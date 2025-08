AtHeart¡¢¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖPlot Twist¡×MV¥Æ¥£¥¶ー¸ø³«¡ª ¾¯½÷»þÂå¥¹¥è¥ó¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢²ÎÍØ³¦¤Ø¤ÎÈôæÆ¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡ª

TITAN CONTENT[左よりナヒョン、ソヒョン、アリン、スヨン(少女時代)、ケイトリン、ボム、ミチ]

AtHeart(以下、エトハート)、少女時代スヨンの応援を受け、世界へ羽ばたく第一歩を踏み出す。

エトハートは、8月3日、公式YouTubeチャンネルを通じて、1st EPと同名のタイトル曲「Plot Twist」のミュージックビデオティザー『Plot Twist M/V Teaser | Prologue : Crush Counseling』を公開した。

今回のプロローグ映像の副題は「Crush Counseling」。それぞれ異なる魅力と個性を持つメンバーたちが「カウンセリング」の場に集まるという構成で、グループの始動をドラマチックに印象付けている。

さらに、ミチ(Toxic Love)、アリン(Love Storm Chaser)、ソヒョン(Good Girl At Heart)、ナヒョン(Love Forecast: 100% Rain)、ケイトリン(Hopeless Romantic)、ボム(Heart On The Run)といったメンバーそれぞれのキャラクター紹介も映像内で明かされ、今後公開されるミュージックビデオへの期待を一層高めている。

特に注目を集めたのは、少女時代のスヨンがカウンセラー役としてサプライズ出演している点だ。カウンセラーとして登場したスヨンはまるで全てを見透かすように鋭い眼差しでメンバーたちの姿を目に留めた。

何よりも、K-POPガールズグループの“先輩”と“後輩”が出会ったという面でも注目される。スヨンはK-POP界を今後リードしていく才能溢れるエトハートを応援するため、今回のミュージックビデオティーザーに出演を電撃決定したという。グローバル市場を舞台に自分たちの夢を広げていくエトハートの心強いメンターの役割を果たした。

このようにエトハートは、正式デビューを前に、予測不能な展開を感じさせるティージングプロモーションで世界中のK-POPファンの関心を集めている。エトハートは音楽とストーリーが合わさった初のEP「Plot Twist」のミュージックコラージュフィルムに続き、メンバーたちの多様な感情性が引き立つコンセプトフィルム、幻想的なムードを描いたRevealバージョンのビジュアルなどを通じてグローバルへ「ハートアタック」を予告した。エトハートは自分たちだけのユニークな音楽の世界観、そして“夢幻的で多次元な空間”へとリスナーたちを誘っている。

1st EP「Plot Twist」はエトハートが音楽シーンでの飛翔を誓う、まさに「世界へ向けた最初の羽ばたき」となるアルバム。予測不能な展開と誰もが共感できる多様な感情が全5曲に込められており、丁寧に作り上げられた「ウェルメイド・アルバム」として期待が高まっている。その小さな羽ばたきが大きな風を巻き起こすように、エトハートが描くストーリーは、K-POPに新たなパラダイムをもたらすかもしれない。

なお、エトハートは正式デビュー前にもかかわらず、今年3月に発表したプレデビュー曲「Good Girl (AtHeart)」のミュージックフィルムが再生回数1,000万回目前という快挙を達成し、国内外での確固たるファンダムの存在を証明している。

エトハートの1st EP「Plot Twist」は、8月13日午後6時より、各種音楽配信サイトにてリリース予定だ。

[写真提供=TITAN CONTENT]

'Plot Twist' MV Teaser | Prologue : Crush Counseling(https://www.youtube.com/watch?v=SbW7gIQpH-U)

