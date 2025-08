予防医療テックのリンケージ、鳥取県主催イベントにて生理痛体験を提供

株式会社リンケージ

予防医療テックスタートアップである株式会社リンケージ(本社:東京都中央区、代表取締役社長CEO:生駒恭明、以下リンケージ)は、鳥取県男女協働未来創造センター よりん彩(所在:倉吉市駄経寺町212-5 エースパック未来中心内、知事:平井伸治、以下鳥取県)が主催する「男女協働未来創造フォーラム 理工系チャレンジ応援イベント」において生理痛体験を提供することをお知らせします。

「アンコンシャスバイアスに気づこう!の日」に合わせて男女協働未来創造フォーラムを開催

鳥取県男女協働未来創造センター「よりん彩」は、男女共同参画社会をつくるため、普及啓発・情報提供・相談・活動支援などを行っていく拠点施設で、「センターによりんさいな」(ちょっと立ち寄りませんか)という気持ちと、「老若男女が様々な彩(いろどり、個性)を寄せ合って男女共同参画社会づくりの輪が広がっていってほしい」という期待が込められています。よりん彩では「アンコンシャスバイアスに気づこう!」の日である8月8日に合わせ、「アンコンシャスバイアス」を知り、体験できるイベント「男女協働未来創造フォーラム 理工系チャレンジ応援イベント」が開催されます。

■開催概要

日時: 令和7年8月8日(金)午前10時から午後4時まで

場所: エースパック未来中心 アトリウム・大ホール・よりん彩(倉吉市駄経寺町212-5)

主催: 鳥取県男女協働未来創造センター よりん彩

協力: 鳥取県教育委員会

詳細: https://mmtv.jp/unconsious/

■生理痛体験 参加方法

定員:先着50名(AM25名、PM25名)

参加対象: 20 歳以上

費用: 無料

注意事項:体験前に同意書に署名をいただきます。

*ペースメーカーなどの医用電気機器を装着されている方、高血圧、心臓疾患、アルコールアレルギーなどがある方、妊娠中の方、ご自身の体調に不安のある方は体験をお断りさせて頂いております。

生理痛体験の詳細はこちら :https://linkage-inc.co.jp/perionoid/

●生理痛 VR 体験装置「ピリオノイド」について

甲南大学と奈良女子大学における生理痛再現の可能性と効果を検証する研究(※3)の中で生まれ、大阪ヒートクール株式会社が持つ刺激のノウハウや回路技術を組み合わせて開発されました。筋電気刺激(EMS)により、生理期間中に生じる下腹部の痛みを疑似体験することが可能です。株式会社リンケージは、大阪ヒートクール株式会社と提携し「生理痛体験研修」を提供しています。

※3 Chihiro Asada et al, “Electrical Muscle Stimulation to Develop and Implement Menstrual Simulator System”, Journal of Robotics and Mechatronics, Vol. 33, No. 5, pp. 1051-1062 (2021.10)

株式会社リンケージについて

社名:株式会社リンケージ

設立:2011年6月1日

代表者:代表取締役社長CEO 生駒 恭明

所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座1-19-14 GINZA ONE BUILDING 7階

URL: https://linkage-inc.co.jp/