BAPE(R)︎ × mastermind JAPAN

「A BATHING APE(R)︎(ア ベイシング エイプ(R)︎ 以下、BAPE(R)︎)」は、本間正章氏率いる「mastermind JAPAN(マスターマインドジャパン)」との最新コラボレートコレクション『mastermind A BATHING APE(R)︎ 16TH』を発表します。

本コレクションでは、Tシャツ2型、スウェットパンツ、ショートスリーブシャツ、ショーツの全5型をラインアップ。一部のアイテムには、APE HEADとクロスボーンスカル、ボタニカル柄を組み合わせた新しいBAPE(R)︎ CAMO、「TROPICAL SKULL CAMO」を採用しました。

「LEATHER STA PATCH SKULL RELAXED FIT TEE」は、ユーズド加工を施したリラックスフィットのTシャツです。STAのレザーパッチとSKULLのプリントを組み合わせ、左裾にはコラボレーションを象徴するレザーストラップが付属します。

「LEATHER STA PATCH SKULL RELAXED FIT SWEATPANTS」は、ユーズド加工による風合いを生かしたリラックスシルエットのスウェットパンツ。STAのレザーパッチとSKULLのプリントを同系色でまとめ、控えめながらも存在感のあるデザインに仕上げました。

『MM BAPE(R) LOGO TROPICAL SKULL CAMO RELAXED FIT TEE』は、「TROPICAL SKULL CAMO」のグラフィックをSKULLモチーフに落とし込み、STAのロゴを箔押しで表現した一着。リラックスフィットで、左裾には同様にレザーストラップが付属します。

「TROPICAL SKULL CAMO OPEN COLLAR SS SHIRTS」は、「TROPICAL SKULL CAMO」を全面にあしらった総柄のショートスリーブシャツです。シャイニーなサテン素材を採用し、オープンカラー仕様にすることで、軽やかで涼しげな印象に仕上げました。左裾にはレザーストラップが付属します。

「TROPICAL SKULL CAMO RELAXED FIT SHORTS」は、同じく「TROPICAL SKULL CAMO」を採用した総柄のショーツです。シャツと同素材のサテン生地を使用しており、セットアップとしてもご着用いただけます。

BAPE(R)が掲げるブランドステートメント「Fearless Expression(恐れない自己表現)」は、自分らしさを妥協なく表現するという姿勢を意味します。その精神を受け継ぎながら、mastermind JAPANとの長年にわたるパートナーシップから生まれた本コレクションは、BAPE(R)が2025年秋冬シーズンに掲げるテーマ「Connect with the People(人とつながる)」を体現するラインアップとなっています。アイコニックなモチーフと技巧的なディテールを通じて、ブランドの美学と想いが交差する、特別なコレクションです。

本コレクションは、BAPE STORE(R) 京都、BAPE(R)︎ THINK、BAPE STORE(R)︎ 銀座にて2025年8月9日(土)、公式オンラインストア「BAPE.COM WEB STORE」にて2025年8月6日(水)発売します。

詳しくは下記ページをご覧ください。

https://jp.bape.com/blogs/news/mm-bape-1th

About mastermind JAPAN

1997年スタート。MADE IN JAPANにこだわり、日本の素材、伝統技術、最新技術をリアルクローズに落とし込み世界へ発信。パリの合同展示会への出展を皮切りに2003年から2011年まで、パリにてコレクションを発表。ブランド設立15周年を迎えた2013年SSシーズンをもってコレクション活動を休止。2017年より「mastermind JAPAN」「MASTERMIND WORLD」の2ライン体制とし、コレクション活動を再開。

