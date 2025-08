AsiaNet 200962 (0159)

国際的に認証されたMICE研修プログラムがGBA(大湾区)で開始され、マカオと横琴間の人材統合を強化

【珠海(中国)2025年8月1日新華社=共同通信JBN】7月23日から25日まで、UFI-VMS教育プログラムの中国語版が横琴のGuangdong-Macao In-Depth Co-operation Zone (広東・マカオ深化協力区)で初めて開催されました。これは、国際見本市連盟(Global Association of the Exhibition Industry(UFI))とVenue Management Association(VMA)が共同で運営し、Macao Convention & Exhibition Associationが共催、マカオ特別行政区のCommerce and Investment Promotion Institute (IPIM、招商投資促進局)と協力区のEconomic Development Bureau(経済開発局)の支援を受けています。このコースは、GBA(大湾区)におけるUFIの教育協力プログラムの重要な取り組みとして、広東省、香港特別行政区、マカオ特別行政区からの企業経営者や展示会場運営事業者など、業界の専門家が参加しました。

革新的なコースが人材のボトルネックに取り組む

このプログラムは、マカオと横琴の間のMICE(会議・報奨研修・国際会議・展示会)産業の統合を推し進める上で重要な一歩となっています。大湾区からの20を超す専門家がUFI-VMS認証を授与され、マカオ・横琴MICE産業の持続可能な発展のための専門人材のプールを育成し、構築しました。

マカオ特別行政区のCommerce and Investment Promotion Institute(IPIM)は「これまで、コースはマカオと横琴からの参加者を得て、マカオで開催されてきましたが、このプログラムは旧来のモデルから脱して、横琴で直接開催されました。その一方、参加者からの多言語による研修への要望の高まりに対応し、2つの地域間の資源共有と補完的な強みを促進しています」と述べています。

中国本土市場における中国語コースの需要に応え、Macao Convention & Exhibition Associationの代表は「大湾区により貢献し、中国語により習熟している専門家に接するための中国語版プログラムの主要な場所として、横琴が選ばれました。その内容は英語版を反映していますが、中国本土の事情に沿った展示会場管理実務により大きな重点を置いています」と付け加えました。

地域の相乗効果がマカオと横琴統合を強化

このプログラムは大湾区の人材ニーズに合わせて、リスク管理手法、人的資源配置指針、イベント運営計画策定基準など、知識システムに焦点を当て、調整や資源配置、マーケティングに関する参加者の全体的な能力を効果的に向上させました。

参加者らは展示会場建設における技術の応用に強い関心を示しました。さらに革新的な中国語コースにより、クライアントエンゲージメント手法の強化において、参加者らはより大きな自信を得ることができました。協会の代表は「これらの専門家は将来のマカオ・横琴ブランドのMICEのバックボーンを形成し、『マルチ会場イベント』のパターンの共同発展のためにエッセンシャル人材サポートを提供するでしょう」と述べました。このプログラムが、国際的な展示会機関と協力して実施される7つの専門家認証プログラムを含む、今年実施される22のMICE研修プログラムという、より広範な取り組みの一環であり、実務家の世界的な視点を広げ、大湾区の進化するMICE産業のニーズに合致することを手助けすることは注目に値します。

戦略的協力が国際的なベンチマークを確立

UFIの世界的なネットワークとマカオの広範なMICE資源を活用することによって、このプログラムはマカオ・横琴MICE分野の戦略的な立場を強化しました。将来、より国際的なコースを導入し、「国際基準プラス現地需要」の研修メカニズムを確立するための基礎も築きました。国際認証を現地のニーズに融合させるこの育成システムにより、バイリンガル認証にとっての障壁が効果的に取り除かれ、持続可能な人材パイプラインが生まれることでしょう。

プログラムが継続されるにつれ、MICE運営の共同基準設定や専門職資格の相互承認などの分野で、マカオと横琴の間の協力がより深化することが期待され、「マルチ会場イベント」パターンの可能性が一段と解き放たれることになるでしょう。

ソース:The Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone in Hengqin