「GMOとくとくBB」会員向けポイ活健康アプリ「とくとくクラブアプリ byGMO」を提供開始【GMOインターネット】

GMOインターネットグループの、GMOインターネット株式会社(代表取締役 社長執行役員:伊藤 正 以下、GMOインターネット)が提供するお得なプロバイダーサービス「GMOとくとくBB」(URL:https://gmobb.jp/)は、みなさまの日常生活をおトクにするためのサービス「とくとくクラブ byGMO」(URL:https://gmobb.jp/tokutokuclub/)において、ポイ活(※1)健康アプリ「とくとくクラブアプリ byGMO(以下、本アプリ)」(URL:https://gmobb.jp/tokutokuclub/app/)の提供を2025年8月4日(月)より開始しました。

本アプリは、日々の歩数やミッションの達成に応じてコインが貯まり、外部サイトを通じて複数の企業・店舗で使える共通ポイントや現金などに変換・活用できる(※2)ポイ活健康サービスです。「とくとくBB」の会員さまは、本アプリを利用することにより、手軽に健康管理とポイント獲得を両立できます。また、アプリのリリースを記念して、「とくとくクラブアプリ byGMO」では、2025年8月31日(日)までの期間限定で総額最大1,600万コインの山分けキャンペーンを実施します。

(※1)「ポイ活(ぽいかつ)」とは、「ポイント活動」の略。日常生活の中でポイントを貯めて、賢く使う行動や工夫を指します。

(※2)コインの加算および特典交換については、利用規約をご覧ください。(URL:https://gmobb.jp/agreement/tokutokuclub_app.html)

【「とくとくクラブアプリ byGMO」提供の背景】

2000年代以降の共通ポイントサービスの登場から、ポイ活アプリは現代人の“スマートで気軽なインセンティブ志向”に応える仕組みとして進化してきました。近年もお得にポイントを獲得しながら健康管理もしたいというニーズは引き続き強く、日常の歩数や運動習慣などのヘルスケアにポイントの要素を取り入れる動きは広がりをみせています。

こうした背景からGMOインターネットでは、「GMOとくとくBB」がこれまで培ってきたインターネットインフラの会員基盤と、お得にポイントを貯められる「GMOポイ活」(https://colleee.net/)の豊富な広告リソースを掛け合わせることで、シナジーを最大限に活用したユーザー起点のサービスを新たに開発しました。

「とくとくクラブアプリ byGMO」は、生活をもっとおトクにする割引サービスや、会員さま限定特典をご利用いただける優待サービス「とくとくクラブbyGMO」の新たなラインナップです。GMOインターネットは会員さまにもっとおトクな優待サービスを提供するため、今後もグループのシナジーを最大限に活用し、多様なアセットを活かした新たな価値創出を提供してまいります。

【「とくとくクラブアプリ byGMO」について】

▲「とくとくクラブアプリ byGMO」iOS画面(サンプル)

1. 歩くだけでコインが貯まるポイ活機能

日々の歩数や設定されたミッションの達成に応じてコインを獲得できます。日常生活の中で自然とポイントが貯まる、継続しやすい仕組みを提供しています。

2. 「GMOとくとくBB」会員限定のポイント交換特典

アプリ内で貯めたコインは、「GMOとくとくBB」会員に限り、外部の共通ポイントサービスへの交換が可能です。(※3)会員限定の特典として、よりおトクにポイ活を活用いただけます。

(※3)コインは、所定の方法と条件に従って、他社が提供するポイントや特典と交換できます。詳しくは公式ページをご覧ください。(https://gmobb.jp/tokutokuclub/app/)

3. 健康習慣の定着を楽しくサポート

「GMOとくとくBB」の公式キャラクター「とくビーバー」がアプリ内で利用者をサポート。親しみやすい演出により、楽しみながら日々の健康管理を習慣化でき、利用者のモチベーション向上にもつながります。

▲「GMOとくとくBB」のキャラクター「とくビーバー」

■YouTube(GMOとくとくBBチャンネル)

「とくビーバー」が登場するCM映像は、こちらからご覧いただけます。

【新登場】ポイ活健康アプリ、とくとくクラブアプリはじまる! https://youtu.be/qSHen0Sr_-o

【アプリリリースキャンペーンについて】

本アプリ提供開始を記念して、総額最大1,600万コインの山分けキャンペーンを実施します。

対象期間中にアプリをダウンロードしてミッションをクリアされた方の中から、先着で特典をプレゼントします。

■キャンペーン概要(※4)[表: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4965_1_590f2ce4e9dcc2a67f1f01f18c217ae9.jpg?v=202508050856 ]

(※4)本特典は予告なく終了または変更する場合がございます。予めご了承ください。

【「とくとくクラブbyGMO」について】(URL:https://gmobb.jp/tokutokuclub/(https://gmobb.jp/tokutokuclub/))

「とくとくクラブ」は、「GMOとくとくBB」会員さま向けに、生活をもっとおトクにする 割引サービスや限定特典をご利用いただける優待サービスです。 賃貸仲介手数料割引サービスや引っ越し専任コンシェルジュサービスをご用意しています。

【「GMOとくとくBB」について】(URL:https://gmobb.jp/(https://gmobb.jp/))

「GMOとくとくBB」はGMOインターネットが掲げる“すべての人にインターネット”を基に、お客さまの様々なご利用目的に応じて最適なインターネットサービスをお得に提供するプロバイダーサービスです。「GMOとくとくBB光」を主力サービスに、「ドコモ光」や「auひかり」などの光回線や、「WiMAX +5G」や「とくとくBBホームWi-Fi」などのモバイル回線サービスをより多くの方に満足いただけるように、充実したサポート体制の下、高品質なサービスを安価に提供しています。

サービス一覧については次のページをご覧ください(https://gmobb.jp/)

【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMOインターネット株式会社

GMOとくとくBB お客さまセンター

E-mail:info@gmobb.jp

URL:https://gmobb.jp/

