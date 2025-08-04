DetonatioN FocusMe、アメリカ・ラスベガスで開催された世界で最も有名な格闘ゲームの祭典「EVO 2025」の各部門にて、GO1選手が優勝！板橋ザンギエフ選手が準優勝！

株式会社GameWith

株式会社GameWith（本社：東京都港区、代表取締役社長：今泉卓也、以下「当社」）の子会社である株式会社DetonatioN（本社：東京都港区、代表取締役社長：梅崎伸幸、以下「DetonatioN」）が運営するプロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」（以下「DFM」）の「格闘ゲーム」部門に所属するGO1選手及び板橋ザンギエフ選手が、アメリカ・ラスベガスで行われた世界で最も有名な格闘ゲームの祭典「EVO 2025」に出場し、GO1選手が「餓狼伝説City of the Wolves」部門で優勝、板橋ザンギエフ選手が「Virtua Fighter 5 R.E.V.O. 部門」で準優勝いたしましたのでお知らせいたします。

「餓狼伝説City of the Wolves 部門」でGO1選手が優勝！「Virtua Fighter 5 R.E.V.O. 部門」で板橋ザンギエフ選手が準優勝！

■「EVO 2025」とは

「EVO 2025」は、2025年8月1日（金）～8月3日（日）に全16タイトルで開催された格闘ゲームの祭典で、世界で最も有名な格闘ゲームのイベントとして知られています。

「餓狼伝説 City of the Wolves部門」でGO1選手が優勝、「Virtua Fighter 5 R.E.V.O. 部門」で板橋ザンギエフ選手が準優勝となりました。また、板橋ザンギエフ選手は各地域の予選を勝ち抜いた選手のみに出場権が与えられる「Virtua Fighter Open Championship Global Finals」の出場権を獲得しました。

■大会概要

大会名 ：EVO 2025

開催地 ：アメリカ・ラスベガス

大会日程 ：2025年8月1日（金）～8月3日（日）※現地時間

公式サイト ：https://evo.gg/events/usa2025

■DetonatioN FocusMeについて

DetonatioN FocusMe（DFM）は、世界大会出場経験を豊富に有する国内トップレベルのプロｅスポーツチームです。所属人数は40名を超え、常に世界の舞台で勝つことを目標に掲げています。

2015年2月に現在のプロゲーミングチームモデルの基盤となる「プロゲーミング専業・フルタイム制」を確立し、2016年3月にチーム所属外国人選手に対して「アスリートビザ」を取得、2021年10月に League of Legends部門が同ゲームタイトルの世界大会において日本初となるベスト16を取るなど、日本におけるプロeスポーツチームのパイオニアとして注目を集めています。

また、VALORANT部門では、世界屈指の強豪チームが集結する『VALORANT Champions Tour PACIFIC』の参加チームとして、韓国・ソウルで開催されるリーグに出場しています。

DetonatioN FocusMe ウェブサイト：https://team-detonation.net/

DetonatioN FocusMe X：https://x.com/team_detonation

DFM eSports X：https://x.com/DFMeSports

DFM VALORANT X：https://x.com/DFM_VALORANT

DFM 第五人格 X：https://x.com/DFM_IDV

DetonatioN FocusMe YouTube：https://www.youtube.com/@DetonatioNFocusMe

DetonatioN FocusMe VALORANT YouTube：https://www.youtube.com/@DFMVALORANT

■株式会社DetonatioN概要

社名：株式会社DetonatioN

代表者：代表取締役社長 梅崎 伸幸

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2015年6月15日

事業内容：プロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」の運営、選手・ストリーマーの

マネジメント業務、eスポーツコンサルティングなど

資本金：10百万円（2024年5月末時点）

URL：http://detonation.jp/

株式会社GameWith

■株式会社GameWithについて

株式会社GameWithは、"ゲームをより楽しめる世界を創る"をミッションに掲げ、ゲーム攻略情報やゲーム紹介情報を取り扱うメディア事業、eスポーツ関連サービスや専属のクリエイターマネジメントを行うeスポーツ・エンタメ事業、NFTゲームや光回線事業等の新規事業を幅広く展開しています。今後もゲームに関する様々な事業を展開し、世界のゲームインフラを目指してまいります。



■株式会社GameWith 会社概要

社名：株式会社GameWith

代表者：代表取締役社長 今泉 卓也

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2013年6月3日

事業内容：ゲーム情報等の提供を行うメディア事業およびeスポーツ・エンタメ事業、ならびにゲームに関連する新規事業

資本金：553百万円（2024年5月末時点）

URL：https://gamewith.co.jp/



※ GameWithの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社GameWithの登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。