服飾雑貨メーカー川辺株式会社 ムーミン小説出版80周年限定デザインのハンカチ 新登場！
2025年はムーミン小説出版80周年となるアニバーサリーイヤー。
80キャラクターが描かれた80周年限定デザインのひとつ『オールスター』のアートをプリントしたハンカチが新登場しました。
・価格:\715 (税込) サイズ:約53×53cm
・価格:各\715 (税込) サイズ:約53×53cm
広げて眺めたくなるデザインと北欧らしいカラーリングは特別感があります。
約53×53cmサイズなので、ちょこんと首に巻いたり、服のポケットから覗かせてアクセントにしたり、お弁当を包んだりといろいろな使い方を楽しめます。
肌触りの良いガーゼ素材も嬉しいポイント。
そして8月9日はムーミンの原作者のトーベ・ヤンソンの誕生日。
小説出版60周年の2005年からこの日が 『ムーミンの日』と定められました。
80周年限定デザインのハンカチを持って、ムーミンの日を盛り上げませんか？
■発売：川辺株式会社
発売時期：2025年8月上旬より順次販売
販売場所：百貨店・専門店ハンカチ売場・川辺オンラインショップ
※店舗により発売日が前後する可能性もございます。
●問い合わせ先
・お問い合わせフォーム https://www.kawabe.co.jp/form/
・フリーダイヤル 0120-077-927(インターモード川辺)
※10:00～12:00、13:00～17:45(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
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