愛らしいけど激しく“はみ出す”不気味なクマ「ハミクマ」今秋、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンから世界へ飛び出す超人気「ハミクマ」の最新情報を大公開！

合同会社ユー・エス・ジェイ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本におけるハロウィーン・イベントに新たな楽しみ方を提案、日本の秋シーズンに「超絶叫して超熱狂」する、全く新しいカテゴリのエンターテイメントを提供し続け、毎年人気を博しています。この秋も恐怖レベルをさらに進化・増幅、圧倒的スケールの恐怖で “正気を失う”『ハロウィーン・ホラー・ナイト』を9月5日(金)から順次開催してまいります。

今年は、残虐なゾンビたちがパーク中を恐怖で染める『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の人気者、愛らしいけど、不気味なクマ「ハミクマ」のプロダクトをパーク史上最大のラインナップで展開します。“永遠を生きるとは、今日を生きることなのdeath”を合言葉に、一度会えば虜になる、この季節にしか会えないクセの強いハミクマが、今年もパークで大活躍します。

毎年人気爆発の「ハミクマ」のフードやグッズの新発売はもちろん、モバイルアプリケーションLINEのスタンプも新発売します。さらに、「ハミクマ」はこの秋から世界各地のユニバーサル・グループにも進出!世界中の「ハミディーズ※」に会いに行きます。パーク中が“超興奮”の宴となり、体ごと浸って一体となる“超熱狂”のショー『ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ』を始め、パークの外でも「ハミクマ」に出会える新しい体験にご期待ください。

※「ハミクマ」ファンの名称です

◆「ハミディーズ」大注目アイテム!「ハミクマ」のポップコーンバケツがついにパークに登場!

「ハミクマ」の最新情報を大公開!

「ハミディーズ」の必携アイテムになるに違いない、新しいポップコーンバケツが登場します。

「ハミクマ」のポップコーンバケツ

お腹からはみ出したケーキやキャンディ、はみ出した目玉など、細部まで立体的に表現されたポップコーンバケツは、「ハミクマ」のメッセージも聞ける音声機能付きです。中身のポップコーンは、はみ出たお菓子を連想させる“ストロベリークッキー”味。ポップコーンバケツを連れて『ハロウィーン・ホラー・ナイト』に参加するのdeath!

<販売開始予定日> 2025 年 9 月3 日(水)

<販売場所>グラマシーパーク横ポップコーンカートなど

※商品のデザインや販売店舗および販売開始日は予告なく変更となる場合があります

※ご購入には当日有効の入場券または年間パスのご提示が必要です。購入方法についてはユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトをご確認ください

◆不気味だけど可愛いマスコットキーチェーンがリニューアル!「ハミクマキャンディ」まで勢ぞろい

毒々しくて甘~い極彩色のニューカマー「ハミクマキャンディ」が仲間入り!ストラップ付きのマスコットキーチェーンをリニューアルして今年も販売します。

マスコットキーチェーンがリニューアル

カラフルなビーズや、ふわふわのファーストラップなど、それぞれの「ハミクマ」の個性がたっぷり詰まったデザインがポイント!好きな「ハミクマ」キーチェーンを付けて、『ハロウィーン・ホラー・ナイト』を思いっきり楽しむのdeath!

<販売開始予定日>2025 年 9 月 3 日(水)

<販売場所>ビバリーヒルズ・ギフト

※商品のデザインや販売店舗および販売開始日は予告なく変更となる場合があります

※イベントの開催実施期間と、グッズの販売期間は異なる場合があります

※ご購入には当日有効の入場券または年間パスのご提示が必要です。購入方法についてはユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトをご確認ください

◆アニメーション仕様の動く「ハミクマ」のLINEスタンプ、発売決定!LINEからも「ハミクマ」に出会える!「平穏な日常に…おさらばするのdeath!」

「ハミクマ」のLINEスタンプ

モバイルアプリケーションLINEに「ハミクマ」のスタンプが初登場します。愛らしいけど激しく“はみ出す”不気味なクマ「ハミクマ」が、あなたの日常についに降臨!起床から就寝まで、何ということのない会話の数々が、ひと味違うダークな空気で彩られます。なかなかはみ出せないあなたに送るここだけのスタンプ。日常を侵食する「ハミクマ」スタンプを送りあうのdeath!

<購入方法>公式 LINE アプリからご購入できます。

<販売開始予定日>2025年8月4日(月)15:00頃販売開始予定

※本スタンプを購入するには LINE アカウントが必要です。LINE アカウントは無料で作成できます

※LINEアプリの利用には通信料が発生します。通信料についてはご使用の通信会社にてご確認ください

※詳しくはLINEアプリの公式 WEB サイトをご確認ください

◆あの熱狂の宴に体ごと浸る!!ハミクマの欲望が具現化した姿「ハミクマキャンディ」が新登場 『ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ』9月5日(金)から開幕!

「ハミクマ」たちに会える唯一無二の異空間、あの熱狂のパーティが、超絶ド派手にパワーアップします。今年は、毒々しくて甘~い極彩色のニューカマー「ハミクマキャンディ」も加わり、「ハミクマ」、「ハミクマソウル」、「ハミクマパンク」とのコール&レスポンスで“大絶叫”できる!パーク中が一体となる“超興奮”の宴へ体ごと浸って、すべてを忘れて楽しむのdeath!

『ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ』

<開催場所>グラマシーパーク

<開催期間>2025 年 9月 5日(金) ~ 2025 年11 月 3 日(月)

<開催時間>日によって異なる

・「ハミクマ」の世界に浸るNEWショーを間近で鑑賞できる「ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ特別鑑賞エリア入場券」!今年は『ストリート・ゾンビ』のフィナーレを目の前で楽しめる特別版のチケットも新登場!

「ハミクマ」たちに会える唯一無二のショーを間近で存分に体感できる特別鑑賞エリアが、今年も登場します。さらに、今年は各日の運営時間ラスト回に『ストリート・ゾンビ』のフィナーレを目の前で楽しめる特別版を上演。この特別版を目の前で楽しめるチケットも新しく販売します。特別鑑賞エリアで、アツい雄姿をその目に焼き付けろ!

券種名称 :ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ特別鑑賞エリア入場券

鑑賞エリア:グラマシーパーク

販売価格 :2,100円~ ※入場日によって、価格が異なります

販売期間 :2025年6月4日(水) 15:00~販売中

販売場所 :公式WEBサイト

券種名称 :【フィナーレ付】ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ特別鑑賞エリア入場券

鑑賞エリア:グラマシーパーク

販売価格 :2,500円~ ※入場日によって、価格が異なります

販売期間 :2025年6月4日(水) 15:00~販売中

販売場所 :公式WEBサイト

・『ユニバーサル VIP エクスペリエンス・グループ・ツアー ~ハロウィーン・ホラー・ナイト R.I.P. ツアー~』に魅力的な特典が登場!

専任ガイドによるご案内でパークのホラーをとことん満喫できる!アトラクション体験まで待ち時間を気にすることなく存分に楽しめる『ハロウィーン・ホラー・ナイト R.I.P. ツアー』が今年も登場します。今年はR.I.P. ツアー限定の「スペシャル・ゾンビ・グリーティング」が新登場!恐ろしいゾンビたちと一緒に、間近で写真を撮ることができます!また、ダークな世界観で人気を集める「ハミクマ」と一緒に写真を撮影できる特別体験や『ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ』特別鑑賞エリア入場券、R.I.P. ツアー限定「ハミクマ」グッズのプレゼント特典も!ツアー参加者しか味わえないワンランク上の超刺激体験をこの機会にぜひご満喫ください。

『ユニバーサル VIP エクスペリエンス・グループ・ツアー ~ハロウィーン・ホラー・ナイト R.I.P. ツアー~』

販売価格 :35,300円(1名)~ ※入場日によって、価格が異なります

販売期間 :2025年6月4日(水)15:00~販売中

販売場所 :公式WEBサイト

◆今年はあなたのカメラで撮影OK!『死んでも写るのdeath! ハミクマ・グリーティング・フォト』

死んでも写るのdeath! ハミクマ・グリーティング・フォト』

ハミクマ」 or「ハミクマソウル」を独り占めしよう! あなた自身のカメラで撮影できる!ダークな世界観で魅了する「ハミクマ」、真っ白な黄泉の国であなたを待つ「ハミクマソウル」…。どちらかをチョイスして、独り占め&間近でふれ合う究極体験に大興奮!超特別なハロウィーンの思い出を、写真に残そう!

券種名称 :死んでも写るの death! ハミクマ・グリーティング・フォト

実施場所 :フォーティセカンド・ストリート・スタジオ

販売価格 :4,500 円

体験予約券販売場所 :公式 WEB サイト

実施期間 :2025 年 9月 5日(金) ~ 11 月 3 日(月)

なお、その他の「ハミクマ」のフードとグッズを始め、『ハロウィーン・イベント』の期間限定フードやグッズに関する新しい情報を随時発表する予定です。次のラインアップ公開にもぜひご注目ください。

◆「ハミクマ」について

ハミクマは移動サーカスの余興に出演していた。その愛らしい容姿と風変わりな動きは、サーカスが移動する先々で多くの観衆を惹きつけたが、その一方で、ハミクマは本物のクマではないという噂も流れた。ハミクマが有名になるにつれ、他のパフォーマーたちの嫉妬も大きくなった。彼らも噂を信じるようになり、ハミクマが実は本物そっくりの着ぐるみで中に人が入っているのではないかと疑うようになった。ある夜、サーカスが次の町へ移動するために荷造りをしていると、ハミクマが次の公演でトップスターになることが発表された。他のパフォーマーたちはもう限界だった。その夜遅く、彼らはハミクマを大テントに誘い込み、腹を切り裂いて中身を暴こうとしたが、中に人はいなかった。証拠を隠滅するため、彼らは大テントに火を放った。サーカスは消滅し、ハミクマは命を失った。ハミクマはYOU ME LAND/死の世界に落ちて行った。死の世界ではデス・ブリンガーが、新しい宿主を使って地上へ戻ろうとする悪魔の計画を画策し、ハミクマの腹の中に寄生した。これによってハミクマは永遠の命を得て、我々の世界に戻ってきたのだが、影響がなかった訳ではない。地表に引き戻される時、ハミクマの魂は取り残された。表界に戻ったハミクマは活動を再開したが、腹は開いたままで、腹の中のさまざまな謎めく物が外に出る機会をうかがっていた。

◆ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

