伝統に未来を刻む「力強さ」と「繊細さ」が織りなす輝き　『大谷翔平×江戸切子』ロックグラスが8/8より受付開始

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社(東京都港区、マネジングディレクター:川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」)は、2025年8月8日(金)より、「大谷翔平×江戸切子ロックグラス」のお申し込み受付をMLB公式オンラインショップ(https://www.mlbshop.jp/ja/)にて開始いたします。

野球界、最高の舞台で前人未到の領域に挑み続ける「大谷翔平」選手。そして、江戸時代のおもかげを色濃く残し、百九十年余りもの間、職人の手によって受け継がれてきた伝統工芸「江戸切子」。それらふたつは全く異なる物語にも感じますが、根底にあるものは同じです。大胆でありながらも、繊細で研ぎ澄まされた技術。今回私たちはそこに目をつけ、ひとつのグラスを手掛けました。最初は青一色だったグラスが、切子職人の手によって魂を宿し、輝きます。大胆かつ繊細なカットは、まさに「大谷翔平」そのものとなっております。

時を超えて継承されてきたもの、そして新たな時代を切り開くもの。そんなふたつの魂が結集した特別な逸品をお楽しみください。

■販売サイト

MLB Shop(https://www.mlbshop.jp/)

※お届け日は商品ページ上でご確認ください。

※お客様都合によるキャンセル、返品、交換は受け付けておりません。

※注文が殺到した場合や、天候・災害などで交通網に影響がある場合、お届けが遅延する場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

■商品情報

I. そのまま飾ることができるディスプレイケース II. 300個限定 シリアルナンバー入り

パッケージを開き、お客様ご自身で付属のアクリルプレートをパッケージの凹みにはめ込むことで、そのままディスプレイいただけます。300個数量限定生産の為、シリアルナンバーが入ります。実際に飲み物をお入れいただくことで現れる精細な変化をお楽しみいただけるのはもちろんのこと、そのまま飾っていただいても大谷翔平×江戸切子ロックグラスの美しさをお楽しみいただけます。

III. 日本が誇る至高のガラス カガミクリスタルのクリスタルガラスを使用

カガミクリスタルで作られた、日本最高峰の美しさを持つ「クリスタルガラス」を使用。透明度があり光の屈折率が高いため、水晶のように光輝くのが特徴です。今回使用したグラスはその中でも高い技術を用いて作られた、青色と琥珀色の2色グラス。外側の青い面を削ることでもうひとつの色が現れ、2色のグラデーションが優美に輝きます。

IV. ドジャースの青

グラスはドジャースのイメージカラーである青色のクリスタルガラスを使用。グラスの下部には大谷翔平選手の名前とロサンゼルス・ドジャースのチームロゴ「LA」がサンドブラストで刻まれています。

V. 背番号の「17」

一見すると文様のようにも見える背番号「17」。極厚のガラスを使用することで、通常のガラスでは困難な、深く大胆なカットが可能となり、大谷翔平選手の力強さを表現しています。17の「1」が上に伸びているのは、打球が観客の頭上を越え高く飛んでいく弾道を表現しました。

VI. 縁起の良い伝統文様

スタジアムを埋める観客をイメージしたふたつの伝統文様。縦横斜めの連続する直線からできている「菊繋ぎ」。細かなカットの交差が「不老長寿」を意味する菊の花にみえることからその名がつきました。長寿、健康、無病息災、邪気払いの意味が込められた縁起の良い文様です。そして、籠編みのような「八角籠目」。物事がうまく広がっていく幸運の形と言われています。

■お申し込みについて

商品ページ|https://www.mlbshop.jp/ja/p-203351536(https://www.mlbshop.jp/ja/p-203351536?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2025-08-04)

商品名|大谷翔平×江戸切子 ロックグラス

商品価格|385,000円(税込)

商品内容|・江戸切子ロックグラス(シリアルナンバー入り)

・専用ディスプレイケース

・アクリルプレート

・商品紹介冊子

製造|有限会社 鍋谷グラス工芸社

申込受付期間|2025年8月8日(金)12:00 ~ 2025年9月30日(火)23:59

※予定数量に達し次第、予告なく受注終了となる場合がございます。

※お申込み方法、送料その他手数料や商品の配送方法につきましては商品ページをご確認ください。

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社(英文表記:Fanatics Japan G.K.)】

本社:東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル8F

代表(マネジングディレクター):川名 正憲

事業内容:ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球5球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ2クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce(=ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル)」を強みとしています。2021年からはMLB公式オンラインストア(mlbshop.jp)を運営しています。

会社ホームページ: https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト:https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note:https://note.com/fanatics_japan

