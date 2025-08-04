旅の思い出を、帰国後も買える。阪急電車グッズ公式オンラインショップ「HANKYU DENSHA SHOP」の海外販売をサポート

株式会社ジグザグ

株式会社ジグザグ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：仲里一義）は、阪急電鉄株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：嶋田泰夫）が運営する「HANKYU DENSHA SHOP」において、JavaScriptタグ1行で海外販売（越境EC）対応を実現するサービス「WorldShopping BIZ（ワールドショッピング ビズ）」の提供を開始いたしました。

・WorldShopping BIZ 導入について

「HANKYU DENSHA SHOP」は、海外販売（越境EC）対応のパートナーとして、多言語対応、海外決済、海外配送を一気通貫で行うジグザグの「WorldShopping BIZ」を採用。

JavaScriptタグを1行追加するだけで、特別な開発や運営オペレーションの変更を一切伴わずに、

世界228の国と地域に向けて海外販売対応が実現します。

海外から「HANKYU DENSHA SHOP」のオンラインショップにアクセスすると、

自動的に「WorldShopping」のカートがポップアップで表示され、「Add to Cart」をクリックすると商品の購入に進みます。

※ 日本国内のIPアドレスからのアクセスの場合、ポップアップは表示されません。※ 購入できる商品のみ、カートに表示されます。※ 日本国内のIPアドレスから商品を購入し、海外へ発送したい場合は、こちらのURL(https://www.hankyudensha-shop.com/?worldshopping-allow-jp=true&utm_source=worldshopping&utm_medium=ws&utm_campaign=tabinaka)よりアクセスしてください。



これにより、「HANKYU DENSHA SHOP」の世界観をそのままに、「ウェブインバウンド(R)︎対応」を可能にして、世界中のカスタマーに商品をお届けいたします。

・「HANKYU DENSHA SHOP」について

「HANKYU DENSHA SHOP」は、阪急電車好きのための阪急電車グッズ公式オンラインショップです。阪急電鉄の車両等をモチーフにした模型や文具、人気キャラクターとのオリジナルコラボレーション商品など、阪急沿線へのおでかけの記念にお手元に残していただける商品を豊富に取り揃えています。



URL：https://www.hankyudensha-shop.com/

・WorldShopping BIZ：概要

「WorldShopping BIZ」は、海外販売をはじめたいすべての国内EC事業者に対して、多言語対応・海外決済・海外配送まで、まるごと支援を行うことで海外販売をサポートする越境EC対応サービスです。

海外販売を始める際に壁となる言語・決済・物流に関するサポートから、不正決済の防止機能や、海外カスタマーのデータを可視化する「ショップダッシュボード」を提供することで、日本のEC事業者の越境EC販売をサポートする国内外で14件の特許取得済みの安心・安全なサービスを提供しています。

サービスページURL：https://www.worldshopping.biz(https://www.worldshopping.biz)

企業情報

会社名 ：株式会社ジグザグ

上場区分：東証グロース（340A）

代 表 ：仲里 一義

設 立 ：2015年6月

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町14-1

事業内容：

・WorldShopping BIZ：EC事業者向け海外販売支援サービスの開発・提供

https://www.worldshopping.biz/

・WorldShopping：海外カスタマー向け購入代行サービスの開発・提供

https://www.worldshopping.global/

・インバウンドナビ(TM)︎：訪日インバウンド向け店舗誘導最適化サービス

https://www.worldshopping.biz/blog/inbound-navi