「刀剣画報 刀剣乱舞・ニトロプラスと日本刀の10年」重版3刷のお知らせ
刀剣×歴史のビジュアル誌『刀剣画報』を発行する株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『刀剣画報 刀剣乱舞・ニトロプラスと日本刀の10年』の重版3刷をお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326610&id=bodyimage1】
10周年を迎えた刀剣乱舞。記念号として発売された「刀剣画報 刀剣乱舞・ニトロプラスと日本刀の10年」が売上好調につき重版3刷を8月4日に出来。
各地で行われている刀剣乱舞コラボ展示会でも本誌の販売があり、まだまだご好評いただいています！
本誌、付録とも内容充実！
まだ手に入れていない方、この機を逃すな！
是非、店頭で商品を手にお取り下さい。
刀剣画報編集部公式X https://twitter.com/rekitan_hj
【書籍情報】
特集「刀剣乱舞・ニトロプラスと日本刀の10年」
2025年1月14日で、刀剣乱舞ONLINEリリースから10年。
この10年間、ニトロプラスは失われた刀の写しを作り、生ぶの形を蘇らせたりと、多くの刀剣製作に携わってきました。その足跡をたどりつつ、これからニトロプラスが目指す「日本刀との関り」について聞きます。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326610&id=bodyimage4】
【商品情報】
刀剣画報 刀剣乱舞・ニトロプラスと日本刀の10年
●定価：2,420円（本体2,200円＋税10％）
●判型：A4変
●発売日：2025年4月7日
【関連リンク】
●刀剣画報 公式WEBサイト https://hobbyjapan.co.jp/tokengaho/
●刀剣画報 公式X（旧Twitter） https://twitter.com/rekitan_hj
●ホビージャパンの出版物リスト https://hobbyjapan.co.jp/books/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
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10周年を迎えた刀剣乱舞。記念号として発売された「刀剣画報 刀剣乱舞・ニトロプラスと日本刀の10年」が売上好調につき重版3刷を8月4日に出来。
各地で行われている刀剣乱舞コラボ展示会でも本誌の販売があり、まだまだご好評いただいています！
本誌、付録とも内容充実！
まだ手に入れていない方、この機を逃すな！
是非、店頭で商品を手にお取り下さい。
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特集「刀剣乱舞・ニトロプラスと日本刀の10年」
2025年1月14日で、刀剣乱舞ONLINEリリースから10年。
この10年間、ニトロプラスは失われた刀の写しを作り、生ぶの形を蘇らせたりと、多くの刀剣製作に携わってきました。その足跡をたどりつつ、これからニトロプラスが目指す「日本刀との関り」について聞きます。
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刀剣画報 刀剣乱舞・ニトロプラスと日本刀の10年
●定価：2,420円（本体2,200円＋税10％）
●判型：A4変
●発売日：2025年4月7日
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