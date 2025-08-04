¿·¤¿¤ÊEV¥ê¥êー¥Õ¥«ーÃÂÀ¸¡ª¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×EV¡ÖIONIQ 5¡Ê¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯ ¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë¡×¤¬ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥º¤Ç8·î¥Ç¥Ó¥åー
- 8·î5Æü¤ËZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¡¢IONIQ 5¤ÎÂ£Äè¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò³«ºÅ
- ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥º´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ëÂ£ÄèµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
¡¡Hyundai Mobility Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼·¸Þ»°ÌÚÉÒ¹¬¡¢°Ê²¼¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡Ë¤Ï¡¢ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥º¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢Åö¼Ò¤Î¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×EV¤Ç¤¢¤ëIONIQ 5¡Ê¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯ ¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë¤ò¡¢8·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥ê¥êー¥Õ¥«ー¤È¤·¤Æ2ÂæÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±Æü¤Ë¤Ï¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤ÆÂ£Äè¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌóÄù·ë¤ÎÇØ·Ê
¡¡¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆZEV¡Ê¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Óー¥¯¥ë¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥º¤â¡¢¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÌÏº÷¤·¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤È¡¢¥Þ¥êー¥ó¥º¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤¬¶¦ÌÄ¤·¡¢¼Â¸½¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Äó¶¡¤¹¤ë2Âæ¤Î¥ê¥êー¥Õ¥«ー¤Ï¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×EV¡ÖIONIQ 5¡×¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³è¤«¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤ÎÅÐ¾ì¥·ー¥ó¤ò¤è¤êÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¿·¤¿¤Ê±é½Ð¤È¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥óÁØ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¹¤²¡¢ZEV¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ìîµå¤È¤¤¤¦¹ñÌ±Åª¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£IONIQ 5¡Ê¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯ ¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë¤ÎÆÃÄ§¤È³×¿·À
¡¡IONIQ 5¤Ï¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤ÎÀè¿ÊÅª¤ÊEV¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖE-GMP¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢Í¥¤ì¤¿¹ÒÂ³µ÷Î¥¤È¹âÂ®½¼ÅÅÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥êー¥Õ¥«ー¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤Ï¡¢Åê¼ê¸òÂå»þ¤Îµå¾ìÆâ°ÜÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ëÀÅ½ÍÀ¤È´Ä¶ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£µå¾ìÆâ¤Ë¤ÏÀìÍÑ¤Î½¼ÅÅÀßÈ÷¤â¿·Àß¤·¡¢»î¹ç±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢CHAdeMO 2.0.2µ¬³Ê¤Î1000VµéµÞÂ®½¼ÅÅµ¡¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢10%¤«¤é80%¤Þ¤Ç¤òÌó20Ê¬¤Ç½¼ÅÅ²ÄÇ½¡£°ÜÆ°Ãæ¤Î·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤â¸úÎ¨Åª¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¡¢ÅÔ»ÔÉô¤«¤é¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·ー¥ó¤ò²÷Å¬¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥êー¥Õ¥«ー¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖIONIQ 5¡×¤ÎÀè¿ÊÀ¤È¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³è¤«¤·¤¿ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆâ³°¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢EV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÅ¤«¤Ç³ê¤é¤«¤ÊÁö¤ê¤È¡¢°ÂÄê¤·¤¿¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÇÅÐÈÄÁ°¤ÎÁª¼ê¤Î½¸Ãæ¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê»ëÇ§¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¥·ー¥ó¤ò¤è¤ê°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£Â£Äè¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Â£Äè¼°¤Ï8·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë»î¹ç³«»ÏÁ°¤Ë¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¥ê¥êー¥Õ¥«ー¤ÎÀµ¼°¤ªÈäÏªÌÜ¤È¶¦¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤ÏIONIQ 5¡Ê¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯ ¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¥àー¥Óー¤ò¾å±Ç¤·¡¢EV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤È¶¦¤Ë¥ê¥êー¥Õ¥«ー¤¬ÅÐ¾ì¡¢ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥º¤ÎÁª¼ê¤Ë¤â¤´¾è¼Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Áª¼ê¤È¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â»ÜÆü»þ¡§2025Ç¯8·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë17:35º¢
