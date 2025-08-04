¥Þ¥¤¥±¥ë¥Æ¥£ー¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡Ø¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¡¦¥Û¥éー¥µ¥Þー¡Ù¥Û¥éー¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö°¼ï³¦¡×¤¬¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥ÉÍ·±àÃÏ¤Î¤ª²½¤±²°Éß¤Ç¿ä¤·³è&¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¥¦¡¦¿·¶Ê¥ê¥êー¥¹
¡Ö¥Û¥éー¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥¡×¤ò»ÈÌ¿¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶õ´Ö¤ò¤ª²½¤±²°Éß¤Ë¤·¹ñÆâ³°¤Î´ë¶È¤è¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë[³ô¼°²ñ¼ÒZAUNTED]¡ÊCEO¥Þ¥¤¥±¥ë¥Æ¥£ー¡¦¥ä¥Þ¥°¥Á¡¡ËÜ¼Ò¡§Åìµþ¡Ëhttp://obake.red/corp/ ¤Ï
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥ÉÍ·±àÃÏ¡ÊËÜ¼Ò¡§·§ËÜ¸©¹ÓÈø»Ô²¼°æ¼ê1616¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ÌîÎ´ÆÁ¡Ë¤Ë¤Æ½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¥Û¥éー¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£
¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÆæ¤Î²ø°Û¤¬È¯À¸¡ª¡©
Å¨¤«Ì£Êý¤«¡©¥Û¥éー¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö°¼ï³¦¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶²ÉÝ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¡ª¡ª
3Æü´Ö¸ÂÄê～¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ô¥¡ー¥¸¥ç¥ó¡¦¥Û¥éー¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó&¥Ê¥¤¥È¥·¥çー³«ºÅ
¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥ÉÍ·±àÃÏ¤ÇÀ¤³¦¤Ç¤³¤³¤À¤±¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¥Û¥éー¥¢¥¤¥É¥ë¡Ø-°¼ï³¦-¡Ù[¥¢¥¯¥·¥å¥«¥¤]HORROR IDOL [AKUSYUKAI]
¡É¤¢¤ë°åÎÅµ¡´Ø¡É¤Î´µ¼Ô¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¤³¤ï¥«¥ï¥¤¥¤¡Ö¥×¥ê¥¤é¡×¡¦¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ë¡×¡¦¡Ö¤ª¤é¤ó¤¿¤ó¡×¥á¥ó¥Ðー¤Ç¡¢
¡¡¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤Ä¤é¤¤Æü¾ï¤È¶²ÉÝ¿´¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡×¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤Ë2024Ç¯¥Ç¥Ó¥åー¡£
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç°®¼ê²ñ¤ä¡¢¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯ ¶äºÂ Åìµþ¤Ç¥Ï¥í¥¦¥£ー¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡Ö¤ª²½¤±²°Éß¤Ç¿ä¤·³è¡×¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð
¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¤Ï¡Ö³¦·¨¡×
¡¡[¸ø¼°X]▶¡¡https://x.com/horroridol(https://x.com/horroridol)
°¼ï³¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È :
https://obake.red/corp/horroridol/
¥Û¥éー¥¢¥¤¥É¥ë°¼ï³¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¡Ø3756µÛSIDE¡Ù
