【千葉県市原市】(仮称)チバニアンガイダンス施設新築工事(建築)起工式を開催

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市原市役所

令和9年度オープン予定の(仮称)チバニアンガイダンス施設の着工にあたり、工事中の無事故・無災害を祈願する起工式が開催されました。




開催日

7月31日(木曜日)


会場

千葉県市原市田淵　 (仮称)チバニアンガイダンス施設建設地


参列者

設計監理者：株式会社隈研吾建築都市設計事務所　隈　研吾氏


施工者　　：株式会社笹原工務店　代表取締役　笹原　孝志氏


建築主　　：市原市長


ほか


内容

・神事(鍬入之(くわいれの)儀(ぎ)、玉串(たまぐし)奉奠(ほうてん)ほか)


・施主挨拶


・設計概要説明(隈　研吾氏)










主催

株式会社笹原工務店


工事概要

名称：(仮称)チバニアンガイダンス施設新築工事(建築)


工期：令和7年7月1日～令和8年9月30日


場所：千葉県市原市田淵1190　ほか


敷地面積：2,507.81平方メートル


規模・構造：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、２階建て、延床面積992.16平方メートル



▼（仮称）チバニアンガイダンス施設の基本設計概要


https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=65eaab5a8747660975edff53