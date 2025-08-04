¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ²ÈÀ¯Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬¥Þ¥ê¥ó¥Õー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ê³«È¯¤·¤¿¡Ö¥ì¥â¥ó¹á¤ë3¼ï¤Î³¤Á¯¥Ý¥¡×¤¬8·î¤Ë¿·È¯Çä ― ³¤Á¯ÁíºÚ¡Ö+IPPIN¡×¥·¥êー¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ
Åìµþ²ÈÀ¯Âç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¡¿³ØÄ¹¡§°æ¾å½ÓºÈ¡Ë¤Î³ØÀ¸¤é¤¬¡¢¥Þ¥ê¥ó¥Õー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£¸¶¾¡µª¡Ë¤È¤Î¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤¿¡Ö¥ì¥â¥ó¹á¤ë3¼ï¤Î³¤Á¯¥Ý¥¡×¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î³¤Á¯ÁíºÚ¡Ö+IPPIN¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢8·î18Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î´ë²è¤ÏÎ¾¼Ô¤Î»º³ØÏ¢·È¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ2024Ç¯ÅÙ¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Æ±Âç¤Ç±ÉÍÜ³Ø¤ò³Ø¤Ö³ØÀ¸¤é¤¬¿·¾¦ÉÊ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤òÈ¯°Æ¤·¡¢¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£Æ±¾¦ÉÊ¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Åìµþ²ÈÀ¯Âç³Ø¤Ï2023Ç¯¡¢¥Þ¥ê¥ó¥Õー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤ÓÁÐÆü¿©ÎÁ³ô¼°²ñ¼Ò¤È»º³ØÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³ç¶¨Äê¤òÄù·ë¡£2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ê¥ó¥Õー¥º¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö+IPPIN¡×¥·¥êー¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ³«È¯´ë²è¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Âç¤Ç±ÉÍÜ³Ø¤ò³Ø¤Ö³ØÀ¸¤é¤¬¡¢³¤Á¯¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö+IPPIN¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤òÈ¯°Æ¡£12Ì¾¤Î³ØÀ¸¤¬4¤Ä¤ÎÈÉ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥Þ¥ê¥ó¥Õー¥º¤Î¼Ò°÷¤È¤È¤â¤Ë´ë²è³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤ä»îºî¡¦¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¡¢¥Þ¥ê¥ó¥Õー¥º¼ÒÆâ¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ö¥ì¥â¥ó¹á¤ë3¼ï¤Î³¤Á¯¥Ý¥¡×¤¬¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ï¥¤¤ÎÅÁÅýÅª¤Êµû²ðÎÁÍý¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ý¥¡×¤Ï¡¢ÎÁÍý¥µ¥¤¥È¤äSNS¤ÇÂ¿¤¯¸¡º÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ー¥ïー¥É¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³°¿©Å¹¤äÎÌÈÎÅ¹¤Ç¤â¥á¥Ë¥åー²½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨¥Þ¥ê¥ó¥Õー¥ºÄ´¤Ù¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢»Ô¾ìÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢Æ¯¤¯½÷À¤ÎÁý²Ã¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²ÈÄí¤Ç¤ÎÄ´Íý¤Ë¤Ï¡Ö»þÃ»¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ø¿´¤Î¹â¤¤¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¢¤ë¥Ý¥¤ò¡¢»þÃ»¤Ç¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤º¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡Ö¥ì¥â¥ó¹á¤ë3¼ï¤Î³¤Á¯¥Ý¥¡×¤ÎÈ¯Çä¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¡¢8·î18Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é½ç¼¡ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ê¥ó¥Õー¥º¤«¤é¤Ï¡Ö³ØÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÌµ»ö¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ê¥ó¥Õー¥º¤È¤·¤Æ¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¿©ºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤äÌ£ÉÕ¤±¡¢¤Þ¤¿±ÉÍÜ³Ø¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤¿ÁÊµá¤Ê¤É¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡Î¾¼Ô¤Ïº£¸å¤â¹¹¤Ê¤ëÁê¸ß¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£
¡Ú»²²Ã¤·¤¿³ØÀ¸¤ÎÀ¼¡Û ¢¨³ØÇ¯¤Ï³èÆ°Åö»þ¤Î¤â¤Î
¡¦³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤Ë¾¦ÉÊ³«È¯¤Î½ÅÍ×¤Ê»ëÅÀ¤ò³Ø¤Ó¡¢´ë¶È¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³Ø¤Ó¤òº£¸å¤Ë³è¤«¤·¡¢¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê±ÉÍÜ³ØÉô ´ÉÍý±ÉÍÜ³Ø²Ê3Ç¯¡Ë
¡¦ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤ò¡¢¸Â¤é¤ì¤¿Ëç¿ô¤Î»ñÎÁ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÈÉ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤¿¾¦ÉÊ¤è¤ê¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾¦ÉÊ¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤À¤±¤À¤È½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿È¯ÁÛ¤â¤¢¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î¹Í¤¨¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê±ÉÍÜ³ØÉô ´ÉÍý±ÉÍÜ³Ø²Ê2Ç¯¡Ë
¡¦º£²ó¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÉáÃÊ¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤¤¤«¤ËÄ´ºº¡¦»îºî¤ò½Å¤Í¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÈÉ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ëÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê±ÉÍÜ³ØÉô ´ÉÍý±ÉÍÜ³Ø²Ê1Ç¯¡Ë
¡ü¡Ö¥ì¥â¥ó¹á¤ë3¼ï¤Î³¤Á¯¥Ý¥¡×¾¦ÉÊÆÃÄ§
¡¡ºÌ¤ê¤ÎÎÉ¤¤3¼ï¤Î³¤Á¯¡Ê¤¤¤«¡¢¥µー¥â¥ó¡¢¤Þ¤°¤í¡Ë¤È¥ì¥â¥ó¥Ôー¥ë¤ò¥ì¥â¥ó¥½ー¥¹¤Ç¤¢¤¨¤¿¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Ý¥¡£¥ì¥â¥ó²ÌÈé¤Î¹á¤ê¤ÈÂç¿Í¤Ê¶ìÌ£¤¬³¤Á¯¤Î»ÝÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¿©»ö¤Î1ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿½÷»Ò²ñ¤ä¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ê¤É¤Î1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¿©Á·¤Ë¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£