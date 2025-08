人的資本に関するマネジメント規格（最終国際規格案）の英・日対訳版を発行いたしました。

一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会(本部:東京都港区、理事長:朝日弘)は、2025年7月24(木)に「ISO/FDIS 30414:2025人材マネジメント-人的資本のレポート及び開示の要求事項及び推奨事項」の邦訳(英・日対訳版)を発行いたしました。

近年、投資家は企業の中長期的な成長力を見極めるために、人的資本の情報の開示を求め始めています。これは投資先が成長するための付加価値を生み出せる人材を採用し、育成し、定着させられているかを見るためです。そのような中、人的資本の開示のガイドラインとして制定された規格が「ISO 30414」です。

―人的資本とはー

従業員を資本として捉える考え方のこと。具体的には、従業員が持つスキル・能力・資格のことを指します。人的資本への投資は生産力や経済活動への貢献に繋がると定義されています。

―ESG投資ー

ESGとは「Environment(環境)」「Social(社会)」「Governance(ガバナンス)」の頭文字です。ESG投資は上記3項目を重要視している投資先への投資を指し、企業の持続的な成長に欠かせない項目として注目を集めています。人材は「S(社会)」に関連すると位置づけられています。

―「ISO 30414」が注目されている理由―

2020年8月にアメリカにおける証券取引を監督・監視する連邦政府機関、米国証券取引委員会(SEC)が、上場企業に対して人的資本の情報開示を義務化しました。この流れを受け、日本国内でも人的資本の情報開示に関するガイドライン「ISO 30414」に対する関心が高まっています。

ISO/FDIS 30414:2025 ヒューマンリソースマネジメント -人的資本のレポート及び開示の要求事項及び推奨事項 Human resource management - Requirements and recommendations for human capital reporting and disclosure

この文書はFDIS(最終国際規格案)であり、審議途中の文書です。

《英語》 税込価格:39,402円 A4判・67ページ

《英・日対訳版》 税込価格: 55,154円 A4判・148ページ

本規格は、職場における人権、ヒューマンガバナンス、マテリアリティの原則に基づき、要求指標と推奨指標を区別する指針を示しています。また、人的資本データのプライバシー、収集、測定、分析、及び一貫したレポートと開示に関する指針も示しています。

