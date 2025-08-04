HVAC 産業用フィルター市場規模の成長見通し：2031年には10800百万米ドルに到達へ
YH Research株式会社（本社：東京都中央区） は、最新の市場調査レポート「グローバルHVAC 産業用フィルターのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2025」を2025年8月4日に発行しました。本レポートでは、HVAC 産業用フィルター市場の最新動向を詳細に分析し、製品概要、市場規模、用途別、地域別の市場動向、主要企業の市場シェアなど、業界の最新情報を提供しています。さらに、成長要因や課題、競争環境、技術革新の影響なども網羅し、企業の戦略的意思決定をサポートします。
市場規模
YH Researchの調査によると、グローバルHVAC 産業用フィルター市場は2024年の5924百万米ドルから2025年には6447百万米ドルに成長し、 2031年には10800百万米ドルに達すると予測されています。2025年から2031年のCAGR（年平均成長率）は9.20%と見込まれ、市場の拡大は、技術革新、需要の増加、規制の強化などの要因によって推進されています。
◇無料サンプルとレポート内容の詳細はこちら：
https://www.yhresearch.co.jp/reports/867797/filters-for-hvac-industry
市場区分
グローバルHVAC 産業用フィルター市場は、製品別、用途別、企業別、地域別の観点から分類され、それぞれの市場規模や成長の可能性について詳しく分析します。
1.製品別：Primary Efficiency Filter、Medium Efficiency Filter、High-efficiency Filter
各製品カテゴリーごとのHVAC 産業用フィルター市場規模、売上、販売量、平均価格の推移を詳しく調査し、主要製品の競争状況や成長ポテンシャルを明らかにします。
2.用途別：Residential、Commercial、Industrial
用途ごとにHVAC 産業用フィルターの市場規模や需要動向を分析し、各分野での採用状況、シェアの変化、成長の要因を探ります。
3.企業別：AAF International、Freudenberg、MANN+HUMMEL、Parker Hannifin、MayAir、Camfil、Nantong Henka Environment Solutions、Yantair、Zhejiang Zhaohui Filter Technology、Shenzhen Flair Equipment、Suzhou U-air Environmengtal Technology、Foshan Shunde Kinglei Environment & Tehnology、Nanjing Blue Sky Filter、Guangzhou Sun Holy Wind Air Cleaning Products、Shandong Aobo Environmental Protection Technology、Henan Senjie Filtration Equipment、Guangzhou Sanhui Purifying Technology
業界をリードする企業のHVAC 産業用フィルター市場シェア、売上、成長戦略、競争力を評価し、主要プレイヤーの動向や市場での立ち位置を詳しく分析します。
4.地域別分析：北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、南米、中東・アフリカ
各地域におけるHVAC 産業用フィルター市場の発展状況、需要傾向、規制要因、主要プレイヤーの影響などを評価し、地域ごとの市場機会を明確にします。
本レポートのメリット
（１）市場規模の把握
世界のHVAC 産業用フィルター市場の成長トレンドと規模を、過去（2020～2025年）と予測（2026～2031年）のデータに基づいて詳細に分析します。企業はこれにより、今後の市場動向を理解し、戦略的な意思決定を支援することができます。
（２）主要企業の競争力分析
世界のHVAC 産業用フィルター市場における主要企業の売上、価格、市場シェア、ランキングに関するデータを提供します。企業はこれらの情報を活用して、競争優位性を強化するための戦略を立案できます。（2020～2025年）
（３）中国市場の動向と戦略的インサイト
市場規模
YH Researchの調査によると、グローバルHVAC 産業用フィルター市場は2024年の5924百万米ドルから2025年には6447百万米ドルに成長し、 2031年には10800百万米ドルに達すると予測されています。2025年から2031年のCAGR（年平均成長率）は9.20%と見込まれ、市場の拡大は、技術革新、需要の増加、規制の強化などの要因によって推進されています。
◇無料サンプルとレポート内容の詳細はこちら：
https://www.yhresearch.co.jp/reports/867797/filters-for-hvac-industry
市場区分
グローバルHVAC 産業用フィルター市場は、製品別、用途別、企業別、地域別の観点から分類され、それぞれの市場規模や成長の可能性について詳しく分析します。
1.製品別：Primary Efficiency Filter、Medium Efficiency Filter、High-efficiency Filter
各製品カテゴリーごとのHVAC 産業用フィルター市場規模、売上、販売量、平均価格の推移を詳しく調査し、主要製品の競争状況や成長ポテンシャルを明らかにします。
2.用途別：Residential、Commercial、Industrial
用途ごとにHVAC 産業用フィルターの市場規模や需要動向を分析し、各分野での採用状況、シェアの変化、成長の要因を探ります。
3.企業別：AAF International、Freudenberg、MANN+HUMMEL、Parker Hannifin、MayAir、Camfil、Nantong Henka Environment Solutions、Yantair、Zhejiang Zhaohui Filter Technology、Shenzhen Flair Equipment、Suzhou U-air Environmengtal Technology、Foshan Shunde Kinglei Environment & Tehnology、Nanjing Blue Sky Filter、Guangzhou Sun Holy Wind Air Cleaning Products、Shandong Aobo Environmental Protection Technology、Henan Senjie Filtration Equipment、Guangzhou Sanhui Purifying Technology
業界をリードする企業のHVAC 産業用フィルター市場シェア、売上、成長戦略、競争力を評価し、主要プレイヤーの動向や市場での立ち位置を詳しく分析します。
4.地域別分析：北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、南米、中東・アフリカ
各地域におけるHVAC 産業用フィルター市場の発展状況、需要傾向、規制要因、主要プレイヤーの影響などを評価し、地域ごとの市場機会を明確にします。
本レポートのメリット
（１）市場規模の把握
世界のHVAC 産業用フィルター市場の成長トレンドと規模を、過去（2020～2025年）と予測（2026～2031年）のデータに基づいて詳細に分析します。企業はこれにより、今後の市場動向を理解し、戦略的な意思決定を支援することができます。
（２）主要企業の競争力分析
世界のHVAC 産業用フィルター市場における主要企業の売上、価格、市場シェア、ランキングに関するデータを提供します。企業はこれらの情報を活用して、競争優位性を強化するための戦略を立案できます。（2020～2025年）
（３）中国市場の動向と戦略的インサイト