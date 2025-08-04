8月4日（月）より「Vキセカエ」に沖縄のホームセンター『メイクマン』の「創業50周年記念デザイン」全3種が登場！

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

CCCMKホールディングス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則、以下「CCCMKホールディングス」）と株式会社メイクマン（本社：沖縄県浦添市、代表取締役社長：宮城 順一、以下「メイクマン」）は、Vポイントアプリの「モバイルVカード」を好きなデザインに着せかえできる「Vキセカエ」（https://ip.tsite.jp/guide）において、メイクマンが運営する沖縄のホームセンター『メイクマン』（https://makeman.co.jp/）が創業50周年を迎えたことを記念し、『メイクマン』の人気マスコットキャラクター「メイキーくん」をあしらった「創業50周年記念デザイン」全3種を、2025年8月4日（月）から順次、期間限定で無料配布いたします。

Vキセカエ：https://ip.tsite.jp/guide

また、このたびの「Vキセカエ」の配布を記念し、『メイクマン』のご利用でVポイントが当たるキャンペーンを同時開催いたします。「創業50周年記念デザイン」全3種の「Vキセカエ」をダウンロードされたお客さまは、8月4日（月）から10月31日（金）の間、『メイクマン』店舗で「モバイルVカード」を提示し、キャンペーン期間中に合計10,000円（税抜）以上のお買い物をすると、抽選で50名さまに1,000ポイントが当たります。

その他にも、毎月第3水曜日はVポイントが5倍貯まるキャンペーンなど、『メイクマン』では創業50周年を記念したさまざまなキャンペーンを実施しております。ぜひこの機会に「メイキーくん」がデザインされた「Vキセカエ」をダウンロードして、「モバイルVカード」でのお買い物をお楽しみください。

CCCMKホールディングスとメイクマンは、「創業50周年記念デザイン」全3種の「Vキセカエ」や『メイクマン』でのVポイントサービスを通じて、これからも多くのお客さまに喜んでいただけるサービスを提供してまいります。

＜Vキセカエ『メイクマン』の「創業50周年記念デザイン」全3種 概要＞

・配布開始日：2025年8月4日（月）10：00～

・ダウンロードページ：https://ip.tsite.jp/detail/KK000334

・価格：無料

・デザイン：全3種類

（1）50周年デザイン

※配布期間：2025年8月4日（月）10：00～2025年12月31日 （水）23:59

（2）メイキーくんA

※配布期間：2025年9月1日（月）10：00～2026年8月31日 （月）23:59

（3）メイキーくんB

※配布期間：2025年10月1日（水）10：00～2026年9月30日 （水）23:59

＜Vキセカエ『メイクマン』の「創業50周年記念デザイン」全3種 キャンペーン概要＞

・キャンペーン期間：2025年8月4日（月）～2025年10月31日（金）

・対象店舗：メイクマン全9店舗（本島内7店舗、宮古店、石垣店）

・特典：『メイクマン』の「創業50周年記念デザイン」全3種の「Vキセカエ」をダウンロードの上、『メイクマン』店舗で「モバイルVカード」を提示し、キャンペーン期間中に合計10,000円（税抜）以上のお買い物をすると、抽選で50名さまに1,000ポイントが当たります。

■Vキセカエとは

「Vキセカエ」は、「Vポイントアプリを開くたびに『好き』に会える」をコンセプトに、ユーザーが「モバイルVカード」のデザインを豊富なラインナップから自由に選んで、自分の「好き」に合わせたデザインにカスタマイズすることで、ワクワク心躍るポイント体験を楽しむことができるサービスです。デザインは1種類あたり165円（税込）※で、貯めているVポイントやクレジットカードを使って、お一人さま何種類でも購入いただくことができます。なお、ご購入手段は順次拡大を予定しています。

Vキセカエサービスガイド：https://ip.tsite.jp/guide

※ 今後サービス拡充や限定デザインにより、商品価格は変更する可能性があります。