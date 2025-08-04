今田美桜・主演　連続テレビ小説「あんぱん」完全版 Blu-ray ＆DVD発売決定！“逆転しない正義”『アンパンマン』にたどり着くまでの愛と勇気の物語

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株式会社NHKエンタープライズ




株式会社NHKエンタープライズ（本社：東京都渋谷区）は、現在NHKで放送中の連続テレビ小説「あんぱん」完全版Blu-ray・DVD BOX1を2025年9月26日に発売します。（BOX2・BOX3は順次発売）



連続テレビ小説第112作目の「あんぱん」は、“アンパンマン”を生み出したやなせたかしと暢の夫婦をモデルに、生きる意味も失っていた苦悩の日々と、それでも夢を忘れなかった二人の人生。何者でもなかった二人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描き、生きる喜びが全身から湧いてくるような愛と勇気の物語。


脚本は、連続テレビ小説「花子とアン」や大河ドラマ「西郷どん」などを手がけた 中園ミホ。



主人公・朝田のぶ役は、「おかえりモネ」以来二度目の朝ドラ出演となる今田美桜。共演陣には、のちにのぶの夫となる柳井嵩に北村匠海。主人公のぶの家族には加瀬亮、江口のりこ、河合優実、原菜乃華、浅田美代子、吉田鋼太郎ら実力派俳優が脇を固める。そして二宮和也、竹野内豊、阿部サダヲ、松嶋菜々子など超豪華な顔ぶれが集結。



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【あらすじ】


昭和初期。高知の御免与町(ごめんよちょう)をものすごい勢いで走る少女「ハチキンおのぶ」こと主人公・朝田のぶ。


朝田家はのぶの祖父・釜次が石屋を代々営んでいるが、継ぐ気がない父・結太郎は商事会社で国内外を飛び回り、のぶに「女子も大志を抱け」と語る。一方、柳井嵩は幼い時に父・清を病気で亡くし、母・登美子に連れられて御免与町にある柳井医院を営む伯父・寛の家に預けられる。嵩は転校先の小学校でのぶに出会う。



【出演】


今田美桜　北村匠海　加瀬 亮　江口のりこ　河合優実　原 菜乃華　細田佳央太　高橋文哉　中沢元紀　中島 歩　志田彩良


／ 二宮和也　瀧内公美　山寺宏一　戸田菜穂　浅田美代子　吉田鋼太郎


／ 竹野内 豊　妻夫木 聡　阿部サダヲ　松嶋菜々子　ほか



【特典映像】


・ヒロイン発表会見


・柳井嵩役 発表会見


・PR集


・もうすぐ！「あんぱん」


・あんぱん スペシャルトークショー


・土スタ「あんぱん」特集 in 高知　ゲスト 今田美桜 北村匠海


・出演者インタビュー集 （「午後LIVE　ニュースーン」より）


阿部サダヲ　吉田鋼太郎　中沢元紀　志田彩良　江口のりこ　細田佳央太


今田美桜 ＆ 北村匠海　山寺宏一 （放送順）



【封入特典】


特製ブックレット（20ページ）


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■NHKスクエア


アクリルスタンド、マスキングテープ、マグネット2個セット


https://www.nhk-ep.com/special/anpan





■Amazon.co.jp


ブランケット+スマホリング+ハンドタオル+ポストカード2種


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■楽天ブックス


スマホショルダー+スマホサイズステッカー


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＊特典の内容については、予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。


＊数量に限りがございます。無くなり次第終了となります。


【作】中園ミホ


【音楽】井筒昭雄


【主題歌】RADWIMPS「賜物」


【語り】林田理沙アナウンサー


【制作統括】倉崎 憲


【演出】柳川 強　橋爪紳一朗　野口雄大




発行・販売元：NHKエンタープライズ　　　(C)2025 NHK


BOX１(第1週～第10週収録)：　2025年9月26日（金）発売


【セルBlu-ray】


品番：NSBX-54546　 価格: 23,650円（税込）


本編750分+特典映像／1920×1080i Full HD／ステレオ・リニアPCM／二層／カラー／バリアフリー日本語字幕／5枚組／ブックレット付


【セルDVD】


品番：NSDX-54549　価格:20,900円（税込）


本編750分+特典映像／16:9LB／ステレオ・ドルビーデジタル／片面二層／カラー／バリアフリー日本語字幕／5枚組／ブックレット付



BOX2：2025年11月21日(金)発売


BOX3：2026年2月27日(金)発売


■商品詳細はこちらから（NHKスクエア）


https://www.nhk-ep.com/special/anpan/



■お問い合わせ先


NHKエンタープライズファミリー倶楽部　0120-255-288（受付時間9:00～18:00）