ÅÐÃÅ¼Ô ¡§Hyundai Mobility Japan ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼·¸Þ»°ÌÚ ÉÒ¹¬¡¢ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥ºÁª¼ê
¥×¥í¥°¥é¥à¡§
¡¡£±.IONIQ £µ ¥ê¥êー¥Õ¥«ー¤ªÈäÏªÌÜÁö¹Ô
¡¡£².Â£Äè¥»¥ì¥â¥Ëー ¸°·¿¥Ñ¥Í¥ë¤Î¿ÊÄè
¡¡£³.ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥ºÁª¼ê¤È¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¢£ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥ºÀï ´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡º£²ó¤ÎÂ£Äè¤ËÈ¼¤¤¡¢ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥º´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ëSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î4Æü¡Ê·î¡Ë～8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÂÐ¾Ý»î¹ç¡§8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¿8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¿9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3»î¹ç¤ò½ü¤¯Á´»î¹ç
¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÂÐ¾ÝºÂÀÊ¡§ÆâÌî»ØÄêÀÊA¡¿ÆâÌî»ØÄêÀÊOA¡¿ÆâÌî»ØÄêÀÊIB¡¿ÆâÌî»ØÄêÀÊB¡¿ÆâÌî»ØÄêÀÊC¤Î¤¤¤º¤ì¤«
¡¡¢¨ºÂÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.marines.co.jp/ticket/seat/genelal/
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±þÊç¾ò·ï¡§
¡¡£±.¥Ò¥ç¥ó¥Ç¸ø¼°X¡Êhttps://x.com/Hyundai_japan¡Ë¤ÈÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥º¸ø¼°X¡Êhttps://x.com/chibalotte¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¸å¡¢Hyundai¥Ûー¥à¥Úー¥¸²ñ°÷ÅÐÏ¿
¡¡£².ÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤Ë¤¤¤¤¤Í¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È
¡¡¡¡Áª³ÎÎ¨¤¬2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¤È¤·¤Æ»ØÄê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¥³¥á¥ó¥ÈÅê¹Æ
¡¡¡¡¢¨ÀìÍÑ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ú#IONIQ5¤È¥Þ¥êー¥ó¥º¡Û
¢£ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥º Áª¼ê¥³¥á¥ó¥È
¡¦±×ÅÄÄ¾ÌéÅê¼ê
¡¡¿·¤·¤¤¥ê¥êー¥Õ¥«ー¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤ÉÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¡¢¼«Á³¤ÈÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¡¢Ç¤¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢½àÈ÷¤òÅ°Äì¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¹âÌîæûÂÀÅê¼ê
¡¡¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë¾è¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÏºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£µåÃÄ¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬ËÍ¤¿¤Á¤Î°Ù¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¤Ç±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²£»³Î¦¿ÍÅê¼ê
¡¡¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë¿·¤·¤¤¥ê¥êー¥Õ¥«ー¤Ë¾è¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯ÀÅ¤«¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü¤Î»î¹ç¤«¤é¿·¥ê¥êー¥Õ¥«ー¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥º¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó³µÍ×
¡¡·ÀÌó´ü´Ö: 2025Ç¯7·î12Æü～2030Ç¯12·î31Æü
¡¡Äó¶¡¼ÖÎ¾: IONIQ 5¡Ê¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯ ¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë 2Âæ¡Ê¥Ûー¥àÍÑ¡¦¥Ó¥¸¥¿ーÍÑ¡Ë
¡¡³èÍÑ¾ì½ê: ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¥á¥¤¥óµå¾ì¡Ë
Hyundai¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡1967Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Hyundai Motor Company¤Ï¡¢À¤³¦200¥õ¹ñ°Ê¾å¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢12Ëü¿Í°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤ò¸ÛÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¸½¼ÂÅª¤Ê²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖProgress for Humanity¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢Hyundai Motor¤Ï¥¹¥Þー¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤äAdvanced Air Mobility¡ÊAAM¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¤ËÅê»ñ¤·¡¢Ì¤Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Hyundai Motor¤Ï¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓ¤ÈÅÅµ¤¼«Æ°¼Öµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¼Ö¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Hyundai Motor Company¤È¤½¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://www.hyundai.com/worldwide/en/