世界の『RFID業界』を完全分析した最新版調査レポートをIDTechExがリリースしました。最新開発動向、有力企業分析、市場展望をご覧いただけます。
2025年8月5日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「RFID 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年7月29日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「RFID 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「RFID 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 328
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/rfid/1114
IDTechExでは、20年以上にわたってRFIDを調査してきました。この度、RFIDに関する市場調査レポートの最新版をリリースしました。本調査レポートはIDTechExの専門知識を基に作成されたものであり、RFIDの最新開発動向、有力企業分析、市場展望をご覧いただけます。RFIDの技術、企業、用途、市場を公平に批評し、RFID分野全体（その現状や今後の可能性を含む）に関する独自の洞察を提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326544&id=bodyimage1】
「RFID 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要と結論
■ RFID販売実績、獲得可能な機会
■ 用途別、バリューチェーンポジション別の市場
- 医療と医薬品
- 小売とCPG（消費者向けパッケージ商品）
- 航空
- 入退室セキュリティと非接触型決済
- スマートチケット
- 物流、小包、郵便：アセットトラッキング、製造
- ランドリー/レンタル布製品
- RFIDセンサー
- スマートパッケージング
■ パッシブ型RFID：タグのコスト分析、市場価値、先進技術の選択肢
■ パッシブ型RFIDへの脅威
■ RFID市場データ
- パッシブ型UHF帯（RAIN）
- パッシブ型HF帯（およびNFC）
- パッシブ型LF帯（125KHz、134KHz）
■ アクティブ型RFIDの市場と収益性
■ RFIDインテロゲータ（RFIDリーダー）市場
■ 地域別市場
■ 成功事例、失敗事例、トレンド、機会
■ RFIDソリューションプロバイダー
■ 企業概要
「RFID 2026-2036年」は以下の情報を提供します
技術と用途の概要
- RFID技術の歴史的背景と進化
- RFID主要タイプ概要：LF帯、HF帯（NFC）、UHF帯、アクティブ型、バッテリーアシスト型
- 現在、最新、今後の応用分野分析
- RFID業界の技術トレンド
- 競合分析（RFID vs その他の追跡ソリューション）
- 各種タグのコスト内訳とバリューチェーン洞察
市場予測（2024-2036年）
- RFID市場全体の用途別予測：タグの数量、平均販売価格（ASP）、収益
- 用途別パッシブ型UHF帯、HF帯（NFC）、LF帯 RFIDの予測：タグ数量、ASP、収益
- 用途別RFIDインテロゲータ（リーダー）の予測：販売数量、ASP、市場規模
- 用途別バッテリーアシスト型・アクティブ型RFIDの予測：販売数量、ASP、収益
- パッシブ型RFIDタグ市場の地域別予測（LF帯、HF帯、UHF帯、全体）
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/rfid/1114
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「RFID 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年7月29日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「RFID 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「RFID 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 328
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/rfid/1114
IDTechExでは、20年以上にわたってRFIDを調査してきました。この度、RFIDに関する市場調査レポートの最新版をリリースしました。本調査レポートはIDTechExの専門知識を基に作成されたものであり、RFIDの最新開発動向、有力企業分析、市場展望をご覧いただけます。RFIDの技術、企業、用途、市場を公平に批評し、RFID分野全体（その現状や今後の可能性を含む）に関する独自の洞察を提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326544&id=bodyimage1】
「RFID 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要と結論
■ RFID販売実績、獲得可能な機会
■ 用途別、バリューチェーンポジション別の市場
- 医療と医薬品
- 小売とCPG（消費者向けパッケージ商品）
- 航空
- 入退室セキュリティと非接触型決済
- スマートチケット
- 物流、小包、郵便：アセットトラッキング、製造
- ランドリー/レンタル布製品
- RFIDセンサー
- スマートパッケージング
■ パッシブ型RFID：タグのコスト分析、市場価値、先進技術の選択肢
■ パッシブ型RFIDへの脅威
■ RFID市場データ
- パッシブ型UHF帯（RAIN）
- パッシブ型HF帯（およびNFC）
- パッシブ型LF帯（125KHz、134KHz）
■ アクティブ型RFIDの市場と収益性
■ RFIDインテロゲータ（RFIDリーダー）市場
■ 地域別市場
■ 成功事例、失敗事例、トレンド、機会
■ RFIDソリューションプロバイダー
■ 企業概要
「RFID 2026-2036年」は以下の情報を提供します
技術と用途の概要
- RFID技術の歴史的背景と進化
- RFID主要タイプ概要：LF帯、HF帯（NFC）、UHF帯、アクティブ型、バッテリーアシスト型
- 現在、最新、今後の応用分野分析
- RFID業界の技術トレンド
- 競合分析（RFID vs その他の追跡ソリューション）
- 各種タグのコスト内訳とバリューチェーン洞察
市場予測（2024-2036年）
- RFID市場全体の用途別予測：タグの数量、平均販売価格（ASP）、収益
- 用途別パッシブ型UHF帯、HF帯（NFC）、LF帯 RFIDの予測：タグ数量、ASP、収益
- 用途別RFIDインテロゲータ（リーダー）の予測：販売数量、ASP、市場規模
- 用途別バッテリーアシスト型・アクティブ型RFIDの予測：販売数量、ASP、収益
- パッシブ型RFIDタグ市場の地域別予測（LF帯、HF帯、UHF帯、全体）
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/rfid/1114
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
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