導入美容液配合の「いち髪 THE PREMIUM 」 から シャンプー＆トリートメント「In autumn , the evenings 秋は夕暮れ 。」数量限定発売！

クラシエ株式会社(ホームプロダクツカンパニー)は、日本の髪を本質から考えるヘアケアブランド「いち髪」のプレミアムダメージケアシリーズ「いち髪 THE PREMIUM」から、導入美容液とうるおい成分「温泉水」を配合し、うるおい満ちる艶つやつるんとした髪に導くシャンプー&トリートメント「いち髪 THE PREMIUM In autumn, the evenings」を、2025年8月14日(木)に数量限定で発売いたします。

「いち髪 THE PREMIUM」は、ヘアカラーやアイロン・コテを繰り返し、深刻なダメージを受けている現代人の髪悩みに応えるプレミアムダメージケアシリーズです。

「In autumn, the evenings」は、夏に受けた紫外線ダメージの蓄積や気温と湿度が大きく変化することで乾燥やダメージを受けやすい秋に、うるおい成分「温泉水」と「米ぬか発酵導入美容液」を配合し、透き通る秋の夕暮れの香り「ベルガモット&フローラル」で、髪も気持ちもうるおうシャンプー&トリートメントです。

本商品のテーマは、清少納言の「枕草子」に着想を得ています。平安時代、清少納言は四季それぞれに趣のある時間帯があると綴りました。「枕草子」の一節、「秋は、夕暮れ。夕日のさして、山の端いと近うなりたるに、烏の寝どころへ行くとて、三つ四つ、二つ三つなど飛び急ぐさへあはれなり。」にあるように、秋の美しい夕暮れ時をイメージして、処方と香り、そしてパッケージデザインを開発しました。

発売にあたり、男女784名に「四季の捉え方」に関するアンケートを実施。アンケート結果から、好きな季節は「秋」という回答が最も多い(45%)一方、「秋」は最近「短くなった」と感じる方が約80%に上りました。そんな今や貴重となった「秋」の時期に景色が最も美しいと感じる時間帯は「夕暮れ」という回答が最多(57%)となり、気候変動などにより秋らしさを感じる期間は短縮傾向であっても、美しいと感じる時間帯は清少納言と同意見となりました。今も昔も変わらぬ秋に趣を感じる時間帯「夕暮れ」の情景を切り取り、現代のヘアケアに取り入れた「いち髪 THE PREMIUM In autumn, the evenings」は、髪を労わり気持ちを整えたい現代人のためのプレミアムなヘアケアアイテムです。

※ 日本の髪を本質から考える:日本の風土や気候などの環境に合わせたヘアケア方法を研究しています。

【商品特長】

日本の髪研究の成果「和草のちから」と「熱」に着目した

“乾燥髪”のためのプレミアムダメージケアシリーズ 秋の限定ライン

●うるおい成分「温泉水」&集中補修成分「米ぬか発酵導入美容液」配合

空洞化した髪の内部まで浸透し、ダメージを集中補修します。

●指通り&艶UP成分「厳選 和草エキス」配合

「厳選 和草エキス(米ぬかエキス、米胚芽油、サザンカ油*2)」が

指通りをよくし、ツヤを与え、乾かすたび、美しい髪へ導きます。

●「ヒートリペアコート成分*3」配合

ドライヤーの熱を味方にキューティクルを密着します。

●透きとおる秋の夕暮れの香り「ベルガモット&フローラル」

●アミノ酸系*4・ベタイン系*5洗浄成分使用、サルフェート(硫酸系界面活性剤)フリーのふわ密泡ノンシリコンシャンプー

●ぐんぐん浸透する、浸透型トリートメント

●合成着色料フリー

*1:米ぬか発酵液、酒柏エキス、セバシン酸ジエチル、グリセリン

*2:ユチャ種子油 *3:γ-ドコサラクトン *4:ラウロイルメチルアラニンNa *5:ラウラミドプロピルベタイン

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7954/table/630_1_3aa89d47d0bdb081955049a072fe0395.jpg?v=202508050555 ]

※通常品はシャンプー480mL、トリートメント480gです。

【発売予定日】 2025年8月14日(木)

【WEBサイト】https://www.kracie.co.jp/ichikami/

【販売チャネル】全国のドラッグストア、スーパーマーケット等

【調査結果】

▶好きな季節は「秋」が46%で最多。その理由は「過ごしやすい気候」を挙げる方が多く、「花粉がないから」いう声も見受けられた。

四季の中で好きな季節は、「秋」が46%で圧倒的に多い結果に。その理由は、過ごしやすい気候を挙げる方が多く、また、同じく気温としては過ごしやすいと思われる「春」と比較して「花粉がないから」という声もあり、気温だけでなく、体調面でも良好であることが、「秋」が好まれる理由のひとつといえそうです。

▶最近、「秋」が以前より短くなったと感じると79%が回答。また、どんなときに「秋」を感じるかを尋ねると、「涼しい風が吹き始めたとき」が上位で、次いで「木々が色づいてきたとき」、「日が短くなり始めたとき」と、景色や時間の変化で「秋」を感じている。

気候変動などにより涼しくて過ごしやすい「秋」の期間の短縮化を感じる人は約80%に上り、いまや「秋」は貴重なシーズンともいえます。また、何をきっかけに「秋」を感じているかを確認すると、「涼しい風」が上位、次いで景色や時間の変化で、「いち髪 THE PREMIUM In autumn, the evenings」のデザインからも感じられる要素でもあります。

▶「秋」の時期に景色が最も美しいと感じる時間帯は「夕暮れ」という回答が57%で圧倒的に多い。

秋の時期に景色が最も美しいと感じる時間帯は57%が「夕暮れ」と回答し、清少納言の『枕草子』で謳われている「秋は、夕暮れ。」と通ずる結果となりました。美しいと感じるこころは平安時代も現代も不変なのかもしれません。そんな「夕暮れ時」を情緒的に表現し、目や香り、手触りでたのしめる「いち髪 THE PREMIUM In autumn, the evenings」で、貴重なシーズンでもある「秋」を積極的に取り入れてみてはいかがでしょうか。

【調査概要】

調査期間:2025年7月15日(火)~7月17日(木)

調査対象:10代~40代の男女784名

調査方法:インターネット調査

※調査結果のパーセンテージは、小数点以下第1位を四捨五入しています。

※本リリース内容を掲載いただく際は「クラシエ株式会社調べ」と明記をお願いいたします。

