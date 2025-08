西日本旅客鉄道株式会社

西日本旅客鉄道株式会社(大阪府大阪市北区、代表取締役社長 倉坂 昇治)と、マーケティング・パートナーである合同会社ユー・エス・ジェイ(社長 村山 卓)は、公共交通を利用する際のマナー向上と企業ブランド向上の双方を目的に、ユニバーサルシティ駅において、協同マナー啓発放送を開始します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン書き下ろしのオリジナル音楽をバックに、同パークで活躍する人気者とエンターテイナーが列車を待つときやホームを歩くときなどのマナー啓発を呼びかけます。パーク独自の世界観を織り交ぜたメッセージは、パークで過ごした余韻をそのまま楽しみながら、マナーを意識できる内容となっています。

1.放送期間

2025年8月4日~2026年3月31日

2.放送場所

JRゆめ咲線 ユニバーサルシティ駅 1番・2番のりば

3.放送内容

ユニバーサルシティ駅をご利用の皆さん

JR 西日本とユニバーサル・スタジオ・ジャパンからのお願いです。

乗り降りの際はアトラクション乗り場のようにスムーズな整列乗車にご協力ください。

ご乗車された方から車内の奥までお進みいただき、

入口付近は後から乗車される方のために空けておきましょう。

また、駆け込み乗車は危険ですのでおやめください。

ユニバーサル・ワンダーランドにいるときのような穏やかな気持ちで。

階段付近は大変混雑します、ジュラシック・パークのジャングルを探検するように、

ホーム奥までお進みください。

ホームの端を歩くのも危険です。点字ブロックの内側を歩きましょう。

それでは、この後も NO LIMIT! な1日をお過ごしください。

Universal elements and all related indicia TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.

CR25-2959

※当日の列車運行状況により放送休止になる場合がございます。

また、予告無く放送内容や放送期間等を変更する場合がございます。