½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥¸¡ª¥Þ¥¤¥±¥ë¥Æ¥£ー¥×¥í¥Ç¥åー¥¹
¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡Ø3756µÛSIDE¡ÙÀ¤³¦ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹[³Ú¶ÊÇÛ¿®¥µ¥¤¥È]
▶¡¡https://big-up.style/25XACF3Ubt¡¡
¡¡[¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª]
▶¡¡https://youtu.be/so44z2mpJH4?si=VjqK3S5UAAOv70cm
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=so44z2mpJH4 ]
¥Û¥éー¥¢¥¤¥É¥ë°¼ï³¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¡Ø3756µÛSIDE¡Ù¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡Ø¶²ÉÝ¹îÉþ¡ª¡©¥Û¥éー¥µ¥Þー¥Ê¥¤¥È¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¥·¥çー¡Ù¥ì¥¤¥ó¥Üー¥Éー¥à
¡¦¥Û¥éー¥¢¥¤¥É¥ë°¼ï³¦¡¦Î®Àî»üåº¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¥Æ¥£ー¡¦¥Û¥éー¥À¥ó¥µー¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ê¥¤¥È¥·¥çー
¡ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥À¥ó¥µー¤Ë¤è¤ë¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç3756¡ª¿¶¤êÉÕ¤±¥ì¥¯¥Á¥ãー¥àー¥Óー¡Ù¸ø³«Ãæ
¡¡[TikTok]▶¡¡https://www.tiktok.com/@horroridol(https://www.tiktok.com/@horroridol)
¡úÆæ¤ò¸Æ¤Ö¡Ö¿·¥á¥ó¥Ðー¡×¤¬¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¤Ç½é¥Ç¥Ó¥åー!!¿·¶Ê¥ê¥êー¥¹¡¦¥¹¥Æー¥¸¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹½éÈäÏª
¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¡¦¥Û¥éー¡¦¥µ¥Þー¤Î¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¥á¥ó¥ÐーÃÂÀ¸¡ª¡ª
¥ì¥¤¥ó¥Üー¡¦Ì´¤«¤ï¥æ¥Ë¥³ー¥ó¡¦¸¸³ÐÃ´Åö¡Ø¤¤ã¤ó¥Ç¥Ã¥Ç¥£¡Ù¤¬½é¤ªÌÜ¸«¤¨Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
´Ö¶á¤Ç²ñ¤¨¤ë¡ª¡ª¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¡¡
¥É¥¥É¥¤ª¤Ð¤±²°Éß¡Ø¤É¤í¤í¤óÉÂ±¡～¿ä¤·³è¡ª¥ßー¥È¡¦¥¶¡¦°¼ï³¦～¡Ù
»þ´Ö¸ÂÄê³«ºÅ
¡Ê¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡Ë
°¼ï³¦¡¦¿·¥á¥ó¥Ðー¡Ø¤¤ã¤ó¥Ç¥Ã¥Ç¥£¡Ù
¡Ø¥¹¥Ú¥¥å¥é¥à°¼ï³¦RE-MIX¡Ù
¿·¶Ê¡Ø¥¹¥Ú¥¥å¥é¥à Re-Mix ver¡ÙÎ®Àî»üåºfeat.°¼ï³¦¡¡¥ê¥êー¥¹
¡Ø¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¡¦¥Û¥éー¡¦¥µ¥Þー¡Ù¥Æー¥Þ¶Ê¤Ï
Î®Àî»üåº¡¦ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¥Æ¥£ー¡¦ÊÔ¶Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤è¤ë°¼ï³¦¥»¥«¥ó¥É¥·¥ó¥°¥ë
¡Ø¥¹¥Ú¥¥å¥é¥à°¼ï³¦RE-MIX¡Ù
¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¶À¤ÎÁ°¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡×
¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹ver
[¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«Í½Äê]▶¡¡https://www.youtube.com/channel/UCD_-ABokRUXS4qEHCUK7UxA(https://www.youtube.com/channel/UCD_-ABokRUXS4qEHCUK7UxA)
¿·¶Ê¡¦»îÄ°¡¡[ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È]▶ :
https://big-up.style/artists/200056
