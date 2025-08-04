最大50％OFF＆抽選で100％ポイント還元！RORRY楽天お買い物マラソン開催のお知らせ
2025年8月4日（金）20:00より、楽天市場にて「楽天お買い物マラソン」が開催されます。スマートアクセサリーブランドRORRY（ローリー）では、全商品を対象に最大50％OFFとなる特別セールを実施いたします。
さらに、抽選でお買い上げ金額の100％分を楽天ポイントで還元するキャンペーン「［特典付きキャンペーン］抽選100％ポイントバック」も同時開催中です。
本キャンペーンは、日頃よりご愛顧いただいているお客様への感謝の気持ちを込めて実施するもので、よりお得にRORRY製品をお楽しみいただける絶好の機会です。ぜひこの機会をお見逃しなくご参加ください。
■キャンペーン概要
キャンペーン：［特典付きキャンペーン］抽選 100％ポイントバック(https://www.rakuten.co.jp/rorrystore/)
開催期間：2025年8月4日（金）20:00 ～ 2025年8月11日（金）01:59
対象条件：キャンペーン期間中にエントリーの上、楽天市場「RORRYショップ(https://www.rakuten.co.jp/rorrystore/)」にてご購入いただいたお客様
キャンペーン詳細ページ：
https://event.rakuten.co.jp/incentive/ichiba/lottery/event/20250804100/
【注目商品一例】
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