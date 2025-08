EaseUS、創立21周年記念「スローガン募集キャンペーン」開催！豪華賞品を15名様にプレゼント

EaseUS Software Co., Ltd.は会社設立21周年を迎えるにあたり、2025年9月7日(日)まで、スローガン募集キャンペーンを開催しております。DJI Osmo Pocketなどの超豪華賞品を総勢15名様にプレゼントいたします。この素晴らしいキャンペーンに参加して、賞品を手に入れるチャンスをお見逃しなく!キャンペーンの詳細はこちら:https://reurl.cc/DOA33Q【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326651&id=bodyimage1】スローガン募集キャンペーンについて今回は指定の8製品の中からお好きな1つを選び、その魅力を伝えるオリジナルのスローガンとポスターデザインを作成していただきます。お一人様1作品までの応募となっております。厳正な審査の結果、選ばれた15名様に下記の豪華賞品をプレゼントします。デザインや絵画創作に興味のある方ならどなたでもご参加いただけます。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326651&id=bodyimage2】・募集期間:2025年9月7日(日)まで・投票期間:2025年9月8日(月) ~ 2025年9月21日(日)・結果発表:2025年9月22日(月)賞品一覧:・一等賞(1名様):DJI Osmo Pocket 3・二等賞(2名様):Apple AirPods Max・三等賞(3名様):Fujifilm Instax mini Evo・特別賞(9名様):Amazonギフト券など製品一覧:・データ復旧ソフト(Windows向け) - EaseUS Data Recovery Wizard for Win (https://reurl.cc/Mz8XvL)・データ復旧ソフト(Mac向け) - EaseUS Data Recovery Wizard for Mac (https://reurl.cc/LnAXd4)・ファイル修復ソフト - EaseUS Fixo (https://reurl.cc/daDeVV)・オールインワンのディスク管理ソフト - EaseUS Partition Master (https://reurl.cc/GNAXdG)・HDD/SSDクローンソフト - EaseUS Disk Copy (https://reurl.cc/9n41Zd)・PC引っ越しソフト - EaseUS Todo PCTrans (https://reurl.cc/7VkjrD)・多機能な画面録画ソフト - EaseUS RecExperts (https://reurl.cc/jrDR8p)・オンラインボーカルリムーバー - EaseUS Vocal Remover (https://reurl.cc/vL7mgk)ご注意:1.応募作品はご自身が創作した未発表のオリジナル作品に限ります。2.第三者の著作権(文章、画像、ロゴ、字体など)、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害しないようご注意ください。3.応募の詳細なルール、規約はキャンペーン専用ページをご確認ください。▼応募要項及び投稿規約などはこちら:https://reurl.cc/DOA33Q皆様の創造性あふれる作品のご応募をお待ちしております。EaseUS Softwareについて2004年に創設され、データ管理領域に特化したソフトウェアのリーディング開発会社として、お客様にデータ復旧、データバックアップ、パーティション管理、システム最適化など使いやくて効果的なソリューションをご提供しております。現在、世界160以上の国と地域にわたる、数千万の個人様及び法人様にご愛用頂いております。公式サイト: https://reurl.cc/EQoRv1X (旧Twitter): https://twitter.com/EaseUS_JapanYouTube:https://www.youtube.com/@EaseUSJapan https://www.youtube.com/@EaseUSJapan

