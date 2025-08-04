【3つの新機能追加】ジムニーシエラ ノマド専用「増設USBドリンクホルダー」車種専用設計・青色LED搭載・USB増設機能＆コインホルダー付き。 ドライブが便利で快適に！ジムニーオーナー必携アイテム。
ジムニーシエラ ノマド専用 JB64W/JB74W/JC74W対応
この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、ジムニーシエラ ノマド専用「増設USBドリンクホルダー」の予約販売を開始しました。
販売
楽天市場公式ショップ：https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/r0229jimnycup/?variantId=717
Amazon公式ストア：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHGXCDVT?th=1
Yahoo!ショッピング公式ストア：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/r0229jimnycup-at-ac.html
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Yahoo!ショッピング公式ストア :
https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/r0229jimnycup-at-ac.html
製品特徴
デッドスペース活用
収納力3倍UP
細かい収納にも対応。
サイドブレーキを妨げない
専用設計ピッタリフィット
専用設計で、運転中でもぐらつきはありません。
充電快適装備
USBポート増設
スマホやデバイスを快適に充電。
初めての方も簡単
簡単取り付け
置くだけ。届いてすぐに使用可能
夜のドライブにワクワクを
光る青色LED
幻想的な輝きがドライブを最高の時間にします。
適合車種
適合車種
[適合車種]
・SUZUKI/スズキ
JIMNY/ジムニー
JIMNYSIERRA/シムニーシエラ
JIMNYNOMADE/ジムニーノマド
[適合型式]
・JB64W JB74W JC74W（5ドア）
[適合グレード]
・XG XL XC JL JC
・FC（5MT）、FC（4AT）
注意）スズキセーフティサポート装着車対応
注意）オートマ AT マニュアル MT 共に対応
[適合年代]
・2018年 7月～
製品詳細
製品詳細
今後の展開
CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、今後もお客様のカーライフを快適にする商品の開発・販売を計画しています。
【CRAFTWORKS公式メディア】
楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/
Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5
Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/
Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official
tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works
YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722
【会社概要】
会社名：Fun Standard株式会社
代表者：
代表取締役 大屋 良介
代表取締役 笹森 広貴
本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001
事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等
HP：https://www.funstandard.jp/