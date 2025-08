oasis¡¡10Culture / ADAM ET ROPE¡ì¤Î25SS¿·ºîT¥·¥ã¥ÄÂèÆóÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Ä¥¢ー¥Ý¥¹¥¿ー¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Á´6ÊÁ¤ÇÅ¸³«

株式会社ジュン

株式会社ジュン(本社:東京都港区/代表取締役社長:佐々木進)が展開する「ADAM ET ROPE'(アダム エ ロぺ) 」は、10のカルチャーをバックグラウンドにしたレーベル「10Culture(テンカルチャー) 」と英国を代表するロックバンド=oasis(オアシス)のコラボレーション企画として制作するoasis 10Culture / ADAM ET ROPE'の25SS新作Tシャツの第二弾を発売します。

本アイテムは、2025年8月4日(月)より、ジュンの公式オンラインショッピングストア「J’aDoRe JUN ONLINE(ジャドール ジュン オンライン) 」にて予約受付を開始し、2025年8月中旬よりADAM ET ROPE'取り扱い店舗及び「J’aDoRe JUN ONLINE」にて販売開始予定です。

英国を代表するロックバンド =oasis(オアシス)とのコラボレーション企画として、2018 年にローンチした当企画。

同バンドの数々の名曲を使用したプリントTシャツは、発売開始から多くの反響をいただいています。

待望の再結成ワールドツアーが開催される中、世界中で取り上げられるoasisのライブ。

今回は、過去にoasisがライブを開催する際に使用していたポスターのグラフィックを、Tシャツのフロント部分に落とし込み、バックには、各ライブで披露された数々の名曲をセットリストのように記載したデザインを4柄と、開催が中止になった貴重なツアーポスターのアートワークをフロントに用いた2柄の全6柄を、ブラックとホワイトの各2色で制作。

年齢・性別・国籍を問わない、ボーダレスなデザインが魅力のアイテムに仕上がっています。

【oasis 10Culture / ADAM ET ROPE’】

Tour Poster Design TSH

PRICE 8,800(Tax Included)

SIZE M / L / XL

COLOR WHITE / BLACK

アイテムURL(https://www.junonline.jp/adam-et-rope-homme/product/tops/tshirt-cutsew/GMM75030)

予約開始日:

2025年8月4日(月)

※ジュン公式オンラインストア J’aDoRe JUN ONLINE

販売開始日:

2025年8月中旬予定

取扱店:

全国のADAM ET ROPE’ 取扱い店舗

※アウトレット店舗を除く

ジュン公式オンラインストア J’aDoRe JUN ONLINE

oasis 10Culture / ADAM ET ROPE’

2025SS COLLECTION|DESIGN LINEUP

【Tour】Definitely Maybe

at Leeds Irish Centre, Leeds, England in 1994

【Tour】(What's The Story) Morning Glory?

at MELBOURNE PARK, MELBOURE, Australia in 1996

※Canselled

【Tour】Be Here Now

EUROPE in 1997

【Tour】Heathen Chemistry

EUROPE Tour 2002

【Tour】Don’t Believe the Truth

UK in 2005

【oasis(オアシス)について】

<オアシス ミニバイオグラフィー>

1994年に英国マンチェスターから突然変異的に現れた、ノエル(G/Vo)とリアム(Vo)のギャラガー兄弟擁する英国音楽史上最強のロックンロール・バンド。兄(ノエル)が書き下ろす反則なまでにキャッチーな曲を、弟(リアム)が力強くふてぶてしい声で歌うという基本方程式のもと、直感的なロックンロールの過剰さや奔放さを湛えた楽曲群は、バンド解散後も、圧倒的な熱量で “永遠に生き続ける(Live Forever)伝説” として燦然と輝き続けていた。

1994年のデビューから2008年までの14年に亘るレコーディング・キャリアを通じ、全世界で7,500万枚以上のトータル・セールスを記録。<英国を代表するアンセム>として愛され続ける 「Don't Look Back In Anger」 の他にも、「All Around The World」、「Wonderwall」 を含む8曲の全英シングル・チャート1位獲得、シングル22曲連続で全英トップ10入り、7作のスタジオ・アルバム全てが全英1位を獲得するなど、数々の音楽史を塗り替えてきた。中でも1995年10月にシングル・リリースされた 「Wonderwall」 は、2020年10月に、<1990年代にリリースされた曲の中でSpotifyにて10億回再生を初めて突破した楽曲>と認定された。音楽的な功績を残すと同時に、世界中のメディアを賑わす数々のお騒がせ事件/破天荒エピソードや、兄ノエルと弟リアムの兄弟喧嘩の歴史もバンドの歴史である。バンド活動中、幾度となく解散の危機を乗り越えてきたが、09年ノエル・ギャラガーの脱退によりその黄金の歴史にピリオドを打った。結成30周年/伝説のネブワース公演25周年となった2021年には、長編ドキュメンタリー 『オアシス:ネブワース1996』 が公開され、豪華ライヴ・パッケージもリリースされた。

デビュー30周年を迎えた2024年、8月30日にデビュー・アルバム 『Definitely Maybe (邦題:オアシス) 』 30周年記念盤リリース、11月にはオアシス30周年特別展の開催も控えていた中、8月27日に翌2025年の再結成ツアーの開催がアナウンスされ、世界中のファンを驚喜させた。日本公演開催決定より先に発表された【Oasis Live '25】 ツアーの日程は即日完売し、英国とアイルランドでは158か国から1,000万人以上のファンがチケット購入に殺到するなど圧倒的な反響を巻き起こし、過去最大規模のチケット売上数を記録した。そして、8月29日にリリースされた記念すべきデビュー・アルバム 『Definitely Maybe』 の30周年記念盤は、9月6日付のUKアルバム・チャートで通算8作目となるNo.1を獲得。更に、ベスト盤の 『Time Flies...1994-2009』 と 『What’s The Story (Morning Glory)?』 がそれぞれ3位/4位と、同チャートのTOP5に同時ランクインするという快挙を達成した。

オアシスはストリーミング時代でも大きな魅力を放ち、これまでに全プラットフォームでの再生回数は125億回近くに達している。