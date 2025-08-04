不動産クラファン「利回りくん」の新ファンド 『犬猫共存型マンション イヌネコヒルズVol.4＆Vol.5』を８月４日に募集開始！

株式会社シーラホールディングス

式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長CEO：杉本 宏之、証券コード：8887、以下「当社」）のグループ会社である株式会社シーラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：湯藤 善行、以下「シーラ」）は、当社が運営する不動産クラウドファンディングサービス「利回りくん」において、新ファンド「犬猫共存型マンション イヌネコヒルズVol.4＆Vol.5」を８月４日（月）より同日募集開始いたしますのでお知らせいたします。募集金額は2,190万円と2,128万円、想定利回りは4％を予定しています。

犬猫共存型マンション イヌネコヒルズVol.4

https://rimawarikun.com/customers/products/144?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund144145(https://rimawarikun.com/customers/products/144?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund144145)

犬猫共存型マンション イヌネコヒルズVol.5

https://rimawarikun.com/customers/products/145?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund144145(https://rimawarikun.com/customers/products/145?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund144145)

本ファンドの概要

本ファンドは以前募集した「犬猫共存型マンション『イヌネコヒルズvol.3』」の運用終了に伴い、再組成を行うファンドです。

対象不動産は前回同様、東京都大田区仲六郷に位置する、鉄筋コンクリート4階建のマンションの各1部屋となります。本ファンドを通じて、犬猫の殺処分ゼロを目指す活動を応援しながら、マスターリース契約による安定性の高い資産運用を実現いたします。

また、本ファンドでは、投資によって資産形成をしつつ、保護活動を支援する寄付にも参加いただけます。応援の気持ちをかたちにして、犬猫保護活動の支援となる本ファンドに、ぜひご参加ください。

対象キャンペーン

ファンド詳細

詳細はこちら :https://rimawarikun.com/lp/debut_202502_cp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund144145

ファンド名：犬猫共存型マンション イヌネコヒルズVol.4

募集金額 ：21,900,000円

予定利回り：４％

分配時期 ：６ヶ月に１度

運用期間 ：１年

募集形態 ：抽選式

募集期間 ：2025年８月４日（月）12：30 ～ 2025年８月11日（月）12：00（※）

※応募状況によっては募集を早期終了または延長する場合があります

募集ページはこちら :https://rimawarikun.com/customers/products/144?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund144145

ファンド名：犬猫共存型マンション イヌネコヒルズVol.5

募集金額 ：21,280,000円

予定利回り：４％

分配時期 ：６ヶ月に１度

運用期間 ：１年

募集形態 ：先着式

募集期間 ：2025年８月４日（月）20：00 ～ 2025年８月11日（月）12：00（※）

※応募状況によっては募集を早期終了または延長する場合があります

募集ページはこちら :https://rimawarikun.com/customers/products/145?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund144145

利回りくんとは

“応援を新しいカタチで”をコンセプトに、一口1万円から、社会貢献や地域創生、誰かの夢や挑戦に繋がる不動産に応援投資ができる“応援型不動産クラウドファンディングプラットフォーム”です。

利回りくんでは、サービスコンセプトである『社会貢献、地域創生、誰かの夢や挑戦を応援』を大切にし、かつ、お客様のご要望にこれからもより一層お応えできるよう、益々のサービス拡充を図って参ります。

*利回りくんは、会員登録数国内No.１の不動産クラウドファンディングです。

2024年10月期_指定領域における市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

2022年5月期調査、2023年6月期調査に続き3年連続

利回りくんアプリ概要

カテゴリ：ファイナンス

対応OS：iOS／Android

価格：無料

公式サイト：https://rimawarikun.com/

ダウンロードはこちら (iOS/Android)

https://app.adjust.com/19dbcy05

株式会社シーラ 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役CEO：湯藤善行

創業：2010年9月29日

事業内容：不動産売買、マンション開発、賃貸管理、建物管理、クラウドファンディング事業 、総合建設業

HP： https://syla.jp/

株式会社シーラホールディングス 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

創業：1970年9月

資本金：2,300,774,000円

事業内容：総合不動産事業、建設事業、再生可能エネルギー事業、不動産テック事業

HP：https://syla-holdings.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社シーラ 利回りくん運営事務局

MAIL：support@rimawarikun.com