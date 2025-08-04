今田美桜・主演　連続テレビ小説「あんぱん」完全版 Blu-ray ＆DVD発売決定！“逆転しない正義”『アンパンマン』にたどり着くまでの愛と勇気の物語

株式会社NHKエンタープライズ

株式会社NHKエンタープライズ（本社：東京都渋谷区）は、現在NHKで放送中の連続テレビ小説「あんぱん」完全版Blu-ray・DVD BOX1を2025年9月26日に発売します。（BOX2・BOX3は順次発売）

連続テレビ小説第112作目の「あんぱん」は、“アンパンマン”を生み出したやなせたかしと暢の夫婦をモデルに、生きる意味も失っていた苦悩の日々と、それでも夢を忘れなかった二人の人生。何者でもなかった二人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描き、生きる喜びが全身から湧いてくるような愛と勇気の物語。

脚本は、連続テレビ小説「花子とアン」や大河ドラマ「西郷どん」などを手がけた 中園ミホ。

主人公・朝田のぶ役は、「おかえりモネ」以来二度目の朝ドラ出演となる今田美桜。共演陣には、のちにのぶの夫となる柳井嵩に北村匠海。主人公のぶの家族には加瀬亮、江口のりこ、河合優実、原菜乃華、浅田美代子、吉田鋼太郎ら実力派俳優が脇を固める。そして二宮和也、竹野内豊、阿部サダヲ、松嶋菜々子など超豪華な顔ぶれが集結。

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【あらすじ】

昭和初期。高知の御免与町(ごめんよちょう)をものすごい勢いで走る少女「ハチキンおのぶ」こと主人公・朝田のぶ。

朝田家はのぶの祖父・釜次が石屋を代々営んでいるが、継ぐ気がない父・結太郎は商事会社で国内外を飛び回り、のぶに「女子も大志を抱け」と語る。一方、柳井嵩は幼い時に父・清を病気で亡くし、母・登美子に連れられて御免与町にある柳井医院を営む伯父・寛の家に預けられる。嵩は転校先の小学校でのぶに出会う。

【出演】

今田美桜 北村匠海 加瀬 亮 江口のりこ 河合優実 原 菜乃華 細田佳央太 高橋文哉 中沢元紀 中島 歩 志田彩良

／ 二宮和也 瀧内公美 山寺宏一 戸田菜穂 浅田美代子 吉田鋼太郎

／ 竹野内 豊 妻夫木 聡 阿部サダヲ 松嶋菜々子 ほか

【特典映像】

・ヒロイン発表会見

・柳井嵩役 発表会見

・PR集

・もうすぐ！「あんぱん」

・あんぱん スペシャルトークショー

・土スタ「あんぱん」特集 in 高知 ゲスト 今田美桜 北村匠海

・出演者インタビュー集 （「午後LIVE ニュースーン」より）

阿部サダヲ 吉田鋼太郎 中沢元紀 志田彩良 江口のりこ 細田佳央太

今田美桜 ＆ 北村匠海 山寺宏一 （放送順）

【封入特典】

特製ブックレット（20ページ）

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■NHKスクエア

アクリルスタンド、マスキングテープ、マグネット2個セット

https://www.nhk-ep.com/special/anpan

■Amazon.co.jp

ブランケット+スマホリング+ハンドタオル+ポストカード2種

https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=207912477051(https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=207912477051)

■楽天ブックス

スマホショルダー+スマホサイズステッカー

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＊特典の内容については、予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。

＊数量に限りがございます。無くなり次第終了となります。

【作】中園ミホ

【音楽】井筒昭雄

【主題歌】RADWIMPS「賜物」

【語り】林田理沙アナウンサー

【制作統括】倉崎 憲

【演出】柳川 強 橋爪紳一朗 野口雄大

発行・販売元：NHKエンタープライズ (C)2025 NHK

BOX１(第1週～第10週収録)： 2025年9月26日（金）発売

【セルBlu-ray】

品番：NSBX-54546 価格: 23,650円（税込）

本編750分+特典映像／1920×1080i Full HD／ステレオ・リニアPCM／二層／カラー／バリアフリー日本語字幕／5枚組／ブックレット付

【セルDVD】

品番：NSDX-54549 価格:20,900円（税込）

本編750分+特典映像／16:9LB／ステレオ・ドルビーデジタル／片面二層／カラー／バリアフリー日本語字幕／5枚組／ブックレット付

BOX2：2025年11月21日(金)発売

BOX3：2026年2月27日(金)発売

■商品詳細はこちらから（NHKスクエア）

https://www.nhk-ep.com/special/anpan/

■お問い合わせ先

NHKエンタープライズファミリー倶楽部 0120-255-288（受付時間9:00～18:00）