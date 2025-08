さまざまな業界の発展に不可欠なバッテリー技術の改良。リチウムイオン電池用添加剤材料の役割と市場の動向を取り上げるウェビナーをIDTechExが開催します。

IDTechEx(先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ)は、『リチウムイオン用添加剤: 電池産業を形成する重要だが見過ごされている材料』と題したウェビナーを、2025年8月14日(木)に開催します。バッテリー技術の改良は、車両の電動化、定置型エネルギー貯蔵、家電製品など、さまざまな業界の発展に不可欠です。用途ごとに高度な専門化が求められる中、リチウムイオン電池メーカー各社は、セルの性能向上のあらゆる可能性を模索しています。主要セル部材だけでなく、添加剤材料もバッテリー性能を最適化する上で重要な役割を担っており、メーカーやエンドユーザーにとっては投資が拡大している分野です。本ウェビナーでは、IDTechExのテクノロジーアナリストの Pranav Jaswani が最新調査をもとに解説します。<開催概要>テーマ:『リチウムイオン用添加剤: 電池産業を形成する重要だが見過ごされている材料』(Additives for Li-ion: The Critical but Overlooked Materials Shaping the Battery Industry)開催日時: 2025年8月14日(木) 10時もしくは18時から 30分間開催方法:オンライン言語:英語参加費:無料(事前登録制)https://www.idtechex.com/ja/webinar/12522-12481-12454-12512-12452-12458-12531-29992-28155-21152-21092-65306-38651-27744-29987-26989-12434-24418-25104-12377-12427-37325-35201-12384-12364-35211-36942-12372-12373-12428-12390-12356-12427-26448-26009/700【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326659&id=bodyimage1】当日カバーする内容(予定)- リチウムイオン電池の設計と性能における添加剤の役割- 添加剤市場に変化をもたらす重大なトレンド - ドライ電極プロセス、シリコン負極、先進カーボン材など- 将来のセル設計に向けた最新のPFASフリー添加剤材料IDTechExは、関連する調査レポートを7月に発行しました。『リチウムイオン電池とPFASフリー電池用添加剤 2026-2036年:技術、有力企業、予測』https://www.idtechex.com/ja/research-report/additives-for-li-ion-batteries-and-pfas-free-batteries/1107リチウムイオン電池用バインダー、ドライ電極プロセス、導電性添加剤、電解質添加剤の20年間予測。フッ素系、非フッ素系、PFASフリーの新たな代替品。PVDF、PTFE、カーボンブラック、CNT、グラフェン、LiTFSI、LiFSI、LiBOB。後日、ウェビナーで使用した資料も提供します。IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。詳しくは、こちらをご覧ください。https://www.idtechex.com/ja/research/webinars【本件に関するお問合せは、下記まで】アイディーテックエックス株式会社 (IDTechEx日本法人)100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階URL: https://www.idtechex.com/ja担当:村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com電話 : 03-3216-7209

