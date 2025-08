広告の勝ち筋。薬機法対応・LPO・メディア設計の最前線を語るイベント共催。ビッグローブ、トラスクエタと。

株式会社Squad

Squad beyond(株式会社Squad運営)、ビッグローブ株式会社、株式会社トラスクエタとともにリアルイベントを開催。

広告成果を最大化するLP設計・薬機法を主としたリスク管理・配信戦略など最新のトピックを交えて公開。特にアフィリエイト広告に関する領域で、業界トップ企業横断のプロフェッショナルセッションを提供します

BIGLOBE CONNECT HUB -Vol.1- ビッグローブ・トラスクエタ・スクワッドで共催で開催決定。

株式会社Squad(本社:東京都港区、代表取締役:杉浦稔之)は、国内最大規模の広告マーケティングのワンストッププラットフォーム『Squad beyond(スクワッドビヨンド)』 において、ビッグローブ株式会社、株式会社トラスクエタとの共催イベント『BIGLOBE CONNECT HUB Vol.1』を2025年8月27日(火)に開催いたします。

本イベントは、成果主義が前提のアフィリエイト広告領域において、薬機法・景表法などのリスク管理、媒体設計、LPOなどの専門的な知見を“現場目線”で共有する初の試みです。Squad beyondからは、実際のLP事例をもとに「なぜこの型が刺さるのか」「どう設計すれば成果に結びつくのか」を解説。業界ごとのトレンドや導線など、“成果直結型”の視点を提供します。

開催会場

会場は、株式会社Squadが自社運営するSquad Base Cafeで開催。三田駅、田町駅から徒歩3分の立地にあるカフェです。Squad Base Cafeでは、Squad beyondお客様に向けた交流会・ナレッジ共有会。また多様な業界のトップ企業・サービスの方々との共催でコラボ企画やセミナーを定期的に開催しております。平均月間3本以上開催。ぜひ他の企画もご期待ください。イベント開催情報はSuqad beyondのWebサイトや、公式のSNSアカウントでご確認いただけます。

■イベント概要

イベント名:BIGLOBE CONNECT HUB Vol.1

日 時: 2025年8月27日(火) 18:30~

会 場: Squad Base Cafe by SIVA Inc.(三田・田町。株式会社Squad運営)

参加費: 無料(事前申込制)

定 員: 40名

詳細・申込URL:https://lp.squadbeyond.com/event250827(https://lp.squadbeyond.com/event250827)

【ご注意点】

・応募多数の場合、上限に達した時点で締め切る場合がございます。

・当日の様子はカメラで撮影し、ブログなどのコンテンツで利用させていただく場合がございます。

・内容など変更になる場合がございます。最新の情報はSquad beyondサイトから詳細ご確認ください。

■登壇者

三浦慶成 ビッグローブ株式会社三橋香帆 株式会社トラスクエタ大谷亜沙美 株式会社Squad三浦 慶成 氏 ビッグローブ株式会社 事業開発部 リーダー

登壇内容:アフィリエイト事業紹介と実績例紹介、最新トレンドと今後の展望について

三橋 香帆 氏 株式会社トラスクエタ エバンジェリスト

登壇内容:化粧品・ECの広告主が知るべき!誇大広告リスクとAIツールを用いた回避方法について

大谷 亜沙美 氏 株式会社Squad Sales Manager

登壇内容:成果を出すLP構成と最新LPトレンドについて

■イベントの見どころ- 成果が上がるLPとは何か?- リスク回避と成果を両立する“表現設計”とは- 媒体・メディア設計における勝ちパターンと落とし穴- 現場の視点だからこそ語れる運用と改善のリアル

イベント詳細から一部抜粋

アフィリエイト広告運用において、成果を出すための「勝ち筋」は年々複雑化し、かつ“属人化”しやすくなっています。

メディア選定からLP制作、LPOの工夫、そして薬機法・景表法といった表現などリスク回避まで、日々の現場ではスピードと正確さの両立が求められ「正解」が見えにくくなっているのが実情です。

そんな中で、現場目線で語られる“今どきのアフィ運用のリアル”を掘り下げる「BIGLOBE CONNECT HUB -vol.1-」です。

このような方々におすすめです。

- アフィリエイト広告運用に関わるマーケター/広告主/代理店の方- 薬機法・景品表示法の複雑な規制に苦戦している- 訴求力の高い広告を作りたいが、承認プロセスに時間がかかりすぎる- LPや広告導線設計に関する成功パターンを知りたい方- 社内で再現性のある運用体制を作りたいと考えている方- 業界内での横のつながり・情報交換の機会を求めている方など、詳しくはこちらからご確認ください詳細・申込URL:https://lp.squadbeyond.com/event250827過去のイベント・セミナーの様子過去のイベント・交流会の様子

株式会社Squadは、マーケティングのプラットフォームSquad beyondや、Squad Base Cafe(港区芝5丁目・三田駅/田町駅すぐ)を運営しています。

Squad beyondは国内のネット広告の4分の1超で利用され(*注)、業界最大級の広告・マーケティングの業界最大級のSaaS運営ノウハウ、運用データを背景に、皆様の成果につながるナレッジも交流会やセミナー、イベントを通して広くお伝えしてまいります。

Squad Base Cafeでは、セミナー開催の会場や、社内イベントなどクローズドなパーティなどの開催についても可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

Squad beyond(スクワッドビヨンド)とは

Squad beyondは、株式会社Squad(スクワッド。旧社名 株式会社SIVA シヴァ。2025年1月社名変更)が運営する、デジタルマーケティングのワンストッププラットフォームです。デジタル広告を配信するために必要な企画・制作・審査・配信・分析・レポートまで一連のフローを1つに統合し、一気通貫で運用する環境を提供します。制作エディタ、検証・分析機能、チームメンバーや別部門、代理店やクライアントまで多様なメンバーとのコミュニケーション機能、さらには広告配信サーバやドメインの管理まですべて統合しています。2020年7月正式にサービス開始。ご利用実績は大手代理店や大手メーカー、事業主様を中心に、2025年に1,000社以上の企業様に導入され、年間推定7,000億円の広告配信に利用されています(*注)。

国内ネット広告市場の約1/4に活用される実績(*注)とパートナーの声を礎に、これら一連の機能を、月額定額のSaaSサービスでご提供。配信サーバや専任サポートチームによるご支援も含まれています。あわせて、クライアント様のご要望に対し、広告素材の制作やマーケティングコンサルもご提供しています。(個別の素材制作や、BPO、戦略支援、コンサルなどについては別途お見積りしております。)

【会社概要】

会社名:株式会社Squad (旧社名 SIVA。2025年1月社名変更。)

所在地:東京都港区芝5丁目26-16 Mita-S-Garden 4F

代表者:代表取締役社長 杉浦稔之

設立:2016年10月

事業内容:”Squad beyond”をはじめとする、広告・販促領域におけるマーケティングSaaSの企画・開発・提供。カフェ運営(コミュニティ事業)

WEBサイト

- Corporate https://squad-s.com/

- Service https://squadbeyond.com/

- Cafe https://squad-base-cafe-by.siva-s.com/

The Heart of Who We Are

https://note.com/sivasq

https://www.wantedly.com/companies/siva-s

注記)

- 注:2025年6月30日のリリースをご確認ください。スクワッドビヨンド。ネット広告配信費 推定7,000億円を突破(PRTIMES) (https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000059226.html)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000059226.ht(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000059226.html)ml- 注:本リリース、関連するリリースに掲載されている調査データは、自社データをもとにしたものです。成果を保証するものではございません。商材や環境、タイミングによって変動いたしますので、目安としてご活用ください。

以上