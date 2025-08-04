『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』特集！模型ムック「ガンダムフォワードVol.18」発売中！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』を特集した模型ムック「ガンダムフォワードVol.18」を2025年7月31日（木）より全国書店にて発売いたします。
特集：機動戦士Gundam GQuuuuuuX
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326669&id=bodyimage1】
“ガンダムの最前線を発信する”をコンセプトに最新『ガンダム』情報やプロモデラーによるガンプラ製作法をお届けするガンダムオンリーマガジン「ガンダムフォワードVol.18」が7月31日（木）に発売！
今回の特集はガンダムTVシリーズ最新作『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』！『GQuuuuuuX』登場キャラクターやメカ、ストーリーなどの作品概要を一挙に紹介いたします。また最新ガンプラ情報をはじめ、「HG 1/144 GQuuuuuuX」を筆頭に、6月までに発売されたキットのレビュー作例や改造作例を掲載。本作の世界観を立体物で表現していきます。
巻頭トピックではガンプラ45周年の集大成「PERFECT GRADE UNLEASHED RX-93 νガンダム」を筆頭に今後発売予定の最新ガンプラ情報を紹介します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326669&id=bodyimage2】
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【商品情報】
ガンダムフォワードVol.18
●発売日：2025年7月31日（木）発売
●定価：1,540円（本体1,400円＋税10％）
●雑誌コード：68160-76
●ISBNコード：978-4-7986-3904-8
●JANコード：9784798639048
●判型：A4判 中綴じ
●発売元：ホビージャパン
【権利表記】
（C）創通・サンライズ
配信元企業：株式会社ホビージャパン
特集：機動戦士Gundam GQuuuuuuX
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“ガンダムの最前線を発信する”をコンセプトに最新『ガンダム』情報やプロモデラーによるガンプラ製作法をお届けするガンダムオンリーマガジン「ガンダムフォワードVol.18」が7月31日（木）に発売！
今回の特集はガンダムTVシリーズ最新作『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』！『GQuuuuuuX』登場キャラクターやメカ、ストーリーなどの作品概要を一挙に紹介いたします。また最新ガンプラ情報をはじめ、「HG 1/144 GQuuuuuuX」を筆頭に、6月までに発売されたキットのレビュー作例や改造作例を掲載。本作の世界観を立体物で表現していきます。
巻頭トピックではガンプラ45周年の集大成「PERFECT GRADE UNLEASHED RX-93 νガンダム」を筆頭に今後発売予定の最新ガンプラ情報を紹介します。
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【商品情報】
ガンダムフォワードVol.18
●発売日：2025年7月31日（木）発売
●定価：1,540円（本体1,400円＋税10％）
●雑誌コード：68160-76
●ISBNコード：978-4-7986-3904-8
●JANコード：9784798639048
●判型：A4判 中綴じ
●発売元：ホビージャパン
【権利表記】
（C）創通・サンライズ
配信元企業：株式会社ホビージャパン
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