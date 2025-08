ユニオンアートジャパン、西日本セキスイ商事と「クレガーレ」販売契約を締結

株式会社ユニオンアートジャパンコーポレーション

株式会社ユニオンアートジャパンコーポレーション(大阪市、代表取締役:廣川淳志)は、

西日本セキスイ商事株式会社(大阪市、代表取締役:後藤康夫)と、乾式外装タイル「クレガーレ」の国内外販売に関する契約を締結いたしました。

本契約により、ユニオンアートジャパンは西日本セキスイ商事を仕入窓口として「クレガーレ」製品の取り扱いを本格的に開始し、欧州・アジア・北米を含む海外市場への展開を強化してまいります。

「クレガーレ」は、積水化学工業が開発した乾式施工型タイルで、従来の湿式工法に比べて高い施工性・意匠性を有しており、職人不足・工期短縮などの課題を抱える建築現場に対して優れたソリューションを提供します。

今後、ユニオンアートジャパンでは、海外販路の構築に加え、デザイン・施工事例の発信、

国際展示会への出展などを通じて、世界各国への展開を積極的に進めてまいります。



【会社概要】

会社名 株式会社ユニオンアートジャパンコーポレーション

所在地 大阪府大阪市中央区常盤町1-2-12 ユニオン谷町ビル6F

代表者 代表取締役社長 廣川淳志

設立 1992年5月

事業内容 セラミックタイルの輸入・卸売・販売

公式サイト https://union-art-japan.com/

【お問い合わせ先】

会社名 株式会社ユニオンアートジャパンコーポレーション

担当者 守脇 将裕(営業・事業開発・広報)

TEL 06-6945-0900

Email customer@union-art-japan.com

公式お問い合わせフォーム:https://union-art-japan.com/contact/

Official site: https://union-art-japan.com/

[English Summary]

Union Art Japan signs a distribution agreement with Nishinihon Sekisui Shoji for “Cregare” dry-installation tile system.

The partnership aims to strengthen international market expansion by leveraging a new supply framework.Cregare, developed by Sekisui Chemical, is a dry-application tile system designed for high workability and modern design needs.