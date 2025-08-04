【紀ノ国屋】 数量限定！ロングセラーのニューポケッタブルバッグと同じ素材を使用した「ジップアップポケッタブルバッグ」が新登場
紀ノ国屋から、リップストップナイロン素材を使った「ジップアップポケッタブルバッグ」が新たに登場！カラーは、ピンクとグレイの2色。2025年8月8日（金）より、一部店舗にて順次販売を開始いたします。
さらに、公式オンラインストアでは、ブラウンとピーコックの魅力的なカラーもラインアップ！
ピンク
《商品概要》
■商品名：紀ノ国屋 ジップアップポケッタブルバッグ
■カラー：ピンク、グレイ
※公式オンラインストア限定カラー：ピーコック、ブラウン
■販売価格：各\3,630（税込）
■本体サイズ：約タテ40cm/ヨコ30cm/マチ15cm
■素 材：リップストップナイロン
軽くて丈夫な「リップストップナイロン素材」
「リップストップナイロン」は別名パラシュートクロスと呼ばれ、軽くて丈夫な素材です。穴が開いても大きく破れにくい特殊な織り方が採用され、コンパクトに畳めるので様々なシーンで活躍すること間違いなし！
安心して持ち歩けるファスナー付き
バッグ上部にはファスナーが付いており、中身が見えにくい設計で、大切な荷物を安全に持ち運ぶことが可能です。お買い物や旅先での着替えを持ち歩く際にも最適で、幅広い用途に対応できる多機能性が魅力です。
コンパクトで使いやすい
付属のゴムバンドを使えば、バッグをコンパクトに収納できます。スペースを取らないため、サブバッグとしても大活躍します。旅行中に荷物が増えてしまったときや、買い物時のエコバッグとしても重宝します。
ピンク
ピンク
カラーバリエーション
カラーバリエーションは、ピンクとグレイの2色。さらに、公式オンラインストアだけの特別カラーとしてピーコックとブラウンも登場！
シンプルで使いやすいデザインなので長く愛用できるアイテムです。
ピンク
グレイ
ピーコック【オンラインストア限定カラー】
ブラウン【オンラインストア限定カラー】
《販売店舗》
インターナショナル（青山店）、等々力店、鎌倉店、国立店、吉祥寺店、日本橋高島屋S.C.店、グランスタ店、大丸東京店、公式オンラインストア
オンラインストアからの購入はこちら
ピンク ：https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/042/2701-4960320041113
グレイ ：https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/042/2701-4960320041120
ピーコック ：https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/042/2701-4960320041106
ブラウン ：https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/042/2701-4960320041090
※ピーコックとブラウンのカラーは、公式オンラインストア限定です。
※商品の入荷状況により店舗での販売が遅れる場合がございます。
※数量限定商品のため、在庫がなくなり次第終了となります。
※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。
■紀ノ国屋ホームページ
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■店舗Instagram
◎紀ノ国屋 インターナショナル（青山店）
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