Î®Àî»üåº¡¦ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¥Æ¥£ー¡¦ÊÔ¶Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥¹
¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡úÎ®Àî»üåº -Shiki Rukawa-¥é¥¤¥Ö²Î¾§½Ð±é
¡¡¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£
¡Ö²Ö¤È²â¡×³Æ²»³Ú¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡£¥¢¥¯¥·¥å¥«¥¤¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡Ö¥¹¥Ú¥¥å¥é¥à¡×Original version¤â¶áÆüÇÛ¿®Í½Äê¡£
¡¡[¸ø¼°X]▶¡¡https://x.com/purple_sakuya(https://x.com/purple_sakuya)
¡¡[¸ø¼°youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë]▶¡¡https://www.youtube.com/channel/UCvcqCMRPeIp5roFIejg7xKQ(https://www.youtube.com/channel/UCvcqCMRPeIp5roFIejg7xKQ)
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡ÚMICHAELTY ¥Þ¥¤¥±¥ë¥Æ¥£ー¡¦¥ä¥Þ¥°¥Á¡Û
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ú¥Þ¥¤¥±¥ë¥Æ¥£ー¡¦¥ä¥Þ¥°¥Á¡Û
Ä¹ºê½Ð¿È. ÍÄ¾¯´ü¤òÎ¾¿Æ¤È¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥ÉÍ·±àÃÏ¤Ç²á¤´¤¹¡£
³¤³°¤Ç¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ë¤ª¤±¤ë´Ñ¸÷¶È³¦¡¢¸ÛÍÑ¿êÂà¤òµß¤¦¤Ù¤¯ÆüËÜ¿Í¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÊÆ¹ñ¥Ï¥ï¥¤¤Ç¾ïÀß¤ª²½¤±²°Éß¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¿Í¡¹¤ò¿É¤¤Æü¾ï¤«¤éµß¤¦¡×¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÍýÇ°¤Ç¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤Ø¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÆâ³°¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¤ß¤é¤º±Ç²è¡¢ÉñÂæ¡¢VR¤Þ¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄ¶¤¨Á´¤Æ¤Î¥Û¥éー±é½Ð¤òÃ´¤¤½Ò¤Ù666°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¦£±¥ö·î¤Ç£³Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡¢À¤³¦£±£¸¥«¹ñ¤Ç¹ñºÝÊüÁ÷¡¢À¤³¦ºÇÇ¯¾¯¤ª²½¤±²°Éß¡¢ºÇ¹âÎð¤ª²½¤±²°Éß¡¢¥¬ー¥ë¥º¤ª²½¤±²°Éß¡¢¥»¥ì¥Ö¤ª²½¤±²°Éß¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ëÀìÍÑ¤ª²½¤±²°Éß¤ä¡¢¿ô¡¹¤ÎÍÌ¾·ÝÇ½¿Í¤ò¥¾¥ó¥Ó¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥ª¥Õ¥¡ーÀäÂç¡£¤¢¤é¤æ¤ë¶õ´Ö¡¢¾ò·ï²¼¤Ç¡¢¤ª²½¤±²°Éß¡¢¥Û¥éー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç½¸µÒ²½¡£
¡¦¤³¤ì¤Þ¤ÇÍ·±àÃÏ¤ä¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¤ª²½¤±²°Éß¡×¤òÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ë½Ð¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢
¡¦30ÍÍ¾Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¡¢³¤³°¿Ê½Ð¡¢¾ï¤ËÀè¿ÊÅª¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥Û¥éー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¾º²Ú¤µ¤»¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î³èÀ²½¤Ø¸þ¤±¡¢¥Û¥éー¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¤Ø¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤òî²¿Ê¡£
