閉が可能な2種類のカフブレスレットも登場します。

この象徴的なコレクションのすべてのアイテムには、ピュアですっきりと洗練された佇まいに、コンテンポラリーなクリエイティビティとグッチの卓越したクラフツマンシップが息づいています。

GUCCI

1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。グッチは、ステファノ・カンティーノCEOのリーダーシップ、デムナのアートディレクションのもと、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、ラグジュアリーの再定義への歩みを続けています。

グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェアの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。

