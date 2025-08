»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥× ¡áLOVE¡£¡¡9Ç¯Ï¢Â³¤Ç ¡ÖTOKYO IDOL FESTIVAL¡× ¤Ë½Ð±é¡ªÌî³°¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤ÎHOT STAGE¤Ë¤Æ¡¢½é¤ÎÂç¥È¥ê¤ÇÇ®µ¤°î¤ì¤ë¥¹¥Æー¥¸¤òÈäÏª¡ª

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

2月26日(水)に発売した18th 両A面シングル『とくべチュ、して/恋人以上、好き未満』では、デビューシングルから「18作連続オリコン週間シングルランキングTOP10入り」の快挙を達成。また『とくべチュ、して』が、ストリーミング累計6,000万回再生を突破し、TikTokでの総再生回数では15.8億回再生越えを記録するなど大バイラルヒットを記録中の指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ=LOVE(イコールラブ)。

昨日、世界最大のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2025 supported by にしたんクリニック」(お台場・青海周辺エリア)の野外メインステージであるHOT STAGEに登場し、熱気溢れるパフォーマンスを披露した。

当イベントは8月1日(金)~3日(日)の3日間開催され、=LOVEは「TOKYO IDOL FESTIVAL2017」にてステージデビューを飾って以来、今年で9年連続での出演、HOT STAGEでの大トリを務めたのは初めてとなった。

『探せ ダイヤモンドリリー』をはじめ、『スタート!』、サマーチューン『夏祭り恋慕う』 『ナツマトぺ』 、『とくべチュ、して』を畳みかけるように披露。ラストは『=LOVE』を熱唱し、全9曲、夏の野外フェスならではのセットリストでHOT STAGEを大いに盛り上げた。

さらにグランドフィナーレの冒頭では、=LOVE、≠ME、≒JOYが登場し、『トリプルデート』をパフォーマンス。「TOKYO IDOL FESTIVAL」の15周年を記念した企画「現役アイドルが選ぶ、TIFで観たいアイドルソング」でのランキング1位に選ばれ “推し”の幸せを願いながらも「永遠にアイドルでいてほしい」と思うファンの強い愛情を歌った“究極のラブソング”『絶対アイドル辞めないで』も披露し、記念すべき「TOKYO IDOL FESTIVAL」の15周年を締めくくった。

また、8月3日(日)の午前中にはSMILE GARDENにて当日誕生日を迎えた、メンバーの諸橋沙夏が初のソロ出演。

まねきケチャの楽曲『あたしの残りぜんぶあげる』をカバーにて披露、そして=LOVEの楽曲『とくべチュ、して』 『青春″サブリミナル″』 『絶対アイドル辞めないで』 をソロバージョンにて披露し、抜群の歌唱力でスペシャルなステージを届けた。ラストは諸橋のソロ楽曲『My Voice Is For You』をフルサイズでエモーショナルに披露し会場を沸かせた。

10月8日(水)には、19thシングルの発売が発表されており、9月6日(土)からは広島県・広島サンプラザホールを皮切りに、=LOVE史上最大動員数となる=LOVE 8周年ツアー「=LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」(全8都市16公演が発表済)の開催も控えている。記念すべき公演を控え、全力で夏を駆け抜ける=LOVEに今後も大注目してほしい。

■=LOVE 8月3日(日) TOKYO IDOL FESTIVAL 2025@HOT STAGE

〈SETLIST〉

1. 探せ ダイヤモンドリリー

2. スタート!

3. 仲直りシュークリーム

4. 「部活中に目が合うなって思ってたんだ」

MC

5. Oh!Darling

6. 夏祭り恋慕う

7. ナツマトぺ

8. とくべチュ、して

MC

9. =LOVE

■諸橋沙夏 8月3日(日) TOKYO IDOL FESTIVAL 2025@SMILE GARDEN

〈SETLIST〉

1. あたしの残りぜんぶあげる(まねきケチャ カバーにて披露)

2. とくべチュ、して

3. 青春″サブリミナル″

4. 絶対アイドル辞めないで

MC

5. My Voice Is For You

【リリース情報】

★19th シングル 2025年10月8日に発売!

https://equal-love.jp/news/detail/10084

★18th 両A面シングル『とくべチュ、して/恋人以上、好き未満』 好評発売中

https://equal-love.jp/feature/specialsite_18thsingle

■楽曲配信はこちら

https://equallove.lnk.to/tokubechu_koisuki

■『とくべチュ、して』Music Video

https://youtu.be/F3P8vcZkIh4

『とくべチュ、して』

作詞:指原莉乃

作曲:浦島健太、菊池博人

編曲:菊池博人

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

Director:新宮良平 (BABEL LABEL)

Choreographer:SACO MAKITA

★映像商品 『イコノイジョイ2024』

2025年9月24日発売

https://equal-love.jp/news/detail/10089

【コンサート情報】

=LOVE 8周年ツアー「=LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」

2025年9月6日(土)、7日(日) 広島県・広島サンプラザホール

2025年9月27日(土)、28日(日) 山梨県・富士急ハイランド コニファーフォレスト

2025年10月3日(金)、4日(土) 沖縄県・沖縄コンベンションセンター(展示棟)

2025年10月11日(土)、12日(日) 宮城県・ゼビオアリーナ仙台

2025年11月1日(土)、2日(日) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY

2025年11月15日(土)、16日(日) 愛知県・IGアリーナ

2025年11月22日(土)、23日(日) 北海道・北海きたえーる

2025年12月23日(火)、24日(水) 大阪府・大阪城ホール

and more…

【プロフィール】

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル『=LOVE』でメジャーデビュー。これまでに18作のシングルをリリースし、すべてオリコン週間シングルランキング トップ10入りを果たしている。(6thシングル『ズルいよ ズルいね』、8thシングル『青春″サブリミナル″』、12thシングル『Be Selfish』、14thシングル『ナツマトぺ』、15thシングル『ラストノートしか知らない』は初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム『全部、内緒。』でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。)

2024年9月7日・9月8日には、神奈川県・Kアリーナ横浜にて、=LOVE史上最大規模となる=LOVE 7周年コンサート「=LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を開催し、2日間で約3.6万人を動員した。

2025年2月に埼玉県・さいたまスーパーアリーナでスタートした、=LOVE ARENA TOUR 2025「~Timeless Tales~」は追加公演を含め全5会場12公演を開催し、約11.5万人を動員し大盛況を収める。

2月26日に通算18枚目となるシングル『とくべチュ、して/恋人以上、好き未満』を発売し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新。ストリーミング累計は6,000万回、TikTokの総再生回数も15.8億回再生を突破するなど、現在話題沸騰中。2025年9月からは、広島県・広島サンプラザホールでスタートする、=LOVE 8周年ツアー「=LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」開催も控えている。

=LOVEという名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。

■HP:https://equal-love.jp/

■YouTube:https://www.youtube.com/@equallove_

■X:https://x.com/Equal_LOVE_12

■Instagram:https://www.instagram.com/equal_love.official/

■TikTok:https://www.tiktok.com/@equal_love_12