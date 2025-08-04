【3つの新機能追加】ジムニーシエラ ノマド専用「増設USBドリンクホルダー」車種専用設計・青色LED搭載・USB増設機能＆コインホルダー付き。 ドライブが便利で快適に！ジムニーオーナー必携アイテム。

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Fun Standard株式会社

ジムニーシエラ ノマド専用 JB64W/JB74W/JC74W対応

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、ジムニーシエラ ノマド専用「増設USBドリンクホルダー」の予約販売を開始しました。


販売


楽天市場公式ショップ：https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/r0229jimnycup/?variantId=717


Amazon公式ストア：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHGXCDVT?th=1


Yahoo!ショッピング公式ストア：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/r0229jimnycup-at-ac.html



楽天市場公式ショップ :
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/r0229jimnycup/?variantId=717
Amazon公式ストア :
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Yahoo!ショッピング公式ストア :
https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/r0229jimnycup-at-ac.html


製品特徴








デッドスペース活用

収納力3倍UP

細かい収納にも対応。



サイドブレーキを妨げない

専用設計ピッタリフィット

専用設計で、運転中でもぐらつきはありません。





充電快適装備

USBポート増設

スマホやデバイスを快適に充電。



初めての方も簡単

簡単取り付け

置くだけ。届いてすぐに使用可能



夜のドライブにワクワクを

光る青色LED

幻想的な輝きがドライブを最高の時間にします。





適合車種

適合車種

[適合車種]


・SUZUKI/スズキ


JIMNY/ジムニー


JIMNYSIERRA/シムニーシエラ


JIMNYNOMADE/ジムニーノマド

[適合型式]
・JB64W JB74W JC74W（5ドア）

[適合グレード]
・XG XL XC JL JC
・FC（5MT）、FC（4AT）
注意）スズキセーフティサポート装着車対応
注意）オートマ AT マニュアル MT 共に対応

[適合年代]
・2018年 7月～



製品詳細



製品詳細







今後の展開


CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、今後もお客様のカーライフを快適にする商品の開発・販売を計画しています。



【CRAFTWORKS公式メディア】


楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/


Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5


Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/


Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official


tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works


YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722



【会社概要】


会社名：Fun Standard株式会社


代表者：


代表取締役　大屋 良介


代表取締役　笹森 広貴


本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001


事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等


HP：https://www.funstandard.jp/