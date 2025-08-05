次世代シーシャ体験を提供する「スマートスモーク」 株式会社エグゼクティブマーケティングジャパンが販売代理店の募集を開始
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン（本社：北海道札幌市中央区、代表取締役：深作浩一郎）は、シーシャバーや飲食店向けに開発された次世代喫煙体験機器「スマートスモーク」の販売代理店制度を2025年8月より本格始動いたしました。現在、公式サイトおよび代理店マッチングサイト「ビズリサーチ」にて、全国のパートナーを募集しています。
次世代シーシャ体験機器「スマートスモーク」とは？
「スマートスモーク」は、従来のシーシャに代わる新しい喫煙体験を提供する機器で、煙量・香り・演出性・衛生面に優れたデジタル式水煙装置です。使用するリキッドの種類やフレーバーを自由に調整可能で、煙の可視性やライトアップ機能など、エンタメ性の高い演出も特徴の一つ。シーシャバーや飲食店、ラウンジ、イベント会場などでの導入が進んでおり、既に都市部を中心に導入実績が広がっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326676&id=bodyimage1】
※上記写真：スマートスモークのトップページ
販売代理店制度の概要とメリット
本制度では、「スマートスモーク」の販売および導入支援を行う全国のビジネスパートナーを募集。未経験者でも取り組みやすいサポート体制を整えており、飲食業界・レジャー業界などの既存ネットワークを活かして副業・本業問わず活動いただけます。
主なメリットは以下の通りです：
・トレンド商材を取り扱うことで、新規顧客獲得が容易
・本部による販売ノウハウ・営業ツールの提供
・機材レンタルプランや導入支援パッケージの用意
・既存飲食店・シーシャ店へのクロスセル提案が可能
また、早期加盟者限定の「初期費用無料キャンペーン」や、売上に応じたインセンティブ制度も適用され、早期に利益を出しやすい仕組みとなっています。
導入予定と今後の展望
現在、「スマートスモーク」はシーシャバーや飲食店、イベントスペースを中心に導入に向けた商談が進行しており、複数の店舗・事業者が導入を前向きに検討しています。これらのフィールドでは、従来型シーシャと差別化された「スマートスモーク」の演出性や清潔性、運用コストの低さが高く評価されています。
今後は、都市圏の飲食業界やナイトエンターテインメント業界に加え、イベント会場や宿泊施設、レジャー施設など幅広いシーンでの展開を計画しています。2026年までに全国100拠点での導入を目標とし、体験イベントやトライアルキャンペーンなどのPR施策も順次展開してまいります。
公式情報
公式ページ：
https://executive-marketing-japan.co.jp/smartsmoke-agent/
ビズリサーチ掲載ページ：
https://bizresearch.net/prod/135
【会社概要】
会社名：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
代表者：代表取締役 深作浩一郎
事業内容：
Webコンサルティング業
e-ラーニング事業
Webコンテンツの企画、制作及び販売
ホームページの企画、制作及び運営並びに保守
マーケティングコンサルティング事業
スマートフォンマーケティング事業
広告代理業
前各号に付帯関連する一切の事業
主要取引先銀行：
三菱東京UFJ銀行
みずほ銀行
楽天銀行
北洋銀行
会社URL：
https://executive-marketing-japan.co.jp/
代表ブログ：
https://fukaichi.jp/
運営コワーキングスペース：
https://hcsjp.net/
地方創生メディア：
http://ohtk.net/
運営メディア：
https://senior-entre.jp
請求書見積書発行自動化プラグインミツモス公式：
https://executive-marketing-japan.co.jp/free-mitsumos-dl/
エブリデイ・オート・AI・ライティング公式URL:
https://auto-ai-writing.jp/
エブリデイ・オート・AI・ライティング 販売代理店制度【合同説明会】URL:
https://executive-marketing-japan.co.jp/chatgpt-eaw-auto-ai-writing
ブログ・アフィリエイト・AI・ライティング公式ページ：
https://auto-ai-writing.jp/affiliates-blog-ai-writing/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
次世代シーシャ体験機器「スマートスモーク」とは？
「スマートスモーク」は、従来のシーシャに代わる新しい喫煙体験を提供する機器で、煙量・香り・演出性・衛生面に優れたデジタル式水煙装置です。使用するリキッドの種類やフレーバーを自由に調整可能で、煙の可視性やライトアップ機能など、エンタメ性の高い演出も特徴の一つ。シーシャバーや飲食店、ラウンジ、イベント会場などでの導入が進んでおり、既に都市部を中心に導入実績が広がっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326676&id=bodyimage1】
※上記写真：スマートスモークのトップページ
販売代理店制度の概要とメリット
本制度では、「スマートスモーク」の販売および導入支援を行う全国のビジネスパートナーを募集。未経験者でも取り組みやすいサポート体制を整えており、飲食業界・レジャー業界などの既存ネットワークを活かして副業・本業問わず活動いただけます。
主なメリットは以下の通りです：
・トレンド商材を取り扱うことで、新規顧客獲得が容易
・本部による販売ノウハウ・営業ツールの提供
・機材レンタルプランや導入支援パッケージの用意
・既存飲食店・シーシャ店へのクロスセル提案が可能
また、早期加盟者限定の「初期費用無料キャンペーン」や、売上に応じたインセンティブ制度も適用され、早期に利益を出しやすい仕組みとなっています。
導入予定と今後の展望
現在、「スマートスモーク」はシーシャバーや飲食店、イベントスペースを中心に導入に向けた商談が進行しており、複数の店舗・事業者が導入を前向きに検討しています。これらのフィールドでは、従来型シーシャと差別化された「スマートスモーク」の演出性や清潔性、運用コストの低さが高く評価されています。
今後は、都市圏の飲食業界やナイトエンターテインメント業界に加え、イベント会場や宿泊施設、レジャー施設など幅広いシーンでの展開を計画しています。2026年までに全国100拠点での導入を目標とし、体験イベントやトライアルキャンペーンなどのPR施策も順次展開してまいります。
公式情報
公式ページ：
https://executive-marketing-japan.co.jp/smartsmoke-agent/
ビズリサーチ掲載ページ：
https://bizresearch.net/prod/135
【会社概要】
会社名：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
代表者：代表取締役 深作浩一郎
事業内容：
Webコンサルティング業
e-ラーニング事業
Webコンテンツの企画、制作及び販売
ホームページの企画、制作及び運営並びに保守
マーケティングコンサルティング事業
スマートフォンマーケティング事業
広告代理業
前各号に付帯関連する一切の事業
主要取引先銀行：
三菱東京UFJ銀行
みずほ銀行
楽天銀行
北洋銀行
会社URL：
https://executive-marketing-japan.co.jp/
代表ブログ：
https://fukaichi.jp/
運営コワーキングスペース：
https://hcsjp.net/
地方創生メディア：
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運営メディア：
https://senior-entre.jp
請求書見積書発行自動化プラグインミツモス公式：
https://executive-marketing-japan.co.jp/free-mitsumos-dl/
エブリデイ・オート・AI・ライティング公式URL:
https://auto-ai-writing.jp/
エブリデイ・オート・AI・ライティング 販売代理店制度【合同説明会】URL:
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ブログ・アフィリエイト・AI・ライティング公式ページ：
https://auto-ai-writing.jp/affiliates-blog-ai-writing/
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