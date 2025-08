Raytone Biotech、ドライ・アイ治療薬RTP-008の臨床試験で最初の患者に投与開始を発表

北京、2025年8月5日 /PRNewswire/ -- 革新的な眼科治療を専門とするバイオテクノロジー企業Raytone Biotechは、2025年第2四半期にRTP-008の臨床試験で最初の患者への投与を無事完了したと発表しました。RTP-008 は、ドライ・アイ疾患(DED)の治療に使用される生体吸収性タクロリムス涙小管プラグです。この画期的な成果は、中国有数の眼科研究機関であるCapital Medical UniversityのBeijing Tongren Hospitalで達成されました。

DED管理における満たされていないニーズ

ドライ・アイは多因子性の眼表面疾患です。DEDの管理は複雑になることが多いです。患者にとって過度に複雑にならない管理および治療戦略を開発するという課題。現在の臨床アプローチには、物理的介入と薬理学的療法が含まれます。中等度から重度のDEDの患者の場合、治療には通常、併用療法が必要です。多くの患者は、1日に複数回投与される2~3種類の局所点眼薬に頼っていますが、この治療法は煩雑であるため、服薬遵守率が低下しがちです。その結果、治療過程が不完全となり、「寛解と再発の悪循環」が続く可能性があります。この悪循環を断ち切るには、症状を緩和し、根本的な病態生理学に対処する治療法と、患者のコンプライアンスを向上させる患者中心の治療法を組み合わせる必要があります。

RTP-008について

RTP-008は、Raytone社のiSus®生体吸収性徐放性薬剤送達プラットフォームに基づいて開発され、ドライ・アイ疾患の複雑な症状に対処するために設計された新しい眼科治療薬です。RTP-008の二重の作用メカニズムは、涙液保持と抗炎症を含む2つの重要な病理学的側面に対処します。

この試験の主任研究者であるYing Jie教授とLei Tian教授は次のようにコメントしています。「最初の患者で観察された良好な忍容性は、励みになる兆候です。私たちは患者を注意深く観察し、強力な臨床効果を実証することを期待しています。」

Raytone社のCEO、Yanbo Ling博士は次のように述べています。「今回の画期的な出来事は、前臨床開発から臨床試験への移行を示すものであり、中等度から重度のドライ・アイの患者に新たな可能性をもたらすものです。Raytone社は、成熟した製品をペット・ヘルスケアの分野に拡大しながら、他の眼科用薬剤とデバイスを組み合わせた製品の研究開発も並行して行っていく予定です。」



Raytone Biotech Announces First Patient Dosed in Clinical Trial of RTP-008 for Dry Eye Disease



Raytone Biotechについて

Raytone Biotechは、眼の生体吸収性徐放技術を専門とする革新的なバイオテクノロジー企業であり、従来の点眼薬に関連する臨床上の課題の解決に取り組んでいます。同社のiSus®テクノロジー・プラットフォームは、1回の投与後、数日から数か月間持続する正確な薬剤放出を可能にします。Raytoneは、眼科治療を「長期的かつ正確な」モデルへと変革し、世界中の眼疾患を持つ人々に利益をもたらすことを目指しています。