¡¦ºÇ¿·ºî¤Ï´Ä¶¾Ê¤ÎÄó¾§¤¹¤ë¥¯ー¥ë¥·¥§¥¢¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢SDGs¤Ø¤ª²½¤±²°Éß¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëZ¡×ÅìµÞ¥°¥ëー¥×(https://www.tokyu-ps.co.jp/home/denkigas/natsubaka/2025/)
¡Ö¥Û¥éー¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥¡×¤ò»ÈÌ¿¤ËÀ¤³¦¤ò¶Ã¤«¤¹¶²ÉÝ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó´ë¶ÈZAUNTED¼ÒCEO¡¦¤ª²½¤±²°Éß¥×¥í¥Ç¥åー¥µー
http://obake.red/corp/profile/history/
◼️¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¡¦¥Û¥éー¥µ¥Þー³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯8·î10Æü¡ÊÆü¡Ë～8·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§¡¦¥ì¥¤¥ó¥Üー¥Éー¥à¡¦¥Û¥éー¥¿¥ïー ÇÑ¹»¤Ø¤Î¾·ÂÔ¾õ¡¦4D¥®¥ß¥Ã¥¯¥·¥¢¥¿ー ¡ÖÄ¶¿´Îî¥É¥¦¥¬¡×¡¦3D¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¢¥¿ー ¥É¥é¥¥å¥é¡¦¥É¥¥É¥¤ª¤Ð¤±²°Éß¤É¤í¤í¤óÉÂ±¡
³«ºÅ»þ´Ö¡§
¡¦¡Ø¶²ÉÝ¹îÉþ¡ª¡©¥Û¥éー¥µ¥Þー¥Ê¥¤¥È¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¥·¥çー¡Ù19¡§15～
¡¦¡Ø¥Û¥éー¥¿¥ïー ÇÑ¹»¤Ø¤Î¾·ÂÔ¾õ¡¦¥¶¡¦¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡Ù¡¡ 15¡§00～18¡§00
¡¦¡Ø3D¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¢¥¿ー ¥É¥é¥¥å¥é¡¦¥¶¡¦¥ê¥¢¥ë¡Ù¡¡ 13¡§00 ～ 15¡§30
¡¦¡Ø4D¥®¥ß¥Ã¥¯¥·¥¢¥¿ー Ä¶¿´Îî¥É¥¦¥¬¡¦¶ÛµÞ»öÂÖ¥âー¥É¡Ù 15¡§30 ~ 18¡§00
¡¦¡Ø¥É¥¥É¥¤ª¤Ð¤±²°Éß¤É¤í¤í¤óÉÂ±¡～¿ä¤·³è¡ª¥ßー¥È¡¦¥¶¡¦°¼ï³¦～¡Ù¡¡15¡§00～18¡§00
¢¨¾åµ³«ºÅ»þ´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¾åµ»þ´ÖÂÓ¤è¤ê¤âÁá¤¯¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ø¶²ÉÝ¹îÉþ¡ª¡©¥Û¥éー¥µ¥Þー¥Ê¥¤¥È¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¥·¥çー¡Ù¤ò½ü¤¡¢¾åµ»þ´ÖÂÓ°Ê³°¤âÄÌ¾ïver.¤Ë¤Æ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¡¦¥Û¥éー¥µ¥ÞーÆÃÀß¥µ¥¤¥È :
https://www.greenland.co.jp/park/greenand-horror-summer/
³«ºÅ³µÍ×¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/42923/table/41_1_8366dfc0d55ab43f948b8eede6d7c8d9.jpg?v=202508040126 ]
¡Ú¥Þ¥¤¥±¥ë¥Æ¥£ー¡¦¥ä¥Þ¥°¥Á¡¡¼ç¤Ê¼ÂÀÓ¡Û
[±Ç²è½Ð±é¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¥×¥ì¥ß¥¢±é½Ð¡¦¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È½Ð±é]
¡§¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡¦¥Ç¥¹¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡¦¥¶¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¡Ö»àÎî´Û¤Î¥·¥¹¥¿ー¡×¡Ö¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥Ç¥Ã¥É¡×¡¦¡Ö¥é¥¤¥È/¥ª¥Õ¡×¡¦¡Ö»àÎî´Û¡×¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡¦¡Ö¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡×～¡¦¡ÖBIOHAZARD:Resident Evil¡×¡¦¡ÖThe Nun¡×¡¦¡ÖThe Conjuring¡×¡¦¡ÖLights Out¡×¡¦¡ÖThe Walking Dead¡×etc...
[ÆüËÜ±Ç²è¡¦±é½Ð¡¦½Ð±é]¡§µÈ²¬Î¤ÈÁ¼ç±é¡Ö¥¤¥ë¥«¾¯½÷¥À¡¢»ä¥Ï¡×¡¦¡Ö¿´ÎîÉÂÅï¡×¡¦¡Ö½ÂÃ«²øÃÌ¡×¡¦¡Ö¥ê¥¢¥ëµ´¤´¤Ã¤³¡×¡¦¡Ö¿´ÎîÉÂÅï¡×etc...
