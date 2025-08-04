モニター不正撮影防止ソリューション「ScreenChaser」無償利用できる限定トライアルキャンペーンを開始
株式会社KICOシステムズ（本社：東京都千代田区）はPC画面からの情報漏洩を防止するモニター不正撮影防止ソリューション「ScreenChaser」（https://screenchaser.kico.co.jp/）において、SaaS版の提供開始を記念したトライアルキャンペーンを開始いたしました。
スマートフォンやデジカメなどによる不正撮影へのセキュリティ対策を検討中の企業様向けに、
一定期間無償でご利用いただける機会をご提供いたします。
【キャンペーン概要】
・対象企業：PC画面の情報漏洩対策を検討中の法人様
・募集社数：先着5社限定
・利用条件：最大30ライセンス／3ヵ月無償利用
・契約義務：なし（無償期間終了後にアンケートのご協力をお願いする事がございます）
・対象環境：Windows PC
【特典】
・導入時のQAサポート無制限
・ウェビナー／セミナーの実施可能
・トライアル後の本契約時には導入費用の割引あり
【主な導入メリット】
・PC画面にユーザー情報を含んだウォーターマークを自動表示
・不正撮影の抑止＋万が一の流出時の追跡補助
・テレワークやシェアオフィス、開発委託先にも最適
【こんな企業様におすすめ】
・オフィス以外で業務を行う機会が増えている
・スマホ持込が許容されている業務環境
・ルールや啓蒙だけでは限界を感じている
・一度試してから全社展開を検討したい
【お申込み】
▼詳細・お申込みはこちら
https://screenchaser.kico.co.jp/
※本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。
【製品概要：ScreenChaser】
ScreenChaserは、PC画面上に透かし（Visible／Invisible Watermark）を表示することで、スマートフォン等による不正な撮影を抑止・追跡可能とするセキュリティソリューションです。SaaS型とオンプレミス型の両方に対応しています。
▼詳しくはこちら
https://screenchaser.kico.co.jp/
【会社概要】
会社名：株式会社KICOシステムズ
所在地：東京都千代田区九段北1-8-1 九段101ビル5F
設立：1991年
URL：https://www.kico.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
ScreenChaser担当：指田／泉
メール：kico_sol@kico.co.jp
TEL：03-3556-7003