経営改善！WEB集患対策がもたらすクリニック経営＆クラウドシステム活用セミナー

株式会社WeBridge

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無料ウェビナー

日時 2025年8月21日 13:00～14:00

会場 オンライン

定員 なし

【こんな方におすすめ】

・クリニックの院長、経営者の方

・クリニックの開業をお考えの方

・Web集患やクラウド型システムにご興味をお持ちの方

【セミナー概要】

昨今、Webを活用した集患施策やクラウド型の業務システムが医療現場にも広く普及しつつあります。しかし一方で、「導入の具体的な方法がわからない」「メリットやリスクへの対策が曖昧」といった声も少なくありません。

本セミナーでは、そうしたお悩みを抱えるクリニック経営者の皆さまに向けて、Web集患とクラウドシステムの最新動向や、導入時に押さえるべきポイントについてわかりやすく解説いたします。

経営の効率化・患者数の安定につながる実践的なヒントをお届けします。

【セミナー内容】

・WEB集患対策がもたらすクリニック経営

・クリニックおけるクラウド型PACSの有用性

・質疑応答/アンケート

【登壇者プロフィール】

株式会社WeBridge WEBマーケティング事業部 加古 美郷

株式会社WeBridgeに入社後、WEBマーケティング部に配属。MEO対策を始め、SNS広告やSEO対策のWEBマーケティングサービスを通じ、クリニックや歯科医院などを中心に全国で200社以上の集客・集患のお悩みを解消。今なお集客・集患でお悩みの企業に対してセミナー活動を実施し、WEB関係の相談窓口としてサービスを推進。

株式会社エムネス CX戦略本部ソリューションエンジニアリング部 診療放射線技師 鳥畑 貴詩

2012年から2022年まで約10年間、診療放射線技師として小規模病院および総合病院に勤務し、救急から一般診療、健診業務まで幅広い検査業務に従事。2022年2月より株式会社エムネスに入社。臨床現場での経験を活かし、クリニック、病院、健診施設、病理分野におけるクラウドソリューション導入に携わる。

【参加方法】

下記のフォームよりお申し込みください。

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【注意事項】

※ ウェビナー会場ご入室の際はお申し込み時のお名前をご記入ください。

※ 視聴用URLの共有はご遠慮ください。視聴予定の方はご登録ください。

※ 本セミナーはWebシステムを利用して実施いたします。インターネット環境があればどこからでもご参加いただけます。

※ セキュリティソフトウェア等の機能により配信システムがうまく機能しない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

※ セミナーは、録画させていただきます。

※ 競合企業、妨害目的のお申込みはご遠慮ください。入室をお断りさせていただくことがございます。

〈会社概要〉

会社名：株式会社WeBridge

代表者名：代表取締役 白井 俊久

所在地：〒163-0649 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49階

事業内容：1. デジタルマーケティング事業

2. WEBサイトのデザイン、制作及び運営管理事業

3. 採用コンサルティング事業

4. 広告代理業及び各種の宣伝に関する事業

5. 前各号に附帯又は関連する一切の事業

電話番号：03-4500-3724

コーポレートサイトURL: https://webridge.co.jp/

MEOサービスサイトURL: https://webridge.co.jp/meo-genius/

SEOサービスサイトURL: https://webridge.co.jp/seo-genius/