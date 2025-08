ピザハット×モンスト 真夏のサンタ大作戦キャンペーン！【8月11日(月)～9月15日(月)開催】

日本ピザハット株式会社

日本ピザハット株式会社(代表取締役社長:篠崎 幸男、本社:神奈川県横浜市、以下:ピザハット)が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は2025年8月11日(月)から9月15日(月)の期間、モンスターストライク(以下:モンスト)とのコラボキャンペーンを実施いたします。税込1,300円以上ご注文の際、指定のクーポンをカートに入れた方に、数量限定でオリジナルステッカー/ゲーム内アイテム「グッジョブ」をプレゼント。さらに、オリジナル待ち受け画像がダウンロードできるキャンペーンも!

※本リリース記載の価格はすべて税込です

<本キャンペーンのポイント>

1.税込1,300円以上+指定のクーポンをカートに入れてご注文でオリジナルステッカー/ゲーム内アイテム「グッジョブ」がもらえる!

2.税込1,300円以上+指定のクーポンをカートに入れてご注文された方の中から、抽選で10名様にオリジナルフェイスタオルが当たる!

3.ピザハット会員になって注文金額1,000円毎にたまるスライスを使用すると、後日届くメルマガからオリジナル待ち受け画像がダウンロードできる!

➃モンスト夏のキャンペーン「昭和百年のモンスターストライク」開催記念!Xフォロー&リポストで抽選で10名様にオリジナルスクエアクッションが当たる!

➄ピザハット商品の写真と「#ガブリエルサンタからの贈り物」「#ピザハットモンスト」をつけてXで投稿すると、抽選で10名様にオリジナルビッグステッカーが当たる!

※1.・2.・3.はピザハットオンライン、またはピザハット公式アプリを利用しての参加となります。

※各キャンペーンの「参加条件」を満たしていれば、1回のご注文で1.・2.・3.は同時にご参加いただくことが可能です。

▼キャンペーン詳細はこちら

https://www.pizzahut.jp/topic/monst/game?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Mid-summer(https://www.pizzahut.jp/topic/monst/game?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Mid-summer)

1.税込1,300円以上+指定のクーポンをカートに入れてご注文でオリジナルステッカー/ゲーム内アイテム「グッジョブ」がもらえる!

期間中に、ピザハットオンライン、またはピザハット公式アプリにて税込1,300円以上ご注文の際、指定のクーポン『【モンスト】ステッカー引換クーポン』をカートに入れてご注文された方に、各店舗数量限定でオリジナルステッカー/ゲーム内アイテム「グッジョブ」をプレゼントいたします。

【オリジナルステッカー/ゲーム内アイテム「グッジョブ」をプレゼント!】

・実施期間:2025年8月11日(月)~なくなり次第終了

・クーポンコード:PHMS1

※ピザハットオンライン会員登録が必要です。

※税込1,300円以上をご注文された方が対象となります。

※提携サイト(「出前館」「Uber Eats」等)からの注文は対象外となります。

※1回のご注文につき1枚のお渡しとなります。

※先着・数量限定でのプレゼントとなります。店舗の在庫がなくなった場合は、クーポンを利用することができません。別店舗での利用をご検討ください。

※一部店舗は対象外となります。

※ゲーム内アイテム「グッジョブ」はステッカー裏面のシリアルコードをモンストWebショップで入力してゲットできます。

※ゲーム内アイテム「グッジョブ」の引換に関する注意事項は特設サイトよりご確認ください。

※各キャンペーンの「参加条件」を満たしていれば、1回のご注文で1.・2.・3.は同時にご参加いただくことが可能です。

【オリジナルステッカー】

※サイズ:約50×50mm/素材:紙

※絵柄はお選びいただけません。

【ゲーム内アイテム ピザハットガブリエルの「グッジョブ」】

2.税込1,300円以上+指定のクーポンをカートに入れてご注文された方の中から、抽選で10名様にオリジナルフェイスタオルが当たる!

期間中に、ピザハットオンライン、またはピザハット公式アプリにて税込1,300円以上ご注文の際、指定のクーポン『【モンスト】Web応募完了』をカートに入れてご注文された方の中から、抽選で10名様にオリジナルフェイスタオルが当たります。

【抽選でオリジナルグッズが当たる!】

・実施期間:2025年8月11日(月)~9月15日(月)各店舗の営業時間内

・クーポンコード:PHMS2

・賞品/当選者数:オリジナルフェイスタオル/10名様

※ピザハットオンライン会員登録が必要です。

※税込1,300円以上をご注文された方が対象となります。

※提携サイト(「出前館」「Uber Eats」等)からの注文は対象外となります。

※応募は1回の注文につき1口とさせていただきます。何度でも応募することが可能です。

※一部店舗は対象外となります。

※当選された場合は、発送先情報をご入力いただく登録フォームを送付します。登録フォームは会員登録された際のメールアドレスに2025年9月下旬に送付します。送付後2週間以内にご入力がない場合は当選を無効とさせていただく場合がございます。

※賞品の発送は、2025年10月上旬より順次発送を予定しております。

※各キャンペーンの「参加条件」を満たしていれば、1回のご注文で1.・2.・3.は同時にご参加いただくことが可能です。

■オリジナルフェイスタオル/10名様

※サイズ:約H340×W800mm、素材:綿

3.ピザハット会員になって注文金額1,000円毎にたまるスライスを使用すると、後日届くメルマガからオリジナル待ち受け画像がダウンロードできる!

