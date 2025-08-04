SNSで話題沸騰の報告書型怪奇ホラー小説『右園死児報告』大阪梅田で大型交通広告掲出＆YouTubeにてPV公開中
株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ（本社：東京都千代田区富士見）は、現在発売中の小説単行本『右園死児報告』（著：真島文吉）につきまして、2025年8月4日（月）～8月10日（日）に阪急大阪梅田駅にて大型交通広告を掲出しております。
また、作品の世界観を表現したスペシャルPV2本をYouTubeにて公開中です。
作品概要
「この文字列が表すものについて、長い間考え続けてしまいます。」
『近畿地方のある場所について』背筋氏も絶賛するなど、SNSで話題沸騰の報告書型怪奇ホラー小説です。
2024年9月3日に『右園死児報告』が発売し、2025年7月18日にはその続編『右園死児報告 久』が発売しております。
＜あらすじ＞
右園死児案件が引き起こした現象の非公式調査報告書である
明治二十五年から続く政府、軍、捜査機関、探偵、一般人による非公式調査報告体系。右園死児という名の人物あるいは動物、無機物が規格外の現象の発端となることから、その原理の解明と対策を目的に発足した。
＜書誌情報＞
右園死児報告
著者名：真島文吉
発売日：2024年09月03日 電子書籍同日配信
定価：1,430円 （本体1,300円＋税）
頁数：368頁
判型：Ｂ６判
ISBN：9784047380455
発行：株式会社KADOKAWA
右園死児報告 久
著者名：真島文吉
発売日：2025年07月18日 電子書籍同日配信
定価：1,430円 （本体1,300円＋税）
頁数：304頁
判型：Ｂ６判
ISBN：9784047384699
発行：株式会社KADOKAWA
■阪急大阪梅田駅にて大型交通広告掲出中
阪急大阪梅田駅中央コンコースの中央大階段横にて、大型交通広告を掲出しております。
掲出期間は2025年8月4日（月）～8月10日（日）になります。
※駅及び駅員へのお問い合わせはご遠慮ください。
※問い合わせ先はこちら：https://kdq.jp/kdbook
■2025年7月14日（月）～20日（日）にJR新宿駅にて大型交通広告を掲出
2025年7月14日（月）～7月20日（日）の期間で、JR新宿駅東口改札外の壁面にて大型交通広告を掲出しました。
※掲出はすでに終了しております
■スペシャルPV2本を公開中
・火あぶりくんに関する報告案件『右園死児報告』PV
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=ZG_JpZXhXbE ]
・四文字が表す意味について『右園死児報告』PV第2弾
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=0mvQZqRhRjY ]
作品の世界観を表現したスペシャルPV2本をYouTubeにて公開中です。
■関連情報
■『右園死児報告』書誌ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322404000599/
■『右園死児報告 久』書誌ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322503000119/
■KADOKAWAオフィシャルサイトTOPページ：https://www.kadokawa.co.jp/