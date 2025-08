『アイドルマスター TOURS』 第2弾が8月6日(水)稼働開始

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、『アイドルマスター』シリーズのアーケードゲーム『アイドルマスター TOURS』の第2弾の稼働を2025年8月6日(水)より開始します。

◆第2弾アップデートの主な内容

『学園アイドルマスター』より、「花海咲季」・「月村手毬」・「藤田ことね」の3名が新たに登場し、楽曲『初』を追加します。

第2弾のカードは、『学園アイドルマスター』の3名を描いた「花海咲季/アテンダントツアラー」をはじめとする78種で、すべて『アイドルマスター TOURS』オリジナルの描き下ろしイラストが描かれています。また、『アイドルマスター シンデレラガールズ』の専用衣装「ワルツ・ド・ペガサス」が登場します。

◆第2弾カードは78種!

『アイドルマスター TOURS』は、「自分だけの“特別なライブ”をプロデュース」をコンセプトに、プロデューサーとして衣装、楽曲、ステージを選択し、時にはライブステージの演出を行うことでアイドルたちをステージ上で輝かせていく「アイドルライブプロデュースゲーム」です。

カードを使ったカスタマイズ要素や、アイドルたちのライブをプロデュースするゲーム性が特徴で、カードは「衣装カード」「アクセサリーカード」「サポートカード」「SPアピールカード」の4タイプがあり、1プレイで1枚カードが払い出されます。第2弾のカードは78種で、カード一覧は公式サイトで見ることができます。

▼『アイドルマスター TOURS』公式サイト:

https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/idolmaster-tours/

◆オリジナル Bandai Namco Passport 第2弾を発売!

第2弾稼働開始に合わせて、「花海咲季」・「月村手毬」・「藤田ことね」それぞれの絵柄のオリジナルBandai Namco Passport(バンダイナムコパスポート) を発売します。

Bandai Namco Passport を使用すると、初回プレイ(チュートリアル)が無料で体験できます。

また、プロデューサーレベルやライブの結果、アイドルとの信頼度、称号などの記録も可能になり、プロデューサーレベルに応じて、コミュ(ストーリー)が解放されます。

※Bandai Namco Passport とは、アミューズメント施設に設置されているBandai Namco Passport対応のゲームなどで利用できるユーザー認証カードです。

※Bandai Namco Passport は、ゲーム機、カードベンダー、店頭カウンターなどで購入できます。

※Bandai Namco Passport 以外にも、「Aimeカード」「アミューズメントIC対応カード」を使用することができます。

※詳しくは、「Bandai Namco Passportご利用案内」をご覧ください。

https://banapass.net/playinfo



※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)Bandai Namco Experience Inc.