期間中に、ピザハットオンライン、または公式アプリにてピザハットのポイントプログラム「HUT REWARDS(ハットリワード)」の注文金額1,000円毎にたまるスライス(ポイント)を使用すると、後日配信いたしますメルマガからオリジナル待ち受け画像をダウンロードすることが可能です。

【オリジナル待ち受け画面がダウンロードできる!】

・実施期間:2025年8月11日(月)~9月15日(月)

ダウンロード期限:2025年10月15日(水)23:59

※交換後上記期限までダウンロードいただくことが可能です。

※ピザハットオンライン会員登録が必要です。

※提携サイト(「出前館」「Uber Eats」等)からの注文は対象外となります。

※ピザハットからのメルマガを「受け取る」にチェックを入れてからのご参加をお願いいたします。

※会員登録されているメールアドレスにご注文後1週間程度で送付予定です。

※特典配布前にピザハットオンライン会員を退会かつメルマガの配信を停止しないようお願いいたします。

※各キャンペーンの「参加条件」を満たしていれば、1回のご注文で1.・2.・3.は同時にご参加いただくことが可能です。

■2スライスと交換可能

2種セット

➃モンスト夏のキャンペーン「昭和百年のモンスターストライク」開催記念!Xフォロー&リポストでオリジナルスクエアクッションが当たる!

期間中に、ピザハット公式Xアカウント「@Pizza_Hut_Japan(https://x.com/Pizza_Hut_Japan)」をフォローして、ピザハット公式アカウントが投稿するキャンペーン投稿をリポストしてご応募完了。抽選で10名様に「オリジナルクッション」が当たります。

・実施期間:8月11日(月)投稿後~8月24日(日)23:59

・賞品/当選者数:オリジナルクッション/10名様

※サイズ:約350×350mm/素材:ポリエステル

※抽選結果は、ピザハット公式Xアカウント(@Pizza_Hut_Japan)から届くDMにてご案内いたします。

※抽選結果のDMの送付は2025年9月中旬頃を予定しております。

※抽選結果は当選された方へのみ送付いたします。

➄ピザハット商品の写真と指定のハッシュタグをつけてXで投稿すると、抽選で10名様にオリジナルビッグステッカーが当たる!

期間中に、ピザハット公式Xアカウント「@Pizza_Hut_Japan( https://x.com/Pizza_Hut_Japan)」をフォローして、Xにてピザハット商品の写真と、指定のハッシュタグ「#ガブリエルサンタからの贈り物」「#ピザハットモンスト」をつけて投稿。抽選で10名様に「オリジナルビッグステッカー5種セット」が当たります。

・実施期間:2025年8月11日(月)~9月15日(月)23:59

・賞品/当選者数:オリジナルビッグステッカー5種セット/10名様

※サイズ:約100×100mm/素材:紙

※抽選結果は、ピザハット公式Xアカウント(@Pizza_Hut_Japan)から届くDMにてご案内いたします。

※抽選結果のDMの送付は2025年10月中旬頃を予定しております。

※抽選結果は当選された方へのみ送付いたします。

コラボ期間中、キャラクターおすすめピザ&サイドメニュー、モンストおすすめピザの販売も行います。

<キャラクターおすすめピザ>

「ほっくりポテマヨソーセージ」、「ピザハット・マルゲリータ」、「炭火香ばしい 鹿児島県産黒豚ピザ」、「青森県産にんにく香る 牛ハラミの角切りステーキピザ」、「とろける4種チーズのフォルマッジ」の5種類

※上記おすすめピザは『友情コンボ!? ハーフ&ハーフ』も対象です。

<キャラクターおすすめサイドメニュー>

「骨付きチキン(うま辛)(Mサイズ)」、「チキンナゲット(Mサイズ)」、「レッド“ハット”チキンナゲット(Mサイズ)」「ハットフライポテト(Mサイズ)」、「もちっと!ハニーフォカッチャ(8個入り)」の5種類

<モンストおすすめピザ>

みんなでひっぱって楽しもう!

「チ―ジーロールのフレンズ4」、「チ―ジーロールのピザハット・ベスト4」の2種類

・販売期間:2025年8月11日(月)~9月15日(月)

・販売店舗:一部店舗を除く全国のピザハット

※生地はお選びいただいた生地によって料金が異なります。

※店舗毎に最低配達注文金額を設定しています。

※記載した内容は予告なく変更する場合がございます。

※数量限定。店舗により販売を終了させていただく場合があります。

▼詳細はこちらから

https://www.pizzahut.jp/topic/monst/game?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Mid-summer(https://www.pizzahut.jp/topic/monst/game?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Mid-summer)

企業情報

【「ピザハット」とは】

ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。現在は世界100か国以上に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーン。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上(2025年8月時点)を展開中。

会社名:日本ピザハット株式会社

所在地:本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス

創業 :1991年8月

代表者:代表取締役社長 篠崎 幸男

店舗数:全国600店舗以上(2025年8月時点)

企業WEBサイト:

https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=)Mid-summer

公式X:https://x.com/Pizza_Hut_Japan

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos

LINE公式アカウント:https://lin.ee/IVYJoAW

公式Instagram:https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan

<ピザのちから>

ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちからである」と信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。

WEBサイト:https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Mid-summer(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Mid-summer)

【モンスターストライク】とは

スマートフォンの特性を活用した、誰でも簡単に楽しめる爽快アクションRPGです。

自分のモンスターを指で引っぱって弾き、敵のモンスターに当てて倒していくターン制のゲームで、壁やモンスターへの“跳ね返り”や“ぶつかり”をうまく活用することで、クエストを攻略していきます。

一緒にいる友だちと最大4人まで同時に遊べる協力プレイ(マルチプレイ)が特徴です。

2013年10月の提供開始より多くのユーザーの皆さまにご利用いただき、2025年5月時点では世界累計利用者数が6,400万人を突破しました。

公式サイト: モンスターストライク(モンスト)公式サイト(https://www.monster-strike.com/)

