Charmap株式会社、展示会マーケ担当者向けWebカンファレンス『成果を出す！戦略から実行まで 展示会/EXPOマーケ』に登壇

Charmap株式会社

Charmap株式会社は、展示会/EXPOマーケティング担当者向けWebカンファレンス『成果を出す！戦略から実行まで 展示会／EXPOマーケ』（以下 本イベント）に、2025年8月22日（金）13:00～15:00に登壇いたします。本イベントでは、展示会の成果（リード獲得・商談化・ROI 向上）を最大化する実践ノウハウを、マーケティング・営業の最前線で活躍するトップランナーが紹介いたします。Charmap株式会社からは『EXPO特化型キャストで成果激変！展示会オペレーションの最適化』について解説いたします。参加費無料・オンライン限定のイベントです。

※詳細・無料申込み https://logo-labo.com/collabo/expo-marketing?co2508=cm

【開催背景】

過去、コロナ禍で大きく減少したリアルイベントへの人出は完全に戻り、以前にも増しています。

企業がグロースするうえでは、オンライン施策だけでなく展示会・EXPOなどのリアルイベントをいかに成功させるかがカギを握っています。

本ウェビナーでは、展示会・EXPOに出展して成果を最大化したいマーケターや経営層向けに、各種サービスのベンダーが成果最大化に貢献するノウハウやソリューションを紹介します。

※詳細・無料申込み https://logo-labo.com/collabo/expo-marketing?co2508=cm

【開催概要】

イベント名：成果を出す！戦略から実行まで 展示会／EXPOマーケ

日時：2025年8月22日（金）13:00～15:00（アクセス開始 12:55～）

形式：オンライン配信（Zoomウェビナー）

定員：300名（先着）

参加費：無料（事前登録制）

対象：経営者・マーケ責任者・営業／インサイドセールス担当・イベント企画担当者

申込：https://logo-labo.com/collabo/expo-marketing?co2508=cm

運営：株式会社ロゴラボ

【登壇企業】

Crevo株式会社

株式会社シャノン

Charmap株式会社

株式会社インティメート・マージャー

株式会社マーケメディア

株式会社ラクスライトクラウド

株式会社BLAM

株式会社ネクスドライブ

エバーリッジ株式会社（Bizcrew EXPO実行委員会）

株式会社ロゴラボ

※詳細・無料申込み https://logo-labo.com/collabo/expo-marketing?co2508=cm

※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

【会社概要】

会社名： Charmap株式会社

代表者： 三田理紗子

設立： 2024年3月27日

URL：https://char-map.com/

事業内容：展示会事業：キャンペーンスタッフの育成・派遣・展示会運営支援

PR事業：PR戦略サポート・SNS運用