【千葉県市原市】(仮称)チバニアンガイダンス施設新築工事(建築)起工式を開催
市原市役所
令和9年度オープン予定の(仮称)チバニアンガイダンス施設の着工にあたり、工事中の無事故・無災害を祈願する起工式が開催されました。
開催日
7月31日(木曜日)
会場
千葉県市原市田淵 (仮称)チバニアンガイダンス施設建設地
参列者
設計監理者：株式会社隈研吾建築都市設計事務所 隈 研吾氏
施工者 ：株式会社笹原工務店 代表取締役 笹原 孝志氏
建築主 ：市原市長
ほか
内容
・神事(鍬入之(くわいれの)儀(ぎ)、玉串(たまぐし)奉奠(ほうてん)ほか)
・施主挨拶
・設計概要説明(隈 研吾氏)
主催
株式会社笹原工務店
工事概要
名称：(仮称)チバニアンガイダンス施設新築工事(建築)
工期：令和7年7月1日～令和8年9月30日
場所：千葉県市原市田淵1190 ほか
敷地面積：2,507.81平方メートル
規模・構造：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、２階建て、延床面積992.16平方メートル
▼（仮称）チバニアンガイダンス施設の基本設計概要
https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=65eaab5a8747660975edff53