[TV (½Ð±é/ÆÃ½¸)]
¡¦NHK¡Ö¥Àー¥¯¥µ¥¤¥É¥ß¥¹¥Æ¥êー¡×¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¡¦¡Ö¥ïー¥ë¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡¦¡ÖLive News ¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¡¦¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¡¦¡Ö¥·¥åー¥¤¥Á¡×¡¦¡ÖÄ¶Ìä¥¯¥¤¥º£²»þ´ÖSP¡×¡¦¡Ö¥²¥ó¥Ð¥Ó¥È¡×¡¦¡ÖAKBINGO¡×¡¦¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¡¦¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¤µ¤Þ¤¡～¤º¡×¡¦¡Ö¥ï¥±¤¢¤ê¥ì¥Ã¥É¥¾ー¥ó¡×¡¦¡Ö¥ª¥È¥ÊÍÜÀ®½ê¥Ð¥Ê¥Ê¥¹¥¯ー¥ë¡×¡¦¡ØÌ¾°å¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë!¤¿¤±¤·¤Î²ÈÄí¤Î°å³Ø£²»þ´ÖSP¡Ù¡Ö¡¦NHK¡Ö½ê¤µ¤ó¡ªÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¡×¡¦¡Ö¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¥µ¥¬¡×ÆÃÈÖ¡¦¥¸¥ã¥Ëー¥ºWEST¡Ö¥Ñ¥Ñ¥¸¥ã¥ËWEST¡×¡¦¡Ö¥¢¥Ð¥ó¥Æ¥£ー¥º¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡¦¡Ö¥µ¥ï¥ä¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡¦¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¡¦¡Ö¥Ê¥Ë¥³¥ìÄÁÉ´·Ê¡×¡¦ÉñÂæ¡ÖÂìÂô±éÉñ¾ë¡×¤Ê¤É
¢£¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒZAUNTED¡Û¥¾¥¦¥ó¥Æ¥Ã¥É¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥¾¥¦¥ó¥Æ¥Ã¥É
¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤éÆÃ¼ìÂ¤·Á¡¢ÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¡¢Èþ½Ñ¡¢¥¢¥¯¥¿ー¡¢¥¾¥ó¥ÓÇÉ¸¯¤Ê¤É¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÀ©ºî¤Ç¤¤ë¹ñÆâ¿ï°ì¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ª²½¤±²°ÉßÀ©ºî²ñ¼Ò¡£
¼Âºß¤ÎÇÑÔÒ¡¢³¹Ãæ¤Î°ì¸®²È¡¢Â¼¡¢¾¦Å¹³¹¡¢ÍÄÃÕ±à¡¢³Ø¹»¡¢ÍÎ´Û¡¢ÇÑ¥Ó¥ë¡¢¥È¥¤¥ì¡¢¥¹ー¥Ñー¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¡¢¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¡¢¶¥ÇÏ¾ì¥¹¥¿¥ó¥É¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¡¢²¹Àô»ÜÀß¡¢¾èÍÑ¼Ö¡¢¥Ð¥¹¡¢Á´¤Æ¤Î¶õ¤¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤É¡¢SDGs¤Ê¤ª²½¤±²°ÉßÀ½ºî¤ÇËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡£
2013Ç¯～½»Âð³¹¤Ë¤ª²½¤±²°Éß¡¢2017Ç¯～¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤ª²½¤±²°Éß¡¢2018Ç¯～¼Ö·¿¤ª²½¤±²°Éß¡Ö¥ª¥Ð¥±¥Ð¥¹¡×¤½¤·¤Æ¡¢Êâ¤«¤Ê¤¤¤ÇÂÎ¸³²ÄÇ½¤Ê¡Ö·à¾ì·¿¤ª²½¤±²°Éß¡×¤òÈ¯ÌÀ¤·¡¢¥Û¥éーVRÁ´À¹¤Î»þÂå¤Ë¤³¤½¥ê¥¢¥ëÂÎ¸³¤òÄÉµá¤·¤¿¥¾¥¦¥ó¥Æ¥Ã¥É¼Ò¤Î¥Ù¥Ã¥É·¿¤ª²½¤±²°Éß¡Ö¥Í¥°¥ë¥·¡×¡¢2018Ç¯¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÁ´¹ñ¤ØÁý¿£Å¸³«¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥Ù¥Ã¥É¤Ø¹´Â«¤µ¤ì¼º¿À¤·¤«¤±¤¿Æ°²è¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¡£
Åìµþ±Ø¡¢Åìµþ¥¿¥ïー¡¢Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£ー¡¢¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó60¥¹¥«¥¤¥µー¥«¥¹¡¢±ÛÃ«¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óVR CENTER¡¢Ì¾¸Å²°¥á¥¤¥«ー¥º¥Ô¥¢¡¢Âçºå¤Ê¤ó¤Ð¥¦¥©ー¥¯¡¢Ä¹ºê¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤ÇÅ¸³«¡£
[Attraction]
¡§ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥×¥ì¥¤¤ª²½¤±²°Éß¡Ö¥Ð¥Ö¥ê¥ß¡×¡¦¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ª²½¤±²°Éß¡Ö¥«¥¯¥ì¥ß¡×¡¦¡ÖÂæ¾ì²ø´ñ²°Éß¡×¡¦¡ÖÇÌ°å¤Î¥Ï¥¶ー¥É¡×¡¦¡Ö¼ö±å¡×¡¦¡Ö¥¾¥ó¥ÓËÉ±ÒÂç³Ø¡×¡¦¥é¥Õ¥©ー¥ì¸¶½É¡Ö¥¾¥ó¥Ó²°ÉßZDU¡×¡¦¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ¡×¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥®¥ã¥¶¥ê¥ó¥°¡Ö¥¾¥ó¥ÓÂ¼¥³¥¹¥²¡×½ÂÃ«VR PARK TOKYO¡Ö¥ª¥Ð¥±¥ê¥¢VR¡×etc...
¡¦Facebook JAPAN¤ª²½¤±²°Éß
¡¦À¤³¦Í£°ì¤Î¡Ø¥¾¥ó¥Ó¸þ¤±¡ÙÅ¹ÊÞ¡Ö¥Ðー¥¬ー¥¥ó¥°(R)SHIBUYA GHOST STORE¡×
¡¦¥Õ¥êー¥íー¥àVR¥Û¥éー¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ØBIOHAZARD WALKTHROUGH THE FEAR¡Ù¥Û¥éー±é½Ð¥¹ー¥Ñー¥Ð¥¤¥¶ー¡¢¥×¥é¥µ¥«¥×¥³¥ó¡¢Ê¡²¬¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£ー¡¢¸¶½É¥¢¥ë¥¿
¡¦¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡ÖMAZARIA¡Ê¥Þ¥¶¥ê¥¢¡Ë¡×ÃÓÂÞ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¡Ø¥Ïー¥É¥³ー¥ë¡¦¥¶¡¦¥ê¥¢¥ë¡Ù¥×¥í¥Ç¥åー¥¹
¡¦ÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Ñ¥Á¥¹¥í¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É6¡×¥Û¥éー¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó
¡¦Ä¹ºê¤ÎÊÝ°é±à¡ÖÀ¤³¦ºÇÇ¯¾¯¤ª²½¤±²°Éß¡×¡¢Ê¡²¬Ê¡²¬¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡¡Ö¥í¥Ã¥«ー·¿¤ª²½¤±²°Éß¡×¶²ÉÝ¿´¥Çー¥¿¼Â¸³¸¦µæ¡¦ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÄ»³»ùÆ¸´Û¤ª²½¤±²°Éß¡¦ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛ¹â¹»¤ª²½¤±²°Éß¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤Î»ØÆ³¹×¸¥¡£
¡Ú¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¡Û :
http://obake.red/corp/
¡Ú¸ø¼°X¡Ûhttps://twitter.com/ZAUNTEDZ(https://twitter.com/ZAUNTEDZ)
(2025Ç¯8·î2Æü¸½ºß) ¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î¾ðÊó¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤ÎÊª¤Ç¤¹¡£
¤è¤ê¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ËÀ¿°ÕÀ½ºîÃæ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢È¯É½¸åÍ½¹ðÌµ¤·¤ËÆâÍÆÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë»ö¤¬Í¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¸æÎ»¾µ²¼¤µ¤